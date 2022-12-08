世界盃8強阿根廷對荷蘭︱每次對碰都是經典　伯金98年金球最難忘

2022世界盃8強阿根廷遇上荷蘭，難免令人回想兩隊昔日對碰一幕幕經典。今屆之前，兩軍在決賽周曾4度交鋒，每次均是當屆精彩大戰。比起對上一次在2014年4強交手，最難忘的一定是1998年8強一戰。

當年兩隊陣容俱是星光熠熠，風華正茂的伯金（Dennis Bergkamp）以一記妙到毫巔的瀟灑金球終結阿根廷，已今仍為球迷津津樂道。



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當阿根廷遇上荷蘭，昔日幕幕經典畫面重現眼前。圖為2014年4強兩軍相遇。（Getty Images）

荷蘭可能是世界盃史上沒有贏過冠軍的最佳球隊。從「全能足球」之父米高斯1970年代領軍、球王告魯夫、「鐵人」尼斯堅斯為橙衣軍團開創國家隊盛世，1974、1978年兩度奪亞；到1980年代尾、90年代初「荷蘭三劍俠」雲巴士頓、古烈治、列卡特率軍中興，以至緊接的古華特、伯金、哈索賓基、雲賀當4大射手豪華鋒線在1994、1998兩屆仍與獎盃這麼近、那麼遠；來到2010年洛賓、雲佩斯、史奈達等新黃金一代帶領下再入決賽、2014年亦戰至4強，關鍵時刻，他們往往會遇上阿根廷。

1974世界盃告魯夫領荷蘭入決賽不敵西德，他們曾在次循環擊敗阿根廷。（Getty Images）

1974年次循環分組賽初遇：告魯夫領軍荷蘭4：0大勝阿根廷

那年決賽周只得16隊，首循環分組賽後，8支晉身次循環賽事球隊分成兩組，首名球隊直入決賽，次名落入季軍戰。阿根廷與荷蘭正是在次循環首仗相遇，告魯夫梅開二度，荷蘭4：0大勝，橙衣兵團之後連挫東德、巴西殺入決賽，惜1：2負西德。4年後兩軍再遇，卻出現不一樣的結局。

1978世界盃，荷蘭陣中已沒有球王告魯夫在陣。（Getty Images）

1978年決賽重逢：阿根廷擊敗沒有告魯夫的荷蘭首奪冠

荷蘭和告魯夫以全能足球震撼世人，1974年只差一步，全球期待他們4年後再度爭標。不料橙衣軍團陣中已沒有告魯夫的身影，一路殺入決賽再遇當屆主辦國阿根廷，甘巴斯（Mario Kempes）梅開二度，荷蘭捱至加時終敗陣，阿根廷在強敵手中首度捧盃。

1978世界盃荷蘭再入決賽，再次敗陣。（Getty Images）

告魯夫為何沒有參賽，成為千古謎題，直到2008年他開腔剖白說1978世界盃決賽周前，他和家人被持槍匪徒禁錮，「在我們巴塞隆拿家中，有人用槍指住我個頭，當着我們的孩子面前，將我和太太綑綁。」即使綁架行動最終失敗，荷蘭球王和家人安全逃脫，事件令他留下陰影，「發生這種事之後，我不能踢世界盃，是時候離開足球」。世事沒有如果，事實就是，沒有告魯夫的荷蘭，再度在世界盃決賽敗陣留憾。20年後，荷蘭與阿根廷仇人見面，留下經典一戰。

伯金在1998世界盃對阿根廷以一記世紀金球，讓球迷永記。（Twitter）

1998年8強重量級對壘：伯金一傳一射留經典

荷蘭幾許失意後，又再出產一代代球星，1998年8強面對阿根廷，單數陣容雙方已星味十足：荷蘭有迪保亞兄弟、「小飛俠」奧華馬斯、後防大將史譚、高古、門將雲達沙、前線古華特和伯金在陣，強如哈索賓基、雲賀當、施多夫也要坐後備；阿根廷亦不遑多讓，「戰神」巴迪斯圖達、中場「巫師」華朗、10號仔柯迪加、還有施蒙尼和辛尼迪，後備席尚有個基斯普。

強強大戰，伯金挺身而出。先是上半場12分鐘，朗奴迪保亞長傳，殺上左路的伯金一記聰明的頭槌二傳劏穿阿根廷防線，讓隊友古華特輕鬆門前先開紀錄。5分鐘後，輪到華朗發功，「手術刀」直線送盧比斯一程扳平。戰情膠着下，比賽尾段荷蘭、阿根廷先後有球員被逐，以為要加時，伯金用2.11秒改寫一切——隊友長傳到禁區邊，被阿根廷守將緊緊看守的伯金一黐、一挑、一剔，一氣呵成連環三腳，將阿根廷擊倒，送荷蘭入4強。

重溫1998世界盃阿根廷對荷蘭（伯金入球可由7分26秒起觀賞）：

前輩古烈治形容，伯金踢出完美一仗，賽後伯金並不同意，「你永遠不會踢出完美比賽，但我認為那一刻確是『完美』」。可惜荷蘭過到阿根廷，4強過不到「3R」朗拿度、朗拿甸奴、李華度壓陣的巴西一關，戰至互射12碼出局。至於朗拿度和巴西在決賽失準大敗予法國失冠，又是另一個故事。

荷蘭2014年世界盃不敵阿根廷出局，洛賓、史奈達黃金一代走到盡頭。（Getty Images）

2014年4強再遇：雲高爾阻止不了美斯與阿根廷

2010年荷蘭再入決賽，又是只差一步，敵不過全盛期的西班牙。洛賓、雲佩斯、史奈達4年後再戰，已有英雄遲暮之感。戰術大戰雲高爾掌帥，美斯在荷蘭嚴防下威脅亦不多，加時後仍0：0，互射12碼阿根廷出線，這支南美勁旅決賽遇上另一冤家德國，又是未竟全功。

2022世界盃8強阿根廷再遇荷蘭，美斯與雲迪積克如何大鬥法？（Getty Images）

2022年8強頹鬥頹：美斯圓夢之旅 無星味荷蘭如何堅守？

８年過去，美斯世界盃冠軍夢仍未能圓，35歲的他事先張揚是最後一屆。身邊夥伴已由阿古路、馬斯查蘭奴、希古恩，換成三個馬天尼斯。以前猛將如雲的荷蘭，如今竟要由寂寂無名的雲遜贊臣廖化作先鋒，總算爆出一個3場分組賽攻入3球的加普，整體演出始終欠缺說服力。

最具星味一人為中堅雲迪積克，一隊防守強於進攻的荷蘭，感覺陌生，面對「美斯朋友隊」感覺處於下風。不過4年前雲高爾帶隊下互射12碼僅負阿根廷，這位「球場上的孔明」必定已有對策對付美斯，能否有不一樣的結局，很大程度視乎美斯能否施展魔法。

荷蘭在世界盃歷來最佳成績是什麼？他們曾否奪冠？ 荷蘭未曾贏得世界盃，他們先後在1974、1978和2010年三度殺入決賽。 阿根廷曾多少次在世界盃封王？美斯有否領軍奪冠？ 阿根廷先後在1978、1986年兩度奪冠。美斯在2014年曾領軍殺入決賽，惟不敵德國只得亞軍。

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