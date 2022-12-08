世界盃｜阿根廷8強對荷蘭　迪馬利亞重遇「生涯最差教練」雲高爾

荷蘭今屆世界盃在主帥雲高爾（Louis Van Gaal）領軍下，助星味不如以往的橙軍保持不敗，先以A組首名晉級淘汰賽、再在16強擊敗美國，8強迎戰阿根廷。

這場大戰，雲高爾將與執教曼聯時的最大收購迪馬利亞（Angel Di Maria）狹路相逢。然而兩人重聚，應無溫馨之情，迪馬利亞曾聲稱雲高爾是「我職業生涯遇過最差的教練」，未開波先聞到陣陣火藥味。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

時間回到2014年，迪馬利亞和雲高爾同處於生涯高峰——當時效力皇家馬德里的迪馬利亞，在13/14西甲球季表現亮眼，交出4個入球與17次助攻；第二度執教荷蘭的雲高爾，在該年夏天帶領「橙衣軍團」成為世界盃季軍，並挾餘威接掌曼聯。

2014年剛接掌曼聯的雲高爾簽下迪馬利亞。（Getty Images）

雲高爾上任後雄心壯志，一口氣引入多名球員，更以破當時英國球會轉會費紀錄的5970萬英鎊，從皇馬引入迪馬利亞。

雙方初時關係不俗，更曾互笠高帽，雲高爾形容迪馬利亞是世界級中場、也是團隊球員，「他與生俱來的巨大才能是毋庸置疑的」；迪馬利亞則指雲高爾是成績很好的教練，自己敬佩他的眼光與帶曼聯重返榮耀的決心，「我已經急不及待開始了。」

迪馬利亞（圖右）在曼聯效力一季便離開。（Getty Images）

曼聯發展不似預期

事情發展卻不如預期——迪馬利亞穿上曼聯7號球衣，在27場聯賽取得3個入球與10次助攻，數據看似不俗，曼聯的聯賽排名亦由前一季的第七名升至第四名，細看他上陣數據可見，當中3個入球和6個助攻均是他加盟後頭11場英超中獲得。

之後他曾受傷，至季尾上陣時間大減，最後僅踢一季便轉投法甲球會巴黎聖日耳門（PSG），雲高爾亦在2015/16球季後離開曼聯，直至2021年歐國盃後才重新執起教鞭，再次成為荷蘭隊主帥。

雲高爾曾指迪馬利亞不適應英格蘭足球文化。（Getty Images）

雲高爾、迪馬利亞隔空駁火

雲高爾2019年接受英國《衛報》訪問時，對迪馬利亞的創造力予以肯定，但指當年他在曼聯仍有其他可用之兵，稱迪馬利亞未能適應英格蘭足球文化和天氣，「你不能在買入球員時，已肯定他們將能交出表現。你不能夠這樣，因為足球是個團體運動」，似乎有意推卸自己高價收購迪馬利亞卻「入錯貨」的批評。

兩年後，迪馬利亞在2021年接受阿根廷媒體《TyC Sports》訪問時「回敬」這位前上司，指自己在英格蘭遇到的問題就是教練，「雲高爾是我球員生涯中遇過最差的教練。即使我在比賽中入球或助攻，雲高爾第二天會讓我看我的誤傳……他不喜歡球員比他地位更高。」

迪馬利亞有機會在雲高爾面前展示實力。（Getty Images）

阿根廷與荷蘭周五（9日）深夜8強交鋒，《TyC Sports》聲稱迪馬利亞會正選上陣，「天使」能否事隔多年後，再在「生涯遇過最差教練」雲高爾面前證明自己，領軍晉級4強。