世界盃︱C朗後備風波繼續蔓延　兩家姐IG大爆發：不想你再留隊

C朗拿度(Cristiano Ronaldo)後備風波仍然未止,最新一波來自C朗兩位家姐,二人批評外界忘掉C朗曾付出的一切,更坦言希望這位葡萄牙球星立即離隊返歸。



世界盃16強葡萄牙以6:1大破瑞士晉級,C朗被貶後備,球隊照舊贏波,他的一舉一動也繼續成為傳媒焦點,被指不滿教練決定、發脾氣離場等等。

C朗女友佐真娜(Georgina Rodriguez)賽後率先曾在Instagram發文,為愛人抱不平,「沒法看到世界上最佳的球員踢足90分鐘,實在可惜了。」

C朗在16強對瑞士時坐後備。(Getty Images)

之後就到C朗兩位家姐輪流「出擊」,大家姐Elma Aveiro讚揚C朗雖坐後備,也盡了本份,「你好好地休息了,讓其他球員上陣也是足球的一部份」。

她炮轟批評C朗的人是悲慘的偽君子,像向自己隻碟吐口水(spit in the dish they ate)。「葡萄牙不只得C朗,希望你們能尊重全隊、教練及C朗。C朗是永恆的,我們不會忘記他所做過及將會做的一切。我為弟弟而自豪,希望你繼續做自己,不受其他人影響。」

C朗兩位家姐十分疼愛他。(IG@katiaaveirooficial)

而C朗二家姐Katia Aveiro其實在賽前已曾開火,大講反話,「對呀,C朗不會永遠上陣,不幸地他現在不能入球了,他老了,葡萄牙已不再需要他。」

她認為外界把別人說的就當真,忘了C朗有多重要,並把矛頭指向葡萄牙老帥費蘭度山度士(Fernando Santos),「他會道歉嗎?這樣羞辱一個付出了這麼多的人,簡直是恥辱。」

Katia Aveiro在比賽完結後差不多一天,仍然怒火中燒。她今日再發長文,「球迷吶喊只因C朗,而不是葡萄牙贏波。贏波也掩蓋不了葡萄牙弱小的事實——他們仍在詛咒(C朗),我沒想過家鄉的人會說這些話。」

C朗是否應該踢正選的議題不斷發酵。(Getty Images)

她懇求C朗可以立即離開葡萄牙國家隊返家,「坐在我們身邊,讓我們可以給你擁抱、安慰,這裡有明白你的人,你值得被讚賞。我不想你再回到國家隊了,我們受夠了,他們根本不知你有多偉大。」

她最後連說了6次「Thank you」,感謝弟弟,「雖然如此,但只要你決定了繼續踢,我們都與你同在,直至死亡。」