世界盃︱C朗後備風波繼續蔓延　兩家姐IG大爆發：不想你再留隊

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）後備風波仍然未止，最新一波來自C朗兩位家姐，二人批評外界忘掉C朗曾付出的一切，更坦言希望這位葡萄牙球星立即離隊返歸。



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世界盃16強葡萄牙以6：1大破瑞士晉級，C朗被貶後備，球隊照舊贏波，他的一舉一動也繼續成為傳媒焦點，被指不滿教練決定、發脾氣離場等等。

C朗女友佐真娜（Georgina Rodriguez）賽後率先曾在Instagram發文，為愛人抱不平，「沒法看到世界上最佳的球員踢足90分鐘，實在可惜了。」

C朗在16強對瑞士時坐後備。（Getty Images）

之後就到C朗兩位家姐輪流「出擊」，大家姐Elma Aveiro讚揚C朗雖坐後備，也盡了本份，「你好好地休息了，讓其他球員上陣也是足球的一部份」。

她炮轟批評C朗的人是悲慘的偽君子，像向自己隻碟吐口水（spit in the dish they ate）。「葡萄牙不只得C朗，希望你們能尊重全隊、教練及C朗。C朗是永恆的，我們不會忘記他所做過及將會做的一切。我為弟弟而自豪，希望你繼續做自己，不受其他人影響。」

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C朗兩位家姐十分疼愛他。（IG@katiaaveirooficial）

而C朗二家姐Katia Aveiro其實在賽前已曾開火，大講反話，「對呀，C朗不會永遠上陣，不幸地他現在不能入球了，他老了，葡萄牙已不再需要他。」

她認為外界把別人說的就當真，忘了C朗有多重要，並把矛頭指向葡萄牙老帥費蘭度山度士（Fernando Santos），「他會道歉嗎？這樣羞辱一個付出了這麼多的人，簡直是恥辱。」

Katia Aveiro在比賽完結後差不多一天，仍然怒火中燒。她今日再發長文，「球迷吶喊只因C朗，而不是葡萄牙贏波。贏波也掩蓋不了葡萄牙弱小的事實——他們仍在詛咒（C朗），我沒想過家鄉的人會說這些話。」

C朗是否應該踢正選的議題不斷發酵。（Getty Images）

她懇求C朗可以立即離開葡萄牙國家隊返家，「坐在我們身邊，讓我們可以給你擁抱、安慰，這裡有明白你的人，你值得被讚賞。我不想你再回到國家隊了，我們受夠了，他們根本不知你有多偉大。」

她最後連說了6次「Thank you」，感謝弟弟，「雖然如此，但只要你決定了繼續踢，我們都與你同在，直至死亡。」