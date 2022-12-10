世界盃｜英格蘭凍結法國王牌麥巴比戰術曝光　誰是右路防守關鍵？

英格蘭於世界盃8強將會對陣力爭衛冕的法國，法國陣中皇牌基利安麥巴比（Kylian Mbappe）狀態大勇，暫以5球在世界盃射手榜領先，劍指大力神盃及世界盃金靴獎。

對英格蘭而言，如何以右路防守箝制踢左翼的麥巴比可謂今場的一大難題。英軍領隊修夫基的副手賀蘭（Steve Holland）近日透露一個已醞釀兩年的戰術，希望幫助球隊贏波。



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針對麥巴比的「軍人戰術」

法國翼鋒麥巴比大熟大勇，邊路突破幾乎逢人過人，射門腳腳七注。英格蘭想要淘汰法國晉級，必須想辦法限制麥巴比的發揮。

據賀蘭指出，英軍兩年前已開始部署如何擊敗法國，今終派上用場。

他深信人盯人戰術最有效。這位曾跟摩連奴於車路士共事的教練，透露摩帥執教皇馬時，就用「軍人戰術」（soldier tactic）凍結巴塞隆拿右翼衛丹尼爾艾維斯。「他（摩連奴）把一名球員當作『軍人』，專門看管艾維斯，令他停下來。」

英格蘭助教賀蘭（左）透露球隊已有針對麥巴比的戰術。（Getty Images）

捷比亞 VS 基爾獲加的兩難選擇

「可是那名球員只是阻止對手，卻不會為他們帶來威脅。所以當時摩連奴再派C朗，去單對單進攻艾維斯，針對他攻強守弱的缺點。」賀蘭的意思，是在針對部署個別球員之外，英軍也要發揮出自己的實力，在攻守兩者中取得平衡。

來自阿仙奴的英格蘭右翼布卡約沙卡（Bukayo Saka）今屆攻入3球，前場威脅料可限制法國左閘後上協助麥巴比，但右閘到底派上捷比亞（Kieran Trippier）還是基爾獲加（Kyle Walker），還是其他配搭更好？

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對於修夫基來說，排陣問題天天都多。（Getty Images）

方案A：捷比亞正選右閘防守存隱憂

今季捷比亞於英超球會紐卡素表現出色，全部聯賽比賽皆正選上陣，幾乎場場踢滿。論比賽狀態，捷比亞應該稍勝剛傷癒復出的基爾獲加。在今屆世界盃基爾獲加還未準備好出場時，正正就是捷比亞擔任正選，表現都不過不失。捷比亞是英軍陣中頭號死球專家，處理罰球、死球無論二傳或是直射俱見功架，是英格蘭取得入球一大殺着。

然而捷比亞速度普普，面對英超賽場上的一些快翼都顯得吃力，何況對法國要面對可能是當今世上速度最快的翼鋒麥巴比？速度明顯輸蝕，捷比亞亦不是一個以高超防守技術見稱的右閘，面對麥巴比可能會成為「防守黑洞」。

捷比亞狀態好，但速度不足是「硬傷」。（Getty Images）

方案B：基爾獲加正選右閘速度跟得上

基爾獲加於分組賽最後一場對威爾斯，以及16強對塞內加爾都有正選，未受太大考驗，表現尚可。論速度，基爾獲加應該是全隊英格蘭最有機會跟得上麥巴比的後防球員。獲加是英超有名跑得最快的守將之一，2019/20英超球季，他在場上曾錄得每小時37.8公里的高速，貼近麥巴比曾造出的37.9公里公里時速。

曾在16強與麥巴比短兵相接的波蘭右閘馬迪卡殊（Matty Cash）對基爾獲加投下信任票：「他們（英格蘭）擁有基爾獲加作右閘，他跟麥巴比一樣快。如果有人要去防住麥巴比，那個人一定會是基爾獲加。」

馬迪卡殊（左）認為基爾獲加可以守得住麥巴比（右）。（Getty Images）

基爾獲加也自信滿滿，「我知道自己要做什麼，雖然講易過做，但我不會低估自己的能力。」他補充，「我很尊重麥巴比，但這是關乎生死的大戰，我一定不會鋪紅地毯歡迎他，讓他輕鬆入波。」

麥巴比及後親自回應，「獲加是個出人意料的球員（a strange one），他起步時不快，也沒太多爆炸力，但他就像部坦克一樣。」獲加不止有速度，他與麥巴比一樣身高1.78米，身材卻健碩得多，絕對是位「有身材、有速度」的守將，加上在曼城主帥哥迪奧拿調校下，戰術執行力提升不少，大賽經驗亦相當豐富，正常狀況之下相信是單對單防守麥巴比的最佳人選。

然而基爾獲加近年受傷患困擾，剛接受鼠蹊手術的他，雖然能夠趕及在世界盃復出，但不是處於最佳狀態。倘若要他獨力守住狀態大勇的麥巴比，又會不會強人所難呢？

剛傷癒復出的基爾獲加，能不能獨力守住麥巴比呢？（Getty Images）

方案C：「爭咩呀，溝埋一齊做『捷比亞獲加』呀！」

「捷比亞獲加」究竟是什麼奇招？其實只不過是將整體陣式轉為五後衛，捷比亞出任右翼衛、基爾獲加擔任右中堅，兩人一同擔起右路防守工作。

雖然基爾獲加是右閘山身，但早在去年歐洲國家盃，修夫基已曾安排他出任右中堅，而且表現不俗。基爾獲加往往能夠利用速度上搶，加上防守經驗令他企位恰當，絕對是英格蘭能夠殺入去年歐國盃決賽的功臣之一。

捷比亞（右）與基爾獲加（左）於上年歐國盃決賽亦有同場上陣。（Getty Images）

防守上添加多一個球員，也許會在人數上佔優，但犧牲的卻是中場少一個球員。

由「4-3-3」轉踢「5-2-3」，在格蘭賴斯（Declan Rice）必定正選的情況下，餘下的正選中場位置不論讓佐敦軒達臣（Jordan Henderson），或是祖迪比寧咸（Jude Bellingham）擔任，都會有所缺陷：軒達臣正選就代表要犧牲今屆英格蘭陣中表現最佳的比寧咸，因為比寧咸的技術特點在五後衛陣式中的雙中場角色，未必是最理想人選。

故此，將陣式轉為五後衛或許能以人數優勢鉗制麥巴比，但就會失卻中場的攻守平衡，演變成被法國捱打的局面。

法國中場尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana）就不看好英格蘭能守得住麥巴比，「如果他們知道答案，那很好。法甲19支球隊（除巴黎聖日耳門外），與歐聯列強都在等待這個答案，賽果會說明一切，我們對麥巴比充滿信心。」