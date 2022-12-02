世界盃｜克羅地亞中堅古華迪奧閃亮崛起　最符合現代球風的怪物

上屆世界盃亞軍克羅地亞於F組最後一輪分組賽，成功以0：0守和比利時，成功以次名出線16強。雖然今屆克羅地亞暫時表現稱不上理想，但能夠在關鍵一戰守和比利時，年僅20歲的中堅古華迪奧（Josko Gvardiol）功不可沒。

這名效力德甲球隊萊比錫的小將於今屆世界盃打出名堂，然而在未踢世界盃前，他已經是歐洲球壇最炙手可熱的中堅之一，吸引不少豪門球會垂青。



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古華迪奧對陣比利時表現出色，相信經過世界盃後將升價數倍。（Getty Images）

克羅地亞守和比利時的關鍵一戰，FIFA官方將該場的最佳球員頒予莫迪歷（Luka Modric），外界不少人認為應頒給克羅地亞中堅古華迪奧。

今場古華迪奧夥拍33歲老大哥洛夫雲鎮守後場，一夫當關並保持一球不失，防守數據上亦相當亮眼：傳球成功率95%、全場最多的9次解圍、8次贏得球權、3次成功爭搶，出色表現令人忘記他其實只是一個首次出戰世界盃的20歲小將。

古華迪奧於薩格勒布戴拿模出身，8歲便加入這支克羅地亞勁旅的青年軍。上季被德甲球隊萊比錫看中，以1880萬歐元轉會費將古華迪奧羅致旗下，這個價錢對於購買一名當時只有18歲的小將可謂價值不菲。

然而萊比錫的「紅牛系」球探果然慧眼識英雄，古華迪奧很快便融入球隊，甫加盟首季便成為正選，今季表現更見穩健，亦是萊比錫奪得2022德國盃的重要一員。

古華迪奧現時已是萊比錫後防核心。（Getty Images）

雖然2022德國盃決賽僅後備上陣7分鐘，但古華迪奧（左二）在萊比錫晉級的過程中亦有正選上陣過三次。（Getty Images）

出擊力強大的新一代守將

古華迪奧的優點在於他傳球意識優良，對陣比利時的比賽曾6次從後場直接傳到前場Final Third，而能兼任左閘的他上搶及出擊能力強，非常符合講求後場球員需要組織及逼搶的現代球風。

另外，他的身體質素亦很出眾，不錯的速度令他在面對速度型前鋒不落下風；6呎1吋的身高令他免於成為防守死球的黑洞。

古華迪奧或許會成為新一代中堅典範。（Getty Images）

車路士出9000萬歐元 萊比錫仍不為所動？

符合現代球風的踢法，令古華迪奧成為現時歐洲球壇的「搶手貨」。有傳未踢世界盃前，他已獲多間豪門球會垂青，而根據知名記者、「轉會達人」Fabrizio Romano消息，英超球會車路士曾在上個轉會窗向萊比錫提出報價，有傳轉會費高達9000萬歐元，仍被萊比錫一口拒絕，最終古華迪奧與萊比錫續約至2027年。

古華迪奧今屆世界盃出色表現，獲效力車路士的克羅地亞隊友高華錫（Mateo Kovacic）大讚，「他（古華迪奧）只有20歲，但已是個出眾的球員，他的表現只會愈來愈好。」

賽後被問及轉會狀況，這位克羅地亞新星的回應是：「我只能說我的經理人正在處理，現時我在萊比錫很開心，希望能繼續為他們上陣。」

未知古華迪奧（左一）與高華錫（左二）來年會否能在車路士做球會隊友？（Getty Images）

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