C朗世界盃夢碎後現身皇馬體育城　傳與經理人文迪斯關係緊張

撰文：顏銘輝
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西班牙《阿斯報》披露，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與經理人文迪斯（Jorge Mendes）關係緊張，有球會繞過文迪斯直接聯繫C朗。該報並指C朗獲皇家馬德里會長佩雷斯首肯，在覓得新東家前可以使用皇馬的體育城訓練。

C朗由2009到2018年效力皇家馬德里。（Getty Images）

葡萄牙已經在卡塔爾世界盃出局，與曼聯解約的C朗究竟身在何方？足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）引述消息指，37歲的C朗身在西班牙的馬德里，在皇家馬德里的體育城中訓練；全因C朗與皇馬的良好關係，他得以在那裏操練保持狀態。

西班牙《阿斯報》亦確認，在C朗尋找新東家的這段時間，他可以留在皇馬的體育城訓練。報道稱，世界盃出局後，C朗已返抵馬德里的家數天，向皇馬會長佩雷斯請求使用皇馬的訓練設施，獲得對方同意。

《阿斯報》指佩雷斯同意讓C朗回皇馬訓練，保持競技狀態。（Getty Images）
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C朗在世界盃接受訪問，炮轟當時效力的球會曼聯，最終雙方在C朗出戰首場世界盃比賽前解約，這位葡萄牙隊長現為自由身。《阿斯報》另一篇報道表示，在尋找新東家上，C朗跟合作約20年的經理人文迪斯關係緊張。C朗渴望留在歐洲踢波，但如果按C朗在人工上的要求，實在難以找到歐洲球會羅致他。文迪斯正努力研究替代方案。

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C朗的葡萄牙在世界盃8強止步。（Getty Images）

近期傳出一些中東球會對C朗有興趣，例如沙特阿拉伯球會艾納斯（Al-Nassr）開出天價2億歐元年薪，卡塔爾聯賽方面亦希望接洽C朗。這些邀請都不是來自文迪斯的圈子及建議，直接聯繫C朗。《阿斯報》表示，C朗不再只聽文迪斯的建議了。

C朗經理人文迪斯（左一）。（Getty Images）

文迪斯現年56歲，是歐洲球壇的著名經理人。當C朗在2003年離開母會士砵亭，首次加盟曼聯時，他就開始跟文迪斯合作，兩人情若父子的關係接近20年。不過，兩人的關係不是一直融洽無隙，例如C朗離開祖雲達斯時，他們都有不和，但之後冰釋前嫌。

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