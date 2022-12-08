世界盃｜C朗遭家鄉傳媒指曾要脅離開國家隊　葡萄牙足總急回應

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在世界盃16強葡萄牙對瑞士一戰，未有出任正選，只在比賽尾段後備上陣。葡萄牙《紀錄報》今日（8日）出版爆炸性頭條「C朗曾要脅離隊」，立刻引來熱議，逼得葡萄牙足總連忙發聲明。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

《紀錄報》指，C朗的不滿由葡萄牙對韓國一戰在65分鐘被換出開始，報道寫道，當時C朗除了與韓國前鋒曹圭成口角，在換出後又向費蘭度山度士道：「你他X的等不及將我換走了吧」，事後山度士也的確說過不滿意C朗的態度。

報道續寫道，C朗在16強賽前獲悉自己要做後備之後，表現得更不滿，並在與山度士討論期間要脅退出國家隊——未幾，葡萄牙足總就以「C朗沒有要脅退出國家隊」為題發布一則聲明，正面否認報道。

葡萄牙足總立刻發聲明，否認C朗曾要脅離隊。（FPF）

「周四的新聞指C朗拿度曾在與主教練費蘭度山度士對話時，要脅離開國家隊。葡萄牙足總現澄清，作為國家隊隊長的C朗拿度，從未在卡塔爾世界盃期間要脅離開國家隊。」

「C朗拿度每一天都在自己為國家隊、為國家建立一個獨特的里程，這必需受尊重，他對國家隊的忠誠是毋庸置疑的。」

聲明續寫道：「在2022年世界盃16強擊敗瑞士一戰，C朗拿度作為葡萄牙國家隊史上上陣最多的球員，也展現出了他的決心。葡萄牙國家隊的球員、教練和整個足總，由第一日開始已全心投入世界盃，希望爭取到史上最好的成績。」

葡萄牙將在12月10日（周六）香港時間晚上11時，在8強對摩洛哥，爭取打入4強。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加