世界盃｜C朗出局後22小時終發帖文　未交代去向但指夢想結束

葡萄牙在世界盃爆冷以0：1不敵摩洛哥，8強止步，第5次出戰世界盃的C朗拿度，獨自在球員通道痛哭一幕，又成全球球迷焦點。

葡軍出局後22小時，C朗終於「上水」在社交網站發帖文，他以「夢想結束了」形容昨日一戰，對於由開賽前失業，到開賽後的後備風波，連日的風風火火，他表示暫時未有什麼可以發表，「但我愛葡萄牙的心永遠不變」。



37歲的C朗，在世界盃開賽前已因為曼聯與他解約而身處風眼，及後在世界盃表現未如理想，葡萄牙近兩仗更直接將他列作後備，更引發連串風波，他的女友佐真娜及胞姊先後暗諷甚至炮轟葡萄牙主帥。

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卡塔爾一役，C朗彷彿失去了一切。（Getty Images）

卡塔爾一役，C朗彷彿失去了一切，葡軍爆冷不敵摩洛哥，8強止步，更直接令C朗世盃夢碎，就如他在帖文中直言：「夢想結束了。」

這個出局後22小時才上載的帖文，C朗道出心底話。

「為葡萄牙贏得世界盃，是我職業球員生涯最熱切的夢想。幸運地，我贏了很多國際賽錦標，包括球會和國家隊，但將國家的名字烙在球壇裏至高無上的世界盃，永遠是最大的夢想。為此，我一直戰鬥，無止境地戰鬥。過去16年，我5次出戰世界盃，在許多厲害的隊友和千千萬萬葡萄牙國民支持下，我在球場上奉獻所有，我從沒背棄我的國家、我的夢想。

不幸地，昨日是個悲傷的結局，我的夢想完結了。你們說了很多、寫了很多、猜測了很多，但我從沒停止為葡萄牙付出。現在我沒什麼可以說。

謝謝葡萄牙，謝謝卡塔爾。在一切完結前，夢想是多麼美好……

天有四時，誰是誰非，時間將會證明一切。」

失業又失盃的他，未來去向如何，目前未有答案，仍然有待公布。