世界盃︱美斯神級演出終結C朗馬勒當拿爭論　名宿齊撐：「GOAT」

美斯定C朗?美斯定馬勒當拿?世人對誰是史上最佳球員,長年爭辯不休,不過經歷今屆世界盃,尤其是四強阿根廷對克羅地亞一仗後,美斯獲得一眾名將和廣大球迷力撐,他毫無疑問是史上最佳球員(Greatest of All Time/GOAT)。

英國名嘴摩根「舌戰群儒」,仍力撐「老友」C朗拿度才是GOAT,卻被翻出一筆支持美斯是史上最佳的舊帳。



美斯獲各大名宿力撐為史上最佳球員。(Getty Images)

C朗 VS 美斯爭辯無日無之

網絡上,「C朗VS美斯」誰才是史上最佳的爭論無處不在,除了二人曾在西甲分別為球會巴塞隆拿和皇家馬德里交鋒多年,適逢葡萄牙和阿根廷近年皆有不少一流球員,大賽成績便成為討論一大要點。

C朗帶領葡萄牙2016年在歐洲國家盃封王、美斯至2021年終領阿根廷在美洲國家盃登頂,算是打個平手。二人皆5戰世界盃,C朗最接近一次是2006年他21歲時首次出戰那一屆,葡萄牙在隊長費高領軍下得第四名,之後2010、2018兩屆16強止步;2014那屆分組賽出局,來到2022年,葡萄牙8強不敵摩洛哥出局,C朗後備落場縱已搏盡,仍無力回天。

C朗世界盃最後一戰,8強出局遺憾收場。(Getty Images)

美斯世界盃戰績完勝C朗

至於美斯方面,同樣在2006年初戰世界盃,2006、2010連續兩屆8強出局,2014年他幾乎以一人之力領軍殺入決賽,終不敵德國飲恨;2018在俄羅斯16強被淘汰,不料4年後事前張揚是最後一屆,全隊齊心為美斯而戰之下,阿根廷愈戰愈強再度殺入決賽。

8強對荷蘭一仗,美斯表現已盡顯球王風範,想不到來到準決賽對克羅地亞一戰,演出仍能再上層樓,交出神級水準讓世人折服,令他獲得一眾名宿齊撐為史上最佳(GOAT)。

美斯獲名宿、網民力撐GOAT:

名宿齊撐美斯「GOAT」 摩根獨唱反調

英格蘭名宿連尼加率先在Twitter發帖:「關於史上最佳球員,仍有爭論餘地嗎?」另一前英格蘭國腳加歷查肯定地說:「美斯就是史上最佳球員!」

足球節目主持人Jeff Stelling索性點名向C朗「老友」、英國名嘴摩根(Piers Morgan)挑戰:「摩根,關於C朗VS美斯,我們討論去到邊?」摩根未有沉默下來,連環回應力撐「老友」C朗才是史上最佳。

摩根先在連尼加帖文下方留言,說道:「沒有爭議,C朗拿度就是最佳球員」(There isn’t. It’s Ronaldo.)繼而亦回應Jeff Stelling,「我認為C朗拿度才是史上最佳球員,馬勒當拿第二,美斯第三(其實或者是第四,他在朗拿度(巴西球星「大哨」朗拿度)之後)。」(I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9.)

C朗「老友」摩根被翻舊帳,他曾聲稱美斯是史上第一、C朗第二。(Twitter)

摩根被翻舊帳 曾聲稱美斯最佳C朗第二

有趣的是,作為C朗「親衛隊隊長」的摩根,被另一足球節目主持人Dan Walker翻出多年前舊帳,找出摩根昔日的Twitter舊帖文,當年他曾聲稱:「美斯是歷來最佳足球員,C朗拿度是第二最佳。之後任何討論都是不必要,我話嘅。」(Messi's the greatest footballer ever, and Cristiano's the 2nd best. Any further debate is superfluous - I have spoken.)

摩根當然不會保持沉默,他回應說:「老友,這已是11年前的舊文了!」又另文發帖聲稱自己曾經判斷錯誤云云。毋庸置疑的是,美斯在今屆世界盃光芒四射,與C朗拿度的表現成強烈對比,阿根廷人兩度領國家隊殺入世界盃決賽,也是C朗無法相比的成就。

國際足協一個帖文,突顯美斯在世界盃表現更勝C朗。(Twitter)

就連國際足協(FIFA),亦在Twitter發出一個帖文,內容放上3項數據,突顯美斯在世界盃表現更勝C朗。第一項是世界盃每場表現最佳球員(MOTM)獎項總數,美斯累積10次名列史上第一,C朗以7次排次席,荷蘭名將洛賓6次排第三。

第二項是單屆決賽周獲得最多次MOTM獎項,荷蘭另一名將史奈達在2010世界盃得到4次,美斯分別在2014、2022兩屆賽事均得到4次,並列第一,C朗並未上榜;最後一項是世界盃累積勝仗次數,德國射手高路斯以17場排榜首,美斯為16場緊隨其後,同樣地,C朗在此統計亦未上榜。