世界盃︱美斯神級演出終結C朗馬勒當拿爭論　名宿齊撐：「GOAT」

美斯定C朗？美斯定馬勒當拿？世人對誰是史上最佳球員，長年爭辯不休，不過經歷今屆世界盃，尤其是四強阿根廷對克羅地亞一仗後，美斯獲得一眾名將和廣大球迷力撐，他毫無疑問是史上最佳球員（Greatest of All Time／GOAT）。

英國名嘴摩根「舌戰群儒」，仍力撐「老友」C朗拿度才是GOAT，卻被翻出一筆支持美斯是史上最佳的舊帳。



美斯獲各大名宿力撐為史上最佳球員。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

C朗 VS 美斯爭辯無日無之

網絡上，「C朗VS美斯」誰才是史上最佳的爭論無處不在，除了二人曾在西甲分別為球會巴塞隆拿和皇家馬德里交鋒多年，適逢葡萄牙和阿根廷近年皆有不少一流球員，大賽成績便成為討論一大要點。

C朗帶領葡萄牙2016年在歐洲國家盃封王、美斯至2021年終領阿根廷在美洲國家盃登頂，算是打個平手。二人皆5戰世界盃，C朗最接近一次是2006年他21歲時首次出戰那一屆，葡萄牙在隊長費高領軍下得第四名，之後2010、2018兩屆16強止步；2014那屆分組賽出局，來到2022年，葡萄牙8強不敵摩洛哥出局，C朗後備落場縱已搏盡，仍無力回天。

C朗世界盃最後一戰，8強出局遺憾收場。（Getty Images）

美斯世界盃戰績完勝C朗

至於美斯方面，同樣在2006年初戰世界盃，2006、2010連續兩屆8強出局，2014年他幾乎以一人之力領軍殺入決賽，終不敵德國飲恨；2018在俄羅斯16強被淘汰，不料4年後事前張揚是最後一屆，全隊齊心為美斯而戰之下，阿根廷愈戰愈強再度殺入決賽。

8強對荷蘭一仗，美斯表現已盡顯球王風範，想不到來到準決賽對克羅地亞一戰，演出仍能再上層樓，交出神級水準讓世人折服，令他獲得一眾名宿齊撐為史上最佳（GOAT）。

美斯獲名宿、網民力撐GOAT：

+ 1

名宿齊撐美斯「GOAT」 摩根獨唱反調

英格蘭名宿連尼加率先在Twitter發帖：「關於史上最佳球員，仍有爭論餘地嗎？」另一前英格蘭國腳加歷查肯定地說：「美斯就是史上最佳球員！」

足球節目主持人Jeff Stelling索性點名向C朗「老友」、英國名嘴摩根（Piers Morgan）挑戰：「摩根，關於C朗VS美斯，我們討論去到邊？」摩根未有沉默下來，連環回應力撐「老友」C朗才是史上最佳。

摩根先在連尼加帖文下方留言，說道：「沒有爭議，C朗拿度就是最佳球員」（There isn’t. It’s Ronaldo.）繼而亦回應Jeff Stelling，「我認為C朗拿度才是史上最佳球員，馬勒當拿第二，美斯第三（其實或者是第四，他在朗拿度（巴西球星「大哨」朗拿度）之後）。」（I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9.）

C朗「老友」摩根被翻舊帳，他曾聲稱美斯是史上第一、C朗第二。（Twitter）

摩根被翻舊帳 曾聲稱美斯最佳C朗第二

有趣的是，作為C朗「親衛隊隊長」的摩根，被另一足球節目主持人Dan Walker翻出多年前舊帳，找出摩根昔日的Twitter舊帖文，當年他曾聲稱：「美斯是歷來最佳足球員，C朗拿度是第二最佳。之後任何討論都是不必要，我話嘅。」（Messi's the greatest footballer ever, and Cristiano's the 2nd best. Any further debate is superfluous - I have spoken.）

摩根當然不會保持沉默，他回應說：「老友，這已是11年前的舊文了！」又另文發帖聲稱自己曾經判斷錯誤云云。毋庸置疑的是，美斯在今屆世界盃光芒四射，與C朗拿度的表現成強烈對比，阿根廷人兩度領國家隊殺入世界盃決賽，也是C朗無法相比的成就。

國際足協一個帖文，突顯美斯在世界盃表現更勝C朗。（Twitter）

就連國際足協（FIFA），亦在Twitter發出一個帖文，內容放上3項數據，突顯美斯在世界盃表現更勝C朗。第一項是世界盃每場表現最佳球員（MOTM）獎項總數，美斯累積10次名列史上第一，C朗以7次排次席，荷蘭名將洛賓6次排第三。

第二項是單屆決賽周獲得最多次MOTM獎項，荷蘭另一名將史奈達在2010世界盃得到4次，美斯分別在2014、2022兩屆賽事均得到4次，並列第一，C朗並未上榜；最後一項是世界盃累積勝仗次數，德國射手高路斯以17場排榜首，美斯為16場緊隨其後，同樣地，C朗在此統計亦未上榜。