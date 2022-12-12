世界盃︱C朗無辜遭撥水　賽後再遇球迷亂入　落寞73秒片段瘋傳

撰文：袁志浩
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葡萄在世界盃八強被摩洛哥淘汰，37歲的C朗拿度再度先列後備，51分鐘才獲派上陣，但仍難阻敗局。鳴完場笛一刻，他的畢生夢想隨之而粉碎，不禁急步入球員通道、掩面痛哭。
網上一段影片完整紀錄了C朗離場的一幕，短短73秒間發生的一切令人心碎。

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C朗被貶後備已經夠慘，外國多間傳媒報道，這位葡萄牙球星更被「攻擊」。一名球迷趁C朗熱完身準備出場時，在觀眾席上用水樽向他撥水。據指，C朗本身沒有挑釁這位球迷，在被撥後也沒作任何反擊，這名觀眾終在保安介入下，被請離球場。

葡萄牙被攻入一球後一直反擊乏力，隨着球證長笛一鳴，意味C朗想贏世界盃的畢生夢想或已就地粉碎，加上近月飽受壓力下，他一完場便急步走入球員通道，之後再也按捺不住、開始哭泣。

網上瘋傳一段73秒的片段，完整紀錄了這位球星離場的一幕，至今已有近400萬人次觀看。

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C朗落寞離場。（Getty Images）

片段開首，C朗低頭咬緊嘴唇，此時兩名摩洛哥球員上前搭他膊頭、拍拍他心口送上安慰，C朗都有禮貌地回應對方。

不過該名摩洛哥球員之後再度跟C朗說話，C朗帶點不耐煩地回應了一句話，繼續前進，他之後開始眼泛淚光，一度捏住鼻樑，走過隊友旁邊時也無反應，擰擰頭以示對落敗的無奈。

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有球迷亂入球場接近C朗。（Getty Images）

而就在此時，竟然有球迷闖入球場，更疑似想跟C朗交流或自拍，這球迷雖然已十分接近C朗，但仍被保安攔下，保安在截擊該球迷時不慎撞到C朗，C朗亦只望了對方一眼便繼續向前走，經過葡軍主教練費蘭度山度士進入球員通道。

甫走步通道，C朗再也按捺不住，低頭放聲痛哭，雖然有鏡頭拍住，他的淚水依然難止，全程垂頭、數度掩面，見者心酸。這象徵「一個時代終結」的畫面，相信會成為世界盃經典場面。

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葡萄牙在2022世界盃成績如何？

8強不敵摩洛哥0：1出局。

今屆是C朗第幾次參加世界盃？

第5次

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