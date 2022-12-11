世界盃2022｜C朗球員通道獨自痛哭　爭議聲中正選變後備仍然搏盡

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的第5次世界盃之旅，以失望的淚水告終。葡萄牙在世界盃8強爆冷以0：1不敵摩洛哥，C朗繼續列後備，他在換邊後初段入替，未能幫葡軍平反敗局。完場後，C朗獨自返回更衣室，在球員通道上按捺不住情緒，大哭起來。對於37歲的C朗而言，這屆世界盃的失利意味住他的球員生涯極可能無緣這項球壇最重要的錦標。



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在這屆卡塔爾世界盃，風風雨雨沒有離開過C朗。在揭幕戰前一周，C朗的獨家訪問公開，狠批球會曼聯，成為世界盃前轟動球壇的新聞。在葡萄牙出戰首場世界盃分組賽前加納前，C朗與曼聯談妥解約，這位葡萄牙隊長成為自由身球員。

C朗在今屆有個好開始，他射入12碼，不但幫助葡萄牙以3：2險勝加納，更加創紀錄，在5屆世界盃都能取得入球。

C朗對加納射入12碼。（Getty Images）

無論有入球，還是沒有入球，C朗也是眾人的焦點。在第二場分組賽對烏拉圭，葡萄牙靠般奴費南迪斯梅開二度勝出，兩戰全勝，率先晉級。不過，報道指C朗認為自己才是第一球的入球者，引起「上帝之髮」的熱議，後來皮球內的感應器證實C朗並沒有碰到皮球，入球球員是般奴。

這個入球屬於C朗拿度還是般奴費南迪斯，最後國際足協判給般奴。（Getty Images）

在第三場分組賽，葡萄牙爆以1：2不敵韓國，C朗在65分鐘被換離場時，除了與韓國前鋒曹圭成口角，亦跟教練費蘭度山度士表達不滿。賽後，費蘭度山度士亦表示不喜歡C朗被換走時的態度。

對韓國一戰，C朗在65分鐘被換走。（Getty Images）

雖然葡萄牙以小組首名晉級16強，C朗亦有一個入球，但在球迷及球評人的眼中，C朗不是一位及格的正選球員。16強前，葡萄牙媒體《球報》（A Bola）的投票顯示，逾七成投票人士並不希望C朗在16強擔任正選。足球數據網站Sofascore更將C朗列為分組賽最差11人之一。

16強對瑞士時，比比入球後，C朗都有跑去慶祝。（Getty Images）

葡萄牙16強對瑞士，C朗失去正選。自從2008年歐國盃分組賽對瑞士後，C朗14年來首次在國際大賽失去葡萄牙正選。他在葡萄牙連續31場大賽正選斷纜。沒有C朗的葡萄牙踢得更好，代替他正選的小將干卡路大演帽子戲法，葡軍以6：1大勝瑞士，闖入8強。

對摩洛哥一戰，C朗拿度繼續先列後備。（Getty Images）

葡萄牙《紀錄報》在16強後爆料，指費蘭度山度士通知C朗踢後備時，C朗不滿，並要脅離開國家隊。葡萄牙足總其後發聲明澄清，表明C朗從來沒有要脅離開國家隊。費蘭度山度士亦向傳媒表示，雖然C朗獲知失去正選後有不高興，但從未有要求離隊。

C朗拿度及祖奧簡斯路在51分鐘入替。（Getty Images）

到世界盃8強對摩洛哥，C朗再一次成為後備。葡萄牙上半場落後0：1，C朗在51分鐘入替，帶領球隊反攻。這是C朗第196次代表葡萄牙披甲，追平科威特的艾穆塔華（Bader Al-Mutawa），並列國際賽上陣次數最多的男子球員。

C朗入替後站到最前，雖然只有10次觸球，但他都顯出前線支點作用，應傳則傳，應射則射。83分鐘，列卡度賀達右路傳中，C朗沒有貪功轉身射，而是在禁區內回後，給予位置更佳的祖奧菲歷斯，但後者射門被撲出。

91分鐘，C朗接應般奴費南迪斯的精彩直線，入禁區第一時間起右腳一射，被耶辛尼保奴救到。C朗錯失了追平良機，他仍然未能在世界盃淘汰賽入波。他在世界盃淘汰賽8次上陣共570分鐘，27次射門都未能轉化成為一個入球。

C朗以失望的淚水結束第5次世界盃之旅。（Getty Images）

球證長笛一鳴，葡萄牙未能平反敗局，以0：1負於摩洛哥出局。2006年的殿軍、2010年的16強、2014年的分組賽、2018年的16強，到今屆C朗第5次參加世界盃，葡萄牙於8強止步。想不到，他最接近世界盃冠軍的那一刻，就是跟隨費高身邊的第一次。

C朗獨個兒走進球員通道，雖然鏡頭就在他的面前，但他都按捺不住情感，掩臉大哭起來。C朗已經37歲了，儘管他從不認老，沒有說過今次是他最後一屆世界盃，但不得不承認，一生從不認輸的C朗，要接受未能贏得世界盃的事實。

與曼聯決裂、上帝之髮再到要脅離開國家隊的傳聞，在這大半個月的世界盃之旅，場外風波沒有遠離過C朗。不過，一踏入球場，無論他是正選，還是坐在後備席上，也全心全意投入球賽，目標為球隊取勝。

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