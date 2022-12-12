世界盃︱C朗老友摩根力撐GOAT　寸美斯鬧球證、鬧對手將帥獲寬容

葡萄牙巨星C朗拿度在葡萄牙8強不敵摩洛哥出局後22小時，終出長文感慨「世界盃夢想已結束」，他的老友、英國名嘴摩根（Piers Morgan）早已力撐對方是史上最佳球員（GOAT）。

身為「撐朗派」最忠實啦啦隊隊長，摩根當然不忘趁機力數美斯不是，斥責阿根廷球王對荷蘭一仗的行為。



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C朗拿度在葡萄牙出局後22小時發長文感慨「世界盃夢想已結束」。（Instagram）

麥巴比留言撐C朗GOAT

Ｃ朗深情剖白16年來5戰世界盃，盡力為葡萄牙爭標，即使多年來獲獎無數，始終未能一圓世界盃夢想。他的長文即獲各界支持，截至目前已有逾2千萬人讚好，巴西球王比利留言，「我的朋友，感謝你為我們帶來笑容」，威爾斯和利物浦名將魯殊（Ian Rush）六稱讚C朗：「一個真正的傳奇」（A true legend）。

新世代球王麥巴比也留下3個表情符號，一個是王冠、一個是感謝手勢、最後是隻山羊——代表GOAT（Greatest of All Time）史上最佳。

摩根：C朗值得世人尊敬

C朗老友、英國名嘴摩根（Piers Morgan）亦留下多個拍掌表情符號支持C朗，他早在葡萄牙出局一刻已在Twitter發文，以一張C朗在球員通道痛哭的照片指，「這一幕看得令人揪心」，又說：「C朗流淚是因為他贏取世界盃的夢想已終結，那些嘲笑他的人應該記住他對足球的貢獻。對我來說，他是GOAT，一個在球場內外均經歷最艱辛人生時刻的強悍男子。他值得我們尊敬。」

摩根出文揶揄美斯。（Twitter）

身為C朗最忠實夥伴，摩根讚C朗的同時，當然不忘趁機力數C朗生涯宿敵美斯不是。早前在阿根廷擊敗荷蘭充滿火藥味一仗賽後，摩根曾發文稱：「昨天美斯辱罵球證、辱罵對手教練、辱罵對手其中一名球員。我在想，假如是C朗這樣做，他一定會獲得更多媒體注意……」

摩根所言，意味傳媒總是針對C朗，總是放大他的負面消息，面對美斯卻寬容得多。這位英國名嘴的言論總是富有爭議且時有偏頗之嫌，大家不必太認真，不過他對C朗的忠誠卻是毋庸置疑的。

摩根與C朗老友鬼鬼。（Getty Images）

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