世界盃︱法國決賽或變陣　最後演練缺華拉尼　後備兵夥麥巴比攻堅

世界盃決賽由法國對阿根廷，法國傳媒《隊報》透露，法國在最後一課閉門練習演試了新陣式，或會在決賽大變陣。



法國周六（17日）進行決賽前最後一次練習，24名球員都有現身，華拉尼（Raphael Varane）及伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）已經從病毒感染中痊癒，如常操練。

有指同樣染病的京士利高文（Kinglsey Coman）則獨自訓練，而因病缺席四強對摩洛哥的烏柏美卡奴（Dayot Upamencano）及拉比奧特（Adrien Rabiot）亦已復操。

法國隊決賽前最後一課訓練，24名球員都有現身。（Getty Images）

不過據法國傳媒《隊報》報道，球隊於閉門訓練時，卻演練了跟之前數場淘汰賽完全不同的陣式。

前線方面，今屆賽事攻入4球的射手基奧特竟然無份，其中鋒位置改由今屆習慣踢左翼的麥巴比擔任。而效力慕遜加柏的馬古斯杜林（Marcus Thuram）則出任左翼，這位翼鋒今屆4度後備披甲，但未曾錄得入球或助攻；奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）就繼續踢右翼。

馬古斯杜林或會與麥巴比一起在決賽擔正。（Getty Images）

中場拉比奧特、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、基沙文（Antoine Griezmann）仍是穩膽，左右二閘繼續起用迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）跟祖利斯古迪（Jules Kounde），並由洛里斯（Hugo Lloris）把關。

不過，主教練迪甘斯（Didier Deschamps）在練習中收起了近期的正選中堅華拉尼，以烏柏美卡奴及干拿迪鎮守中路，似乎對華拉尼病癒後的狀態沒有太大信心，但有趣的是，另外兩人同樣曾染病，而一直健康的阿仙奴後衛沙列巴（William Saliba）則未被考慮。

華拉尼或會在決賽坐後備。（Getty Images）

《隊報》暫未肯定新陣式會是法國決賽正選名單，或只是迪甘斯的「緊急方案」。

但假如法國仿傚曼城領隊哥迪奧拿，在最重要的賽事時才變陣，《隊報》相信受惠的只會是對手阿根廷。「基奧特在陣時，對麥巴比發揮有利；防線在對美斯時才更改，肯定不會是最理想。」

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