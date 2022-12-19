美斯率阿根廷捧世界盃圓夢登基　有幸見證第三代公認球王誕生

美斯（Lionel Messi）捧得世界盃，補完最後拼圖，成為公認的第三代球王。

在今屆世界盃前，美斯幾乎贏盡一切，只欠一座世界盃，方能名正言順地加冕球王之位。在周日（18日）晚的世界盃決賽，美斯梅開二度，阿根廷與法國加時踢成3：3，最終互射12碼贏4：2捧盃。經過一次又一次的「登機」，35歲的美斯終於在卡塔爾登基為王。



美斯與家人慶祝贏世界盃冠軍。（Getty Images）

在決賽，美斯帶領阿根廷擊敗麥巴比的法國，終於捧得世界盃。（Getty Images）

美斯年幼時已經展露殊絕於人的足球天賦，6歲加入阿根廷家鄉球會紐維爾舊生的青年軍，腳法出眾，入球如麻。雖然球技了得，但美斯個子不高，在10歲被診斷患上俗稱「侏儒症」的「生長激素缺乏症（Growth Hormone Deficiency）」。這個病差點毀了美斯的足球生涯以至人生，他的家庭及阿根廷的球會都無力長期承擔起他的醫療費用。

美斯13歲時舊訪問曝光 自小謙卑愛足球 童年夢想仍未圓

在2005年初出道的美斯。（Getty Images）

幸好，這時候，西班牙球會巴塞隆拿出現。美斯被安排到巴塞試腳，天賦獲得肯定，簽約成為巴塞青年軍。巴塞承擔起美斯所有醫藥費，並為他的父親安排工作。美斯完成療程，並在巴塞青年軍快速成長，展現超人的足球才華。在一兩年間，他由C隊踢上B隊，再在16歲獲得巴塞一隊上陣機會。那時候，美斯的天賦甚至折服一班主力球員。

朗拿甸奴是美斯球員生涯中一位重要的大哥哥。（Getty Images）

美斯17歲那年隨巴塞訪問美國，當時為巴塞陣中頂級球星的朗拿甸奴，將初出茅廬的美斯介紹給籃球巨星高比拜仁認識。高比拜仁之前憶述這件事：「朗拿甸奴是我的好朋友，他說要介紹一個人給我認識，那人將會成為史上最佳的球員。我反問他『是你嗎？我覺得你是最強的』，但他說『不是，那個小孩會成為史上最佳』，那個人就是美斯，那時候他只是17歲。」

在列卡特麾下的美斯。（Getty Images）

美斯小小年紀，傳射皆能，突破尤其厲害，等閒後衛都不是他的對手。18歲時，那個身穿19號球衣的美斯，已經成為巴塞主力，與朗拿甸奴及伊度奧合作攻堅。在05/06球季，美斯首次贏得歐聯冠軍。在2006年，他首次代表阿根廷出戰世界盃，在列基美、艾耶拉等老大哥身邊做替補，8強止步。

一把長髮的美斯與老友阿古路。（Getty Images）

2006年的美斯，初生之犢不畏虎。（Getty Images）

美斯在2008年開始大爆發，那年夏天，他為阿根廷贏得奧運足球金牌，而在巴塞方面，列卡特及朗拿甸奴離開，哥迪奧拿上任主帥，將10號球衣交到美斯手上。自此，美斯成為巴塞的核心人物，為球會開創王朝。

美斯在巴塞贏冠軍贏到手軟。（Getty Images）

美斯在巴塞踢到2021年，期間10次贏得西甲冠軍，7次贏得西班牙盃冠軍，還有4次歐聯錦標，曾經為巴塞成為史無前例的6冠王，而且個人6次奪得歐洲金靴獎。在2012年，美斯更加打破武勒及比利的紀錄，在一年內攻入91球，成為史上在一個自然年入球最多的球員。憑住在巴塞的表現，美斯由2009年起首次贏得代表年度最佳球員的金球獎，至今7次獲獎，前無古人。

美斯一次又一次勇奪金球獎。（Getty Images）

美斯淚別巴塞，在2021年轉投巴黎聖日耳門。（Getty Images）

毫無疑問地，美斯在巴塞已經踢出球王級的表現，但若果要成為一位如比利及馬勒當拿的公認球王，國家隊比賽都要有同樣的好表現。不過，自從在2008年贏完奧運後，美斯在成年國際賽顆粒無收，別說世界盃，連美洲盃也沒有。由2007到2019年，阿根廷連續5屆美洲盃都沒有冠軍，其中2015年及2016年兩屆對美斯最大打擊，連續兩年都在決賽敗於智利腳下得亞軍，令他短暫退出國家隊。

美斯在2021年幫阿根廷贏得美洲盃冠軍。（Getty Images）

直至2021年，34歲的美斯終於為阿根廷贏得美洲盃，破了大賽無冠魔咒。美斯及阿根廷得以懷住較輕鬆的心情，面對2022年世界盃。今屆世界盃是美斯第5次參賽，由2010年那屆第2次參賽起，他就是阿根廷的領軍10號仔。那年阿根廷在教練馬勒當拿指揮下，令人失望地8強出局。4年後的2014年，美斯狀態不錯，帶領阿根廷殺入決賽，可惜加時負於德國，與獎盃擦身而過。2018年世界盃，阿根廷再次令人失望，16強就出局了。

在南非世界盃上，穿上10號球衣的美斯。（Getty Images）

美斯在2014年與獎盃擦身而過。（Getty Images）

在黃金年齡參加的世界盃，美斯都一一失意了。來到2022年，35歲的美斯在今屆世界盃有返老還童的表現，搏盡全場，間中還可以速度突破，令人感覺全盛期的美斯回來了。在今屆每一場比賽，美斯都踢出上佳演出，以核心身份帶住球隊前進，贏墨西哥，挫波蘭，奪小組首名；險勝澳洲，力克荷蘭，輕取克羅地亞，再闖決賽。幾乎每個阿根廷的入球，都見到美斯的身影。

世界盃2022｜美斯球王之路最後拼圖 奮鬥五屆盡情享受奔向夢想

美斯今屆踢出最佳表現，率阿根廷晉級世界盃2022的決賽。（Getty Images）

決賽前，美斯今屆攻入5球，與基利安麥巴比並列最多入球，他還有3次助攻，同樣排助攻榜首。他以比2014年那屆更神級的表現，幫阿根廷再次站上世界盃決賽的舞台。作為現今球壇甚至是球壇史上最優秀的球員，美斯尚欠一座世界盃，而今場對法國的決賽是他的最後機會。

這場世界盃決賽戰況峰迴路轉，蕩氣迴腸。阿根廷先踢70分鐘好波，美斯及迪馬利亞分別射入，領先2：0。在下半場後段，麥巴比大發神威，在97秒內梅開二度，為法國追平2：2。

在今屆世界盃決賽，美斯在23分鐘射入12碼，阿根廷領先1：0。（Getty Images）

在加時，美斯不讓麥巴比專美，也能梅開二度，為阿根廷領先3：2。不過，麥巴比馬上回擊，造出帽子戲法，幫法國以3：3追和阿根廷。在互射12碼，阿根廷贏4：2，美斯以隊長身分捧起大力神盃。美斯賽後亦當選代表今屆賽事最佳球員的世界盃金球獎。

美斯加時入波，阿根廷一度再次領先。（Getty Images）

美斯贏得今屆世界盃的金球獎。（Getty Images）

由2006年到2022年，由18歲奮鬥到35歲，美斯終於在他的第5屆世界盃一完夢想，贏得世界盃這項球壇最高榮譽。他補完了獎盃櫃的最後一塊拼圖，成為繼比利及馬勒當拿後的第三代公認球王。

美斯從芬天奴手上接過大力神盃。（Getty Images）

美斯高舉大力神盃，與阿根廷隊友慶祝。（Getty Images）

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