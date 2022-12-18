世界盃︱夏基美不滿球證　當面大罵FIFA會長　外媒被要求刪畫面

撰文：袁志浩
出版：更新：

摩洛哥於世界盃季軍戰1：2不敵克羅地亞，以第四名創下非洲球隊於這項大賽的最佳成績。然而賽後摩洛哥球員仍不滿判決，一度包圍球證理論，夏基美（Achraf Hakimi）據指更當面大罵國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）。

今場來自卡塔爾的球證團隊執法惹起爭議，先有克軍後衛加華度爾（Joško Gvardiol）殺入禁區被蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）從後踢跌，球證不止無表示，VAR更未有介入。

之後安尼斯利（Youssef En-Nesyri）頭槌疑頂中敵衛手部、夏基美（Achraf Hakimi）禁區邊被撞跌，摩洛哥投訴判罰十二碼均不果，令球員充滿怨氣，完場後夏基美帶頭與隊友包圍球證，激動地指罵對方。

世界盃2022｜摩洛哥創造非洲足球奇蹟　主帥列格古盼為後人留夢想世界盃｜克羅地亞2：1力克摩洛哥摘季　柯錫妙射奠勝

而據多間外國傳媒報道，夏基美返回球員通道時仍十分不忿，看到正等待為克羅地亞頒發獎牌的國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino），對他破口大罵。

葡萄牙媒體NOS TV記者Tom Egbers稱：「夏基美站在恩芬天奴前，距離少於5厘米，用一把提高了的聲線，向對方怒吼有關球證的判決，場面令人難堪。」beIN Sports記者Carrie Brown就表示，夏基美說話時「非常激動但有禮貌（polite and desperate）」。

夏基美賽後跟球證理論。（Getty Images）

瑞典電視台SVT Sports記者Johan Kucukaslan透露，當時夏基美不斷大聲重複：「你已經連續兩場這樣針對（球證執法不利）我們，你有病嗎？FIFA根本不想摩洛哥贏得獎牌！」摩洛哥足總早前曾去信FIFA，投訴對法國的準決賽時，球證判漏了兩次十二碼。

世界盃熱話｜陳肇麒發文盛讚莫迪歷　「當時已經親身覺得你好勁」世界盃2022｜莫迪歷摘季軍勁興奮　綠茵場與子女共聚溫馨一刻
恩芬天奴為克羅地亞頒發獎牌，現場也傳來噓聲。（Getty Images）

據指由於有關畫面令國際足協十分尷尬，FIFA事後曾試圖隱瞞事件，向記者施壓，要求對方刪除所有相關照片或片段，並禁止傳媒報道。Johan Kucukaslan補充：「至少10多名傳媒親眼目擊事件發生，他們卻想我們不報道，這想法有點幼稚。」

夏基美冷靜過後，再接受傳媒訪問，立即認低威，並向恩芬天奴致歉，「我在跟球證對質後很憤怒，所以跟他（恩芬天奴）說了話。我為自己的言論道歉，他是我的朋友，我很尊敬他，我們之間沒有發生任何事。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

世界盃｜美斯球王之路最後一關　贏盡球會賽尚欠國家隊最高榮譽世界盃2022｜修夫基去留有定案　英媒爆料留任至合約期滿世界盃2022｜法國24人操練備戰阿根廷　迪甘斯動氣回應賓施馬問題世界盃2022｜韓國第27人無名無份的貢獻　隊友夾錢補完整份獎金世界盃｜英媒選最佳正選陣容　法國摩洛哥各佔3人　英格蘭1人有份世界盃決賽｜波蘭光頭球證獲哥連拿欽點執法　鐵面無私卻超幽默傳C朗飛往杜拜覓新東家　沙特球會首開腔回應　答案令人意想不到世界盃決賽｜法國鬥阿根廷前再多兩主將染病　神秘病毒記者也遭殃世界盃︱法國爭標再受挫？賓施馬疑拒絕歸隊　奪金球獎仍遭冷待世界盃︱阿古路美斯再做室友　退役一周年「復出」射術依然︱有片世界盃｜跟美斯相反的男人　與柏天尼施丹一樣偉大的基沙文世界盃｜美斯13歲時舊訪問曝光　自小謙卑愛足球　童年夢想仍未圓

有用連結：

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

摩洛哥在2022世界盃成績如何？

第四名。

摩洛哥在季軍戰賽果如何？

1：2不敵克羅地亞。

世界盃
2022年卡塔爾世界盃
摩洛哥足球隊
克羅地亞足球隊
球證
足球
國際足協FIFA
恩芬天奴