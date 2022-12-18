世界盃｜美斯VS麥巴比誰更強？　前英超金靴分析兩代球王7大才能

世界盃決賽阿根廷球王美斯（Lionel Messi）與法國新世代球星麥巴比（Kylian Mbappe）比拼是一大焦點。前英格蘭國腳、現為英國《每日郵報》撰文的瑟頓（Chris Sutton）分享其意見，並以10分為滿分，比較二人的7大才能，看看二人誰更強。



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瑟頓昔日在布力般流浪和英格蘭國家隊曾與舒利亞組成人見人怕的「SAS」前鋒組合，他在1997/98球季贏得英超金靴獎，由他來點評同為前鋒的兩代球王美斯與麥巴比，甚具說服力。

他先是評價兩人的射門能力，他認為目前美斯和麥巴比同以5球並列賽事射手榜第一，這方面平分秋色，均給予10分的最高分。

瑟頓評價麥巴比（圖左）的速度是最高分的10分。（Getty Images）

第二項則是速度，相較於35歲的美斯，年僅23歲並以速度見稱的麥巴比更勝一籌，因此瑟頓給了麥巴比10分，而美斯則有7分。

瑟頓認為美斯（圖右）的控球能力是「馬勒當拿級」。（Getty Images）

第三項比較的是盤扭能力（Dribbling），瑟頓形容美斯的盤扭能力是「馬勒當拿級」，並舉例今屆表現突出的克羅地亞後衛加華度爾（Josko Gvardiol）亦無法在4強阻止美斯；而瑟頓雖認為麥巴比的控球輔以速度亦是一大武器，但仍比不上美斯，因此給美斯9.5分，而麥巴比則有8.5分。

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傳球能力方面，瑟頓舉例美斯8強時傳給拿侯爾盧斯路（Nahuel Molina）的助攻，證明其實力與視野兼備，而傳球雖非麥巴比強項，但他傳球能力亦不俗，瑟頓最終給美斯9分，麥巴比得8分。

第五項是工作效率（Work Rate），瑟頓雖只各給兩人5分，但亦為他們辯護，指他們是不需要經常跑動就能交出成績的頂級球員，而有需要時亦會隨時爆發。

瑟頓認為麥巴比有時會插水，因此這方面只給他5分。（Getty Images）

第六項則是面對攔截時的反應，瑟頓指有些足球員以插水聞名，他認為美斯不是這樣的球員，「只要美斯想繼續控球並保持平衡，他就會繼續。」麥巴比方面，瑟頓認為這名法國球星有時會插水，因此給予美斯7分，麥巴比只得5分。

瑟頓認為美斯在對荷蘭的比賽中，展示了自己的激情一面。（Getty Images）

最後一項能力是領導才能，瑟頓指大家在今屆世界盃中看到不一樣的美斯，亦能從阿根廷對荷蘭一役中看到美斯對韋格賀斯（Wout Weghorst）與雲高爾（Louis van Gaal）的行為，與他過往予人較為內向的印象截然不同，因此瑟頓亦給予美斯滿分的10分，而年輕的麥巴比亦已成為法國必不可缺的球員，因此他亦給麥巴比9分。

綜合7項評分後，美斯略勝一籌，在70分滿分下得57.5分，而麥巴比取得55.5分。