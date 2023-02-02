轉會專題｜阿仙奴追不了頭號目標　花6000萬添3新兵或更入章

英超高踞榜首的阿仙奴，對比起同市鄰居車路士，在冬季轉會窗算不上大手筆，花了約6000萬歐元，這個銀碼連一個梅迪歷也買不了。

即使梅迪歷及摩西斯卡些度同樣成為險簽，但兵工廠退而求其次，依然有3名新兵，前、中、後三線皆有新臉孔，究竟他們三人會否是兵工廠衝冠的重要棋子呢？



19戰、50分、領先次席的曼城5分並少踢一場，阿仙奴爭冠形勢不俗，要衝擊19年來首個英超錦標，主帥阿迪達深明不能單靠原有陣容。縱然冬窗增兵兩大目標梅迪歷及卡些度皆落空，但也分別簽入杜沙特（Leandro Trossard）、基域諾（Jakub Kiwior）及佐真奴（Jorginho）。

阿迪達在冬窗引入3名新兵。（Getty Images）

杜沙特：比梅迪歷更好的Plan B

阿仙奴有意簽入烏克蘭翼鋒梅迪歷，可惜敵不過車路士的銀彈攻勢，兵工廠立即回應，與在白禮頓有離心的比利時國腳杜沙特一拍而即合，僅花2400萬歐元便將他收歸旗下。

若根據以往的增兵習慣，阿仙奴通常向25歲以下的球員埋手，今年28歲的杜沙特算是超齡份子，但總不能「一本通書睇到老」，畢竟兵工廠如今要爭標，所有習慣也擱在一邊。

阿仙奴未能簽入梅迪歷後，買入「Plan B」杜沙特。（Getty Images）

事實上，杜沙特絕對是個精明收購。這名比利時國腳早已在白禮頓證明自己能力，有英超經驗之餘，更可以勝任前場多個位置，為阿仙奴帶來更多選擇，加上白禮頓與阿仙奴的踢法相近，熟悉逼搶踢法，短時間內融入球隊不成問題。

杜沙特加盟後，對曼聯的關鍵一戰中後備入替，縱然只踢10分鐘，但已證明這個交易物超所值，其中引球推進再傳給左路的辛真高傳中，才可製造尼基迪亞門前的「虎尾腳」入球。此外，杜沙特在前場被4名曼聯球員圍困，但他也可以保住皮球。如此表現，杜沙特在短短的比賽時間，已令不少「槍迷」忘記了梅迪歷。

雖然簽不了梅迪歷，但阿仙奴花了約1/3的價錢換來一個「Plan B」杜沙特，節省一大筆轉會費，絕對是物超所值。阿迪達深信，這名比利時國腳的加盟能夠為球隊增添變化，「他（杜沙特）有能力在進攻三閘線創造機會，這正是我們隊中缺乏的元素，他的加盟必定可以助我們更接近勝利。」

阿迪達指杜沙特能為球隊帶來不同元素。（路透社）

基域諾：符合阿仙奴轉會方針

阿仙奴曾經與利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）無限接近，阿迪達就是看中馬天尼斯的用波能力，加上他亦可勝任不同位置，惟被坦赫格一通電話「截胡」改投曼聯。

今次冬窗，阿仙奴從意甲的史柏斯亞簽入基域諾，這名22歲的波蘭國腳身高1米89，可擔任中堅及防守中場，增添後場的靈活性。基域諾在意甲已證明他的防守能力，今季在意甲錄得68次解圍、57次在防守三閘線奪回控球權、24次截斷（Interceptions）、22次空中對抗成功及22之成功攔截，若沒有他，史柏斯亞的失球數字或比現在更要高。

基域諾（左）在意甲證明了自己的防守能力。（Getty Images）

防守以外，基域諾用波也有一定的能力，不論在世界盃或意甲也展現過他的準繩長傳，這一點與馬天尼斯不謀而合。阿仙奴如今得到一個「高版馬天尼斯」，塞翁失馬，焉知非福。

基域諾亦十分符合阿仙奴年青的增兵方向，阿迪達對這名波蘭國腳當然有讚無彈，「他（基域諾）既年青又勝任多個位置，他在意甲或代表波蘭已經看到他的潛力，他能夠增強我們防線的質素和強度。」

基域諾具備校炮能力，在世界盃也露過身手。（Getty Images）

基域諾看似是阿迪達的「理想型」，但這名波蘭國腳始終未踢過英超，是否真的適合阿仙奴就需要時間定奪。

基域諾是否適合阿仙奴，需要時間來定奪。（阿仙奴Twitter截圖）

佐真奴：阿迪達的喜好型收購但作用成疑

除了梅迪歷，白禮頓中場摩西斯卡些度是另一個「緋聞對象」，但兵工廠連番開價都被白禮頓回絕。阿迪達也大打開口牌，「如果可以的話，我們在中場需要多些人腳。」

關窗前，阿仙奴以1200萬鎊從車路士羅致佐真奴，兩人過往因不同原因而未能共事，現在阿迪達終於可以與心儀已久的佐真奴合作。

阿迪達如願與佐真奴合作。（阿仙奴Twitter截圖）

對比以上兩個收購，佐真奴更像阿迪達的「喜好型收購」。單以這名意大利國腳的數據而言，並不比阿仙奴中場主力湯馬士柏迪差。根據《天空體育》比較兩人今季表現，佐真奴在攔截﹑截斷（Interceptions）及搶回控球權上，甚至比柏迪更出色。

單單對比兩人今季數據而言，佐真奴不比柏迪差。（Twitter截圖）

埃及中場艾蘭尼受膝傷所困，未知何時可回歸，冬窗關上前引入佐真奴，雖然令不少球迷感到驚訝，但畢竟也是個不錯的選擇。佐真奴用波能力不俗，加上在英超打滾多年，亦不乏爭標奪冠的經驗，無疑是「即插即用」之選，至少可以解決阿仙奴中場的燃眉之急。

目前阿仙奴有格列沙加夥拍湯馬士柏迪的中場組合，二人攻守兼備愈夾愈順，即使佐真奴來投，料也不會撼動二人的地位，若以後備而言，佐真奴的質素絕對勝任，加上他的經驗相信能夠為兵工廠帶來正面影響。

以佐真奴的英超經驗，相信能夠為阿仙奴帶來正面幫助。（Getty Images）

英超第22輪直播賽程：

英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

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