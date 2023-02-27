聯賽盃速評｜坦赫格終於唔一樣 領軍三大優點 率曼聯6年來首捧盃

一直一臉嚴肅的坦赫格，在哨子響起的一刻，終於展露了燦爛的笑容。曼聯在今年度聯賽盃決賽整場也控制着局面，最終順利以2：0取勝，繼2017年後首次捧起冠軍獎盃。「紅魔鬼」自坦赫格今季接掌帥印後，越踢越好，而這一場決賽可說是他大半季執教手法的縮影。



戰術上，坦赫格在進攻層面跟之前差不多，倚靠拉舒福特的突擊，右路則起用了「自轉哥」安東尼馬菲奧斯，般奴費南迪斯時左時右協助串連。攻入一球也是近期的套路，勞基梳爾左路的罰球斬到門將無法出迎的位置，恰到好處的落點令卡斯米路在33分鐘頭槌建功，打破了雙方的平衡，此時勝利的天秤已開始傾向曼聯。

卡斯米路頭槌建功，是曼聯打破兩軍平衡關鍵。（Getty Images）

6分鐘後，拉舒福特突入禁區施射，雖然有點「撻Q」，但皮球省中紐卡素守將保治文後，再笠死門將卡利奧斯。儘管過程未算十分清脆，但這是曼聯持之有效進攻手段；也側面顯示了紐卡素並沒透徹研究對手的戰術。

拉舒福特快速突入禁區施射，是曼聯近期慣常的攻擊套路，但紐卡素未有做足功課如何防守。（Getty Images）

賽前部署精密 臨場指揮靈活

坦赫格卻相反，他今場在防守上花了很多心思，面對擁有眾多「高佬」的紐卡素，曼聯整條防線佈得很深，兩閘也會內收，而且防中卡斯米路不時在禁區內協防，是以「喜鵲」控球達61%，傳中次數達16次，卻沒有太多具威脅的埋門。曼聯尤其針對紐卡素的傳中好手右閘查比亞，不時用聯防的形式，令其傳中準繩度大減；查比亞今場傳中次達數12次，但成功的僅得2次。

坦赫格精密部署，封住了紐卡素攻擊重心、傳中好手查比亞（右）。（Getty Images）

曼聯限制了紐卡素右路的進攻，但左邊卻屢受麥斯明威脅。這名盤扭力強的法國快翼，上半場一次完全騙過了達洛治，只是窄位施射被曼聯門將迪基亞單手擋出。坦赫格在下半場迅速調整，以防守力更強的雲比沙卡入替達洛治，這次就真的左右也完封了對手的攻勢。

坦赫格之後換入沙比薩及麥湯米尼，加強中場的攔截，專心打反擊，要不是卡利奧斯今場打出上佳水準，例如擋出了般奴費南迪斯的單刀，曼聯便可以更大比數取勝。

換入隊長馬古尼對戰局影響不大，但對軍心卻有莫大作用。（Getty Images）

換入隊長馬古尼 可贏眾將信服

對今場戰局沒有影響，但對球隊未來發展可能有作用的另一個換人，是在88分鐘換入哈利馬古尼，般奴也識趣地將隊長臂章送回給他。馬古尼之前在場上頻頻蝦碌，坦赫格入主後，慢慢將他貶為後備，但又會適時派遣他上陣，讓他漸漸拾回信心。今次坦帥的窩心舉動，證明他不會輕易放棄球員，不只博得馬古尼捧起獎盃時的久違笑容，相信也會贏得曼聯眾將的信服。

後費格遜年代的前幾名曼聯領隊，由莫耶斯、雲高爾、摩連奴或蘇斯克查，屢遭揶揄為「咪一X樣」，但坦赫格以仔細的賽前部署、靈活的臨場指揮，以至調整不同球員的心理與狀態等等方面，讓曼聯開始重拾強隊的風範；而這大半季的強勢表現，以及捧走聯賽盃的實績，令人相信如般奴費南迪斯賽後所言，「這一個冠軍，只是開始」。