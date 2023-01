01球評｜利物浦「Everything is wrong」 但越爛嘅牌越要畀心機打

「今日呢一度,Everything is wrong!」

這句說話,黃子華在《毒舌大狀》說過,我卻記起兩周前利物浦0:3慘敗給白禮頓後,紅軍隊長軒達臣也是這樣說的。

三笘薰的金球,令利物浦無緣衛冕足總盃,雖然今次「只」輸個1:2,但問題依然多多,除非在轉會窗關閉前突然簽到比寧咸或安素費南迪斯等當打中場,否則今季餘下時間不如試陣練兵,為未來反彈做好準備。



文:胡蘇

睇波資歷40年,做了體育傳媒超過20年;愛足球,也愛說足球的故事。



利物浦繼兩周前以0:3不敵白禮頓後,昨晚又以1:2遭該南部球隊淘汰。(Getty Images)

軒達臣那次的原話是這樣的:「Everything went wrong from the start to the end……There wasn't one thing. It was numerous things and it hasn't been right for a little while now.」(由始至終,一切都錯了。不是一件事,而是很多件事,這樣不好的狀況已持續了一段時間。)

平心而論,對比兩周前那場大敗,利物浦今次在足總盃第4圈再作客白禮頓,場面上未去到「Everything went wrong」,起碼兩名小將哈維艾利洛及巴薩堤表現不錯,前者開始適應左翼位置,除了入了一球,也交出了一次靚直線,只是沙拿射斜而已;巴薩堤由守轉攻的傳球還有進步空間,但起碼有幾次精彩的攔截,在防線前也補了不少位。

利物浦的新兵加普也漸上力,他的角色像之前的羅拔圖法明奴,要在前場壓逼,也要墮後協助組織攻勢,他幾次引球突破都頗具威脅,但跟隊友的默契則尚待建立,傳球時機還不是很理想。

利物浦新兵加普(左)漸上力,但球隊整體問題依然多多。(Getty Images)

場面上,沒有改變的是,三笘薰面對阿歷山大阿諾特予取予攜;他今季3次對利物浦成功盤扭了10次,其中一半是在阿諾特身上取得的。不過,不是硬要幫阿諾特辯護,但他防守的弱點一直存在,不是今季才出現,過去幾季利物浦在前線緊逼奏效,中場如佐敦軒達臣勤力協防,加上中堅祖爾麥迪比負責包抄,令阿諾無後顧之憂,從而可發揮其進攻上的天賦。

可是今季前線的壓逼不再緊湊,中場跟進及中堅協防慢半拍(近仗起用了巴薩堤,以及干拿迪及祖高美斯左右中堅位置互換已有少許改善),Everything went wrong,阿諾特常被暴露在與對方翼鋒單對單的狀態,不被打爆才怪。

阿歷山大阿諾特(左二)一向攻強守弱,他今仗雖多次被三笘薰爆過,但也有護空門的場面。(Getty Images)

利物浦的戰術,攻守一體;防守上的吃力,也源於進攻上的疏失,尤其中場運轉不起來,傳球太多失誤,白禮頓便多次在中場搶得皮球,然後策動反擊。從數據來看,利物浦在英超的傳球成功率是83%,比之前4季,只是跌了少許,但再看平均每場傳球次數,今季不足600次,比上季少30多次,明顯地紅軍已不像前幾季那樣,可以控制着比賽。

利物浦英超傳球數據

球季/平均每場傳球次數/傳球成功率

2022/23 - 584.47/83%

2021/22 - 620.74 /85%

2020/21 - 639.26 /86%

2019/20 - 628.21 /84%

2018/19 - 606.10 /84%



利物浦今季越踢越沉,爭逐錦標無望下,不如全力磨練巴薩堤等年輕球員,為未來復興做好準備。(Getty Images)

當足總盃又輸給白禮頓,利物浦今季還可競逐的錦標就只有歐聯,但16強又要面對老對手皇家馬德里,以他們現時的狀態看來,恐怕晉級機會不大,主帥高普不如索性試陣練兵,好好迎接下一位班主好了。除了上述的艾利洛與巴薩堤,剛復出不久的居迪斯鍾斯及年僅17歲的天才賓杜克(Ben Doak),比起阿歷士張伯倫、拿比基達及法賓奴等,更值得投資上陣時間來磨練。

另外,鑑於中場無兵可用,右閘阿諾特又攻強守弱,高普或許可以參考荷蘭的戰術,試踢三中堅的3-5-2或5-3-2陣式,屯重兵於後防,讓兩邊翼衛可頻繁出擊,加普則墮後策劃,前線就靠兩名高速的穆罕默德沙拿與達雲紐尼斯攻堅,或許可以在短期內見成效,慢慢重建信心下,重返正軌。高普今季也曾轉陣4-5-1或4-4-2試圖撥亂反正,且看他又會不會有這樣的嘗試吧;反正,「越爛嘅牌,越要畀心機打」吖嘛。