01球評｜利物浦「Everything is wrong」 但越爛嘅牌越要畀心機打

「今日呢一度，Everything is wrong！」

這句說話，黃子華在《毒舌大狀》說過，我卻記起兩周前利物浦0：3慘敗給白禮頓後，紅軍隊長軒達臣也是這樣說的。

三笘薰的金球，令利物浦無緣衛冕足總盃，雖然今次「只」輸個1：2，但問題依然多多，除非在轉會窗關閉前突然簽到比寧咸或安素費南迪斯等當打中場，否則今季餘下時間不如試陣練兵，為未來反彈做好準備。



文：胡蘇

睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



利物浦繼兩周前以0：3不敵白禮頓後，昨晚又以1：2遭該南部球隊淘汰。（Getty Images）

軒達臣那次的原話是這樣的：「Everything went wrong from the start to the end……There wasn't one thing. It was numerous things and it hasn't been right for a little while now.」（由始至終，一切都錯了。不是一件事，而是很多件事，這樣不好的狀況已持續了一段時間。）

平心而論，對比兩周前那場大敗，利物浦今次在足總盃第4圈再作客白禮頓，場面上未去到「Everything went wrong」，起碼兩名小將哈維艾利洛及巴薩堤表現不錯，前者開始適應左翼位置，除了入了一球，也交出了一次靚直線，只是沙拿射斜而已；巴薩堤由守轉攻的傳球還有進步空間，但起碼有幾次精彩的攔截，在防線前也補了不少位。

利物浦的新兵加普也漸上力，他的角色像之前的羅拔圖法明奴，要在前場壓逼，也要墮後協助組織攻勢，他幾次引球突破都頗具威脅，但跟隊友的默契則尚待建立，傳球時機還不是很理想。

利物浦新兵加普（左）漸上力，但球隊整體問題依然多多。（Getty Images）

場面上，沒有改變的是，三笘薰面對阿歷山大阿諾特予取予攜；他今季3次對利物浦成功盤扭了10次，其中一半是在阿諾特身上取得的。不過，不是硬要幫阿諾特辯護，但他防守的弱點一直存在，不是今季才出現，過去幾季利物浦在前線緊逼奏效，中場如佐敦軒達臣勤力協防，加上中堅祖爾麥迪比負責包抄，令阿諾無後顧之憂，從而可發揮其進攻上的天賦。

可是今季前線的壓逼不再緊湊，中場跟進及中堅協防慢半拍（近仗起用了巴薩堤，以及干拿迪及祖高美斯左右中堅位置互換已有少許改善），Everything went wrong，阿諾特常被暴露在與對方翼鋒單對單的狀態，不被打爆才怪。

阿歷山大阿諾特（左二）一向攻強守弱，他今仗雖多次被三笘薰爆過，但也有護空門的場面。（Getty Images）

利物浦的戰術，攻守一體；防守上的吃力，也源於進攻上的疏失，尤其中場運轉不起來，傳球太多失誤，白禮頓便多次在中場搶得皮球，然後策動反擊。從數據來看，利物浦在英超的傳球成功率是83%，比之前4季，只是跌了少許，但再看平均每場傳球次數，今季不足600次，比上季少30多次，明顯地紅軍已不像前幾季那樣，可以控制着比賽。

利物浦英超傳球數據

球季／平均每場傳球次數／傳球成功率

2022／23 - 584.47／83%

2021／22 - 620.74 ／85%

2020／21 - 639.26 ／86%

2019／20 - 628.21 ／84%

2018／19 - 606.10 ／84%



利物浦今季越踢越沉，爭逐錦標無望下，不如全力磨練巴薩堤等年輕球員，為未來復興做好準備。（Getty Images）

當足總盃又輸給白禮頓，利物浦今季還可競逐的錦標就只有歐聯，但16強又要面對老對手皇家馬德里，以他們現時的狀態看來，恐怕晉級機會不大，主帥高普不如索性試陣練兵，好好迎接下一位班主好了。除了上述的艾利洛與巴薩堤，剛復出不久的居迪斯鍾斯及年僅17歲的天才賓杜克（Ben Doak），比起阿歷士張伯倫、拿比基達及法賓奴等，更值得投資上陣時間來磨練。

另外，鑑於中場無兵可用，右閘阿諾特又攻強守弱，高普或許可以參考荷蘭的戰術，試踢三中堅的3-5-2或5-3-2陣式，屯重兵於後防，讓兩邊翼衛可頻繁出擊，加普則墮後策劃，前線就靠兩名高速的穆罕默德沙拿與達雲紐尼斯攻堅，或許可以在短期內見成效，慢慢重建信心下，重返正軌。高普今季也曾轉陣4-5-1或4-4-2試圖撥亂反正，且看他又會不會有這樣的嘗試吧；反正，「越爛嘅牌，越要畀心機打」吖嘛。