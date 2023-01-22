英超．人物誌｜三笘薰4年間由大學踢到英超　2023成為生涯關鍵年

白禮頓的日本國腳三笘薰自世界盃回歸後大爆發，日前獲選成首屆「日本年度最佳球員」。獲英格蘭名宿奧雲封為「性價比最高收購」的他，一直貫徹走屬於自己的道路。



三笘薰周六晚在白禮頓作客李斯特城一仗，在左路K角位推右邊大位射入世界波，成為他近5場賽事的第3個入球，絕對是目前英超狀態最佳的球員之一。奧雲在社交媒體讚道：「三笘又射入了一記漂亮的入球了。夏蘭特當然是今季最佳收購，但三笘只需260萬英鎊，必定是性價比最高的收購。」

三笘薰是英超近期最炙手可熱的球員之一。（路透社）

在孫興慜狀態持續不佳之下，三笘薰無疑是目前英超最炙手可熱的亞洲球員，儘管他去年在卡塔爾世界盃的表現已獲注目，但現在開始在英超站穩陣腳，外界對他也給予更高評價。事實上，現年25歲的三笘4年前仍在大學就讀，短時間內的冒起再度惹來外地球迷熱議。

2016年：拒絕川崎前鋒職業合約，升讀大學

自小效力川崎前鋒青年軍的三笘薰，高中三年級時拒絕球會開出的職業合約、選擇升讀大學的故事，早已為球迷所熟悉；他在筑波大學的畢業論文是《足球1對1情況下如何處理進攻情報的相關研究》，過程中，他在頭上裝上GoPro，以影像仔細分析、評論自己的帶波過人技巧，包括在接球前已判斷了傳球路線、如何透過閱讀對手的重心擺動從而提升過人成功率等。

近日他的表現惹來英超球迷注目，與他畢業論文相關的訪問也再獲外地網民譯成英文廣傳。

大學時代的三笘薰（左二）。（Instagram）

2019-2021年：大學畢業、日職處子戰、轉會白禮頓

雖然在大學時期一直以「特別指定選手」身份效力川崎，但到2020年他畢業後，才正式與母會簽下職業合約，同年他在J1首個賽季，便交出13個入球、13個助攻，作為新秀已交出「雙雙」的瘋狂數據，也是J League史上第5名新秀做到首季便入球上雙，翌年他獲得白禮頓以約260萬英鎊簽下——當時他只踢過一季日職、在國家隊也只獲奧運隊機會，白禮頓無疑在他身上看到極優厚的潛質。

三笘薰當時始終經驗尚淺，白禮頓隨即將他外借到比利時甲組聯賽的聖基萊聯——比甲是其中一個有最多日本球員落班的歐洲聯賽，目前至少有15名日籍球員在比甲落班，單是聖圖爾登便有7名日本兵，當然，這也與聖圖爾登由日本媒體公司DMM擁有有關。

三笘薰在比甲的一季表現相當不俗。（Instagram）

而比甲也一直是日本球員在歐洲球壇的理想跳板，近年例子有遠藤航和富安健洋，兩人都是先加盟比甲球會，再轉戰水平更高的歐洲聯賽。鎌田大地則是在2017年獲法蘭克福收購、效力一年後，外借到聖圖爾登一季，「學成」後回到法蘭克福，表現更佳。

白禮頓收購三笘後立刻將他借走，除了有測試意味，無疑也有意讓他如前人般在比甲成長，最後三笘在比甲連同爭冠附加賽在內上陣27場，攻入7球、交出4次助攻，助球隊在升班後首季便獲得亞軍、同時是隊史上首度獲得歐聯資格，三笘薰在季後即獲白禮頓收回。

三笘薰的「一毫米奇跡」，成為日本隊擊敗西班牙的關鍵。（Getty Images）

2022年：回歸白禮頓、卡塔爾世界盃

三笘薰回歸白禮頓初期上陣時間不多，世界盃前更一度受傷病影響，但他在10月底復出後連續兩場先有助攻再入波，即使在世界盃期間屢被日本隊監督森保一先列後備，但他每有機會落場，貢獻毋庸置疑，尤其分組賽後一戰對西班牙，他跑到盡衝到底線救回皮球、交出關鍵助攻助日本反勝出線，成為當時最熱門的話題「1毫米奇跡」，當中三笘追回皮球的堅定意志及傳球技巧，更令他聲名大噪。

日本16強對克羅地亞，三笘薰成為互射十二碼階段其中一位射失的日本球員，他賽後落淚、稱「闖禍了」的一幕，叫人心酸，但那一刻的心碎沒有擊倒他、反而令他更強大。

世界盃16強，三笘對克羅地亞射失十二碼，他賽後哭得淒楚。但流淚不等於示弱，整理好情緒後的三笘變得更強悍。（Getty Images）

2023年：大爆發、生涯關鍵年

儘管世界盃前在英超未能穩站正選，但白禮頓還是重視他的，屢次在社交媒體分享三笘薰在卡塔爾的照片，甚至稱他為「King Kaoru」。



「海鷗」也沒有無視三笘的表現，世界盃之後，三笘5場聯賽全部正選上陣，他也沒有辜負球迷及教練期望，最近的4場聯賽加1場足總盃，他一共攻入3個入球、交出1次助攻，狀態非常好，難怪獲奧雲稱為「性價比最高收購」。

三笘薰（右）近5仗只得對利物浦的英超賽事沒有入球，但他不斷走位拉扯已足夠令紅軍防線暴露弱點。（Getty Images）

近年我們談論亞洲進攻球員，必然會說的是孫興慜，尤其他是罕有地能成為英超、以至世界頂尖攻擊手的亞洲球員，而日本球員平均水平雖高，但暫未有人能及孫興慜的水平。三笘薰自然獲寄予厚望，希望他能成為一位日本出產的世界級攻擊手。

三笘無疑心態、球技、潛質都非常優秀，但將高期望加諸在他身上前，不妨也先聽聽內田篤人所言，這位日本前國腳在DAZN的球評節目《內田篤人的FOOTBALL TIME》道：「大家會開始注意到、並研究他的踢法，開始有表現之後，對手就會更加強悍地去防守他，如果被對手看穿了踢法，他會怎麼做呢？」內田續道：「今季是他（在英超）的第一季，對手可能還未做到，明年會變得更艱辛一點。」

不過，內田也跟廣大球迷一樣，認為三笘的表現能更上層樓：「希望能見到他交出更多入球和助攻，做到更多矚目的事，就會十分有趣。」