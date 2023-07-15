阿仙奴轉會最新消息︱祖利安添巴加盟　簽約5年轉會費3800萬鎊

阿仙奴2022/23球季青春班底踢出驚喜，大部分時間位列英超榜首，可惜最後未竟全功。一個令人惋惜的亞軍，失望之中更見希望，令槍手今夏決心在轉會市場尋找爭標「最後拼圖」——英格蘭中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）和德國鋒將夏維斯（Kai Havertz）正是兩大目標。《01體育》持續跟進阿仙奴最新轉會消息。



阿迪達帶領之下，阿仙奴青春班底踢出朝氣活力。（Getty Images）

阿仙奴今夏引援紀錄（截至2023年6月30日）：

已收購球員：1

已離隊球員：米特蘭尼爾斯、柏保路馬利

主要傳聞收購：迪格蘭賴斯、夏維斯、卡些度

主要傳聞離隊：格列沙加、湯馬士柏迪



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7月15日：祖利安添巴正式加盟

阿仙奴再簽入一員新兵，今天確認祖利安添巴正式加盟，轉會費為3800萬鎊，簽約5年。阿仙奴領隊阿迪達表示：「祖利安添巴是一名多功能後衛，能夠融入我們的踢法，提升球隊整體質素。」



7月6日：祖利安添巴將加盟阿仙奴

據《The Athletic》報道，阿仙奴已跟祖利安添巴（Jurrien Timber）達成協議，將以4000萬加500萬歐的附加條款，從阿積士羅致這名22歲的後衛。著名足球記者羅曼奴稱他將與阿仙奴簽約至2028年，且其心只想加盟兵工廠，並為此感到非常興奮。



7月5日：賴斯轉會費達支付方式成協議 將接受體測

阿仙奴上周出價1億鎊基本轉會費加500萬鎊附加獎金求購迪格蘭賴斯，獲韋斯咸接納，但雙方一直就付款方式拉鋸，未能完全達協議。經過一星期的商討後，英國《每日郵報》稱兩間球會終於傾好，1億鎊轉會費會分3期，在24個月內支付。賴斯將會到阿仙奴接受體測及簽約，相信交易可望在本周內落實。據報賴斯在阿仙奴的周薪有25萬鎊。



6月30日：賴斯交易稍微延後 與祖利安添巴好事近

阿仙奴豪花1.05億鎊求購迪格蘭賴斯，與韋斯咸已達成共識，順利擊退曼城，但至今依然未落實，雙方在付款方法未有定案。英國《太陽報》指韋斯咸希望兵工廠在18個月繳清轉會費，阿仙奴卻希望拖長至4年。



荷蘭《電訊報》消息，阿積士接受阿仙奴的第2次報價，轉會費連同附加條款達4000萬鎊，有機會成為今夏第2簽。



6月29日：夏維斯正式加盟

阿仙奴宣布，從車路士羅致夏維斯，簽約至2028年，夏維斯新球季將穿上29號球衣。《BBC》﹑《天空體育》等英媒指夏維斯的轉會費達6500萬鎊。



6月28日：曼城退出賴斯爭奪戰 阿仙奴料48小時內達成交易

意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）披露：「曼城不會跟上阿仙奴出價，他們已作決定，在目前情況下，將退出競投。」他一再強調，阿仙奴一方由27日晚上起對交易充滿信心，努力與韋斯咸商討交易結構，並指出，「阿仙奴期望迪格蘭賴斯的交易在未來24至48小時內100%落實」，形容交易「比接近落實更加接近」。



羅曼奴就賴斯交易連環發文，其中一個提到：「各方正商討重要細節，協議看來快將達成。」



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6月28日：阿仙奴第三度求購迪格蘭賴斯

《The Athletic》足球記者David Ornstein報道，阿仙奴昨（27日）晚第三度向韋斯咸求購迪格蘭賴斯（Declan Rice），報價總額超越1億鎊。若果交易達成，賴斯將會成為史上身價最高的英國球員，超越之前以1億鎊由維拉轉投曼城的基亞利殊。阿仙奴的第3份報價總值1.05億鎊，當中1億鎊為基本轉會費，另加500萬鎊附加條款。



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6月27日：將為賴斯第三度出價回應曼城

曼城加入英格蘭中場迪格蘭賴斯爭奪戰，一出手便開出9000萬鎊阿仙奴另一目標迪格蘭賴斯，，英國《每日郵報》指兵工廠即將第3度報價，力爭這名韋斯咸隊長。



網上瘋傳夏維斯穿上阿仙奴球衣的照片。（Twitter截圖）

6月27日：夏維斯穿阿仙奴球衣照流出 再開價求購添巴

早在上星期已傳出夏維斯的交易已完成，但至今仍未官宣，網上流傳一張夏維斯穿上兵工廠新球衣的圖片，似乎轉會只是時間問題。







另外，上季盛傳是曼聯目標的阿積士守將祖利安添巴（Jurrien Timber），今夏變成阿仙奴力追的對象。根據英國《每日郵報》消息，阿仙奴曾開出3000萬鎊，但與阿積士的目標價有距離，兵工廠日前提高報價至4150萬鎊，加上添巴的周薪上調至12萬鎊，希望羅致這名荷蘭國腳。



曼城9000萬鎊求購迪格蘭賴斯 料阿仙奴48小時內再出手｜英超轉會

夏維斯將成為阿仙奴今夏首名加盟球員。（Getty Images）

6月23日：曼城加入賴斯爭奪戰

韋斯咸中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）可謂「皇帝女，唔憂嫁」，盛傳曼城加入戰團，與阿仙奴拗手瓜！意大利《天空體育》足球轉會專家迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）稱，曼城準備開出一份總值9000萬鎊的報價，基本轉會費為7500萬鎊，並加上1500萬鎊附加賽，款項會在兩年內付清。



英超轉會｜曼城突搶韋斯咸「皇帝女」賴斯 阿仙奴視他為未來隊長

6月21日：阿仙奴今夏第一簽 6500萬英鎊簽入夏維斯

一如市場預期，阿仙奴同意從車路士買入前鋒夏維斯（Kai Havertz），保證轉會費6000萬英鎊，另加500萬英鎊附帶獎金條款，只待通過體測及正式簽約便可落實，交易料在本周內完成。



意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，夏維斯一心只想加盟阿仙奴，無意重返德甲，成為交易關鍵，並稱阿仙奴領隊阿迪達堅信夏維斯擁巨大潛力，能在球隊體系發揮頂級水平。



6月21日：曼聯加入賴斯爭奪戰

隨曼城落實收購車路士中場高華錫，相信不會加入迪格蘭賴斯搶人行列，阿仙奴成為得到這位英格蘭防守中場大熱門。英國《每日電訊報》消息指，曼聯有意爭奪賴斯，但同樣未能付出韋斯咸為賴斯定下的1億英鎊標價，只會以球員＋現金方式交易，有意用放售中的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）或中場麥湯米尼（Scott McTominay），作為交易的一部分。（《每日電訊報》不時有獨到轉會消息，惟可信程度只屬一般。）



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6月20日：阿仙奴加碼至9000萬英鎊求購賴斯

阿仙奴繼日前「一反常態」開出8000萬英鎊報價被韋斯咸拒絕後，周二（20日）再度加碼出手，轉會費增至9000萬英鎊，可是仍未獲接受。相信至少要達到基亞利殊（Jack Grealish）2021年加盟曼城創下的1億英鎊英格蘭球員轉會費紀錄，才有望得到這位心儀星將。



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6月18日：阿仙奴8000萬英鎊求購賴斯 同時向夏維斯出手

阿仙奴對迪格蘭賴斯（Declan Rice）的興趣傳聞已久，由於這位英格蘭中場身價高昂，難以令人相信在轉會市場向來相對「慳家」的阿仙奴，真的能夠搶贏一眾財力更強、出手亦更豪爽的對手。



不過最新消息指，阿仙奴已向韋斯咸出價打破球會紀錄的8000萬英鎊收購賴斯，與車路士德國鋒將夏維斯（Kai Havertz）的談判亦進入白熱化階段，有信心一次過得到兩員星將。



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