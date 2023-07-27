游泳世錦賽直擊｜何詩蓓闖100自決賽 衝擊首面長池世錦獎牌
撰文：葉詩敏
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何詩蓓（Siobhan）周四晚上（26日）出戰福岡長池世界游泳錦標賽女子100米自由泳準決賽，最終以52.90秒列總成績第3，勇闖明日決賽，力爭個人首面長池世錦賽獎牌。
01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊
錯失200自獎牌的何詩蓓未有失志，今早轉戰另一強項的100自賽事，以53.15秒列總成績第一名，強勢晉身晚上的準決賽。
這名東京奧運銀牌得主在準決賽第2組登場，同組高手雲集，包括有昨晚打破200自世界紀錄的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），以及奧運4金得主艾馬麥姬昂（Emma McKeon）。
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何詩蓓在首50米以25.22秒第一名轉身，最終以52.90秒第2名觸池，總排名第3晉身明晚上演的決賽。荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）以52.82秒總成績第一晉級，奧卡拉瑾以52.86排第2，老對手艾馬麥姬昂則以53秒正名列第4，Siobhan將與這3名世界級強手在明晚決賽爭金。
另一組別的池江璃花子則以54.86秒列小組第7，無緣躋身世界前8爭奪獎牌。
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