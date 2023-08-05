跑鞋推薦｜2023年8月新款：Nike最強山鞋　New Balance驚喜聯乘

Nike和New Balance於2023年8月1日一同發售極具吸引力的跑鞋，前者的Ultrafly早在越野跑界打響名堂，外國鞋測一致好評，久等到今月終於正式及售；後者的FuelCell 1080 v12與Blue Bottle Coffee聯乘，單是外型已經滿分，1080作為New Balance的旗艦慢跑鞋，功能同樣毋庸置疑。



跑鞋推薦．2023年8月新款（8月5日更新）

ASICS GEL-KINSEI MAX

【跑鞋推薦．2023年8月新款】ASICS GEL-KINSEI MAX。（公關提供）

ASICS GEL-KINSEI MAX為入門跑手而設，適合10公里或以下的輕鬆街跑。品牌稱今代的中底全面升級：中底頂層使用FF BLAST PLUS ECO輕量環保物料，配合內藏中底的TPU推進板，結合最新的HYBRID GEL緩震技術。後跟以後靠式鞋提設計，減少刮腳機會。

【跑鞋推薦．2023年8月新款】ASICS GEL-KINSEI MAX細節：

【跑鞋推薦．2023年8月新款】ASICS GEL-KINSEI MAX其他配色：

跑鞋推薦．2023年8月新款

Nike Ultrafly

【跑鞋推薦．2023年8月新款】Nike Ultrafly。（公關提供）

Ultrafly是萬眾期待的Nike越野跑鞋。品牌使用Vibram Megagrip物料製作Ultrafly外底，配合Vibram Traction Lug技術提升抓地力；同時首次於越野跑鞋使用碳纖維Flyplate，配置於ZoomX泡棉中底之間。Nike旗下越野運動員Tyler Green曾穿著這款鞋完成1600多公里訓練，並連續三次於100-mile Western States Endurance Run取得前五名。

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跑鞋推薦．2023年8月新款

New Balance x Blue Bottle Coffee Fresh Foam X 1080 v12

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance x Blue Bottle Coffee Fresh Foam X 1080 v12。（官網圖片）

Fresh Foam X 1080 v12是New Balance的王牌日常慢跑鞋，今次趕上波鞋界的聯乘風潮，與咖啡巨頭Blue Bottle合作。純白色配Blue Bottle的招牌粉藍色，相信外型深得跑友歡心，鞋跟位置更有刺繡的Blue Bottle標誌，細節具心思。

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跑鞋推薦．2023年8月新款（8月5日更新）

adidas SWITCH FWD

【跑鞋推薦．2023年8月新款】adidas SWITCH FWD。（公關提供）

adidas全新跑鞋SWITCH FWD以City Runner為主要對象。跑鞋後段4個孔洞是設計重點，當以中後掌落地時，向下的壓力令孔洞壓縮並向前回彈，將跑者重量轉化為推進力。外底當然少不了與adidas合作多年的Continental™橡膠，抓地性能毋庸置疑，適合多變天氣及城市路況。

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跑鞋推薦．2023年8月新款（8月5日更新）

ASICS ACTIBREEZE HYBRID SANDAL

【跑鞋推薦．2023年8月新款】ASICS ACTIBREEZE HYBRID SANDAL。（公關提供）

ASICS ACTIBREEZE HYBRID SANDAL不是跑鞋，卻一是雙恢復拖鞋，適合運動後穿著。今代拖鞋以上一代為藍本再升級，改良版以可拆式 3D 打印幾何形網格作鞋墊，並在足底受壓點加強網格密度，為腳掌提供更多支撐。

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跑鞋推薦．2023年8月新款

New Balance FuelCell SuperComp Trail

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance FuelCell SuperComp Trail。（官網圖片）

除了Nike推出王牌越野跑鞋Ultrafly，New Balance今月亦有碳纖維板跑鞋FuelCell SuperComp Trail。外國鞋評對這雙越野跑鞋評價不錯，輕身、緩震足、推進亦強，走在崎嶇路段，整體包覆極好，腳掌不會有多餘擺動，減低受傷風險。

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2023年8月跑鞋推薦（8月3日更新）

PUMA ForeverRUN NITRO Knit

PUMA Electrify NITRO 3 Knit

【跑鞋推薦．2023年8月新款】PUMA ForeverRUN NITRO Knit。（公關提供）

【跑鞋推薦．2023年8月新款】PUMA Electrify NITRO 3 Knit。（公關提供）

PUMA今年3月推出ForeverRUN NITRO，適合日常慢跑。5個月後，ForeverRUN NITRO 的進化版ForeverRUN NITRO Knit誕生，採訪針織面料製作鞋面，加強包覆度，令跑鞋更貼腳。

同月尚有Electrify NITRO 3 Knit。今代的中底使用緩震功能及靈敏度俱備的NITROTM Foam氮氣中底科技，配合高回彈的PRO FOAM LITE；外底則使用PUMAGRIP加強抓地力。

【跑鞋推薦．2023年8月新款】PUMA ForeverRUN NITRO Knit細節：

【跑鞋推薦．2023年8月新款】PUMA Electrify NITRO 3 Knit細節：

跑鞋推薦．2023年8月新款

New Balance FuelCell SuperComp Trainer v2

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance FuelCell SuperComp Trainer v2。（公關提供）

New Balance早前推出頂級競賽鞋SuperComp Elite v3的螢光黃色版本，緊接推出高階訓練鞋SuperComp Trainer v2，7月底已經開始發售。SuperComp Trainer v2採用經改良的FuelCell泡綿製作中底，配合全掌碳纖板。跑鞋中底後跟與前掌厚度分別以40毫米及34毫米，符合國際田聯要求，同時可作為比賽鞋。

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance FuelCell SuperComp Trainer v2細節：

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