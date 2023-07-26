港珠澳半馬2023｜11月19日開跑+報名日期+路線 大橋首辦長跑賽
撰文：普利森
出版：更新：
第一屆「港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於2023年11月19日舉行，是港珠澳大橋通車後首次有長跑賽舉行。田總今日公布賽事詳情，8月14日起開始報名。
分組：挑戰組及兩組公開組
路線：
集合點——亞洲國際博覽館
起點及終點——港珠澳大橋香港口岸
*大會設專車接載跑手來往亞博至起終點
起步時間：
挑戰組——上午7時30分
公開1組——上午8時10分
公開2組——上午8時50分
日期：2023年11月19日
地點：港珠澳大橋香港路段
名額：8000人
公眾報名：2023年8月14日下午2時至8月22日下午6時
公布結果：2023年8月25日
報名費：550港元
*大會設達標跑手優先報名，詳情瀏覽大會網頁。
報名網址
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