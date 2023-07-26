港珠澳半馬2023｜11月19日開跑+報名日期+路線　大橋首辦長跑賽

第一屆「港珠澳大橋香港段半馬拉松」將於2023年11月19日舉行，是港珠澳大橋通車後首次有長跑賽舉行。田總今日公布賽事詳情，8月14日起開始報名。



分組：挑戰組及兩組公開組

路線：

集合點——亞洲國際博覽館

起點及終點——港珠澳大橋香港口岸

*大會設專車接載跑手來往亞博至起終點

起步時間：

挑戰組——上午7時30分

公開1組——上午8時10分

公開2組——上午8時50分

港珠澳大橋通車後首次有長跑賽舉行。（資料圖片）

日期：2023年11月19日

地點：港珠澳大橋香港路段

名額：8000人

公眾報名：2023年8月14日下午2時至8月22日下午6時

公布結果：2023年8月25日

報名費：550港元

*大會設達標跑手優先報名，詳情瀏覽大會網頁。

報名網址

