港足友賽汶萊港台免費直播　暴雨後易地操練避免大球場再變大農場

香港足球代表隊周一（11日）晚將主場友賽汶萊，比賽場地香港大球場受日前世紀暴雨影響，周日（10日）養草，未能讓兩支球隊作賽前最後一課練習。

港足主教練安達臣表示，球隊不會以天氣或場地問題作藉口，明日全力爭勝。港台電視32將免費直播今場比賽，並提供廣東話旁述。



香港上周四（7日）晚開始下起暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告超過16小時，是有紀錄以來最長，香港多處地方嚴重水浸，更引發洪水和山泥傾瀉。

港足對汶萊的友賽周一（11日）晚於香港大球場舉行，兩隊原定周日於大球場作賽前最後一課練習，惟場地在黑雨後需要保養，操練移師將軍澳足球訓練中心，且全程開放公眾。

港隊對汶萊賽前操練移師將軍澳足球訓練中心。（袁志浩攝）

港足主教練安達臣認為天氣及場地問題，不可能是港隊的藉口。（袁志浩攝）

據了解，大球場草地暫無積水、情況尚可，當局只是避免兩隊練習後草地狀況變差，影響明天比賽。

港隊主教練安達臣就表示，無論天氣或場地狀況如何，港隊也會盡力表現到最好。「這不是藉口，對柬埔寨的賽果不理想，我們會變得更好。主場賽事更易踢，希望球迷再次支持我們，有他們在背後推動球隊十分重要。」

值得一提，香港大球場於2013年曾因一周持續下雨，並接連上演巴克萊英超亞洲錦標賽和曼聯友賽，結果令球場草地變成一片爛地，被網民戲稱為「香港大農場」，事件更鬧成國際笑話。賽馬會慈善信託基金於2015年斥資3100萬元重鋪草地，而政府每年也花費過千萬保養草場。

重溫「香港大農場」盛況（按圖放大）

2013年，曼城球員尼格度慘變「泥格度」的經典一幕。（Getty Images）

黃洋輕傷上陣成疑 謝家榮有望把守大門

港隊上仗受茹子楠、梁諾恆等球員不適而影響排陣，今仗兩人皆可候命，惟中場黃洋上仗觸傷舊患、足踝感到痛楚，雖然今晚仍有隨大隊練習，但是否上陣要視乎情況而定。明日一役除了有機會是新入籍前鋒米高的「地標」，6月作客越南首度披甲的門將謝家榮，也會上演主場處子戰。

安達臣表示，謝家榮已展示出自己的潛力，今仗會再度獲得機會，「3名守門員實力相近，我有責任選最好的一位。」這位同時會參與今屆杭州亞運的守門員則感謝教練團信任，「在主場上陣會是我生涯另一項成就，在主場球迷、家人面前比賽，我會盡力讓他們為我驕傲。」

謝家榮明日有望在主場披起港隊戰衣。（袁志浩攝）

汶萊主教練甘比仙奴。（袁志浩攝）

世界排名第190位（比港足低41位）的汶萊，歷史上3次與港足交手全敗，主教練甘比仙奴指當地沒有職業聯賽、球員僅業餘訓練，狀態自然被比下去，但強調球隊不會死守，希望扭轉外界對球隊保守的印象，「我們會在場上回應對手，香港隊有很好的球員，跟我們不是同一水平，能踢這麼有競爭性的比賽很不錯，我們會盡力爭勝。」

兩隊賽前操練開放公眾，吸引球迷駐足觀看。（袁志浩攝）

香港 對 汶萊

日期：9月11日

時間：08：00 pm

地點：香港大球場

票價：$160（正價）、$40（特惠）

