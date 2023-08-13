港超聯︱升班馬北區劍指中游　4名晉峰主力加盟：在前球會太舒適

港超升班馬均業北區今季以聯賽中游為目標，但季前球隊獲數名晉峰主力來投，就連負責組軍的何國泉，在掛靴之前，上季也是效力晉峰，因此掀起話題；眾人借今日球隊舉辦新季儀式，各自解釋加盟原因。



北區今季得到均業地產贊助，班費約700萬港元，主席朱浩賢稱對方向來支持地區工作及年青人，雙方一指即合，「今季班費比預期高，跟港甲時差不止一個級別，贊助費可觀、達七位數，幫助很大。」他坦言球隊經驗尚淺，不希望給予職球員太大壓力，「（排名）中游已收貨，踢到好波就足夠。」

北區今季得到均業地產贊助七位數字。（袁志浩攝）

北區大軍達29人，包括羅港威、何振廷、羅曉聰、周家樂、朱偉鈞及王力威等，惟5名外援也僅23歲以下，主教練梁志榮表示，「對外援印象是沒太多經驗，但跟球隊很融洽，他們都來自巴西，森巴兵該有的條件、技術，他們都齊備。」他稱球隊會以保持控球、用波的踢法征戰，「最重要讓外界知道北區不是剛升班（就實力差），或會被大炒，近年都有球隊一場輸5球以上況，我不希望看到這個情況。」

這位曾擔任夢想FC主帥的教練，近季在傑志擔任助教，今相隔四年再掌帥印，自有原因。「我在北區長大、教波也由北區開始，有歸屬感。今次機會很難得，可能沒有下一次，加上被管理層的誠意打動，決定接受挑戰。」

梁志榮再掌港超球隊帥印。（袁志浩攝）

何振廷（右）擔任北區隊長，林樂勤（左）及蘇啟浚（中）則為副隊長。（袁志浩攝）

北區獲4名晉峰主力來投 球員望換新環境求進步

北區其中一個焦點，在於副總監何國泉跟林駿杰、黃偉國、葉卓文、林樂勤一同從晉峰來投。其中何國泉上季在晉峰退役、球季最後一仗主場賽事獲歡送；而林駿杰則效力晉峰7季，其餘3名球員在上季晉峰共28場比賽中，都分別上陣超過23次。

負責組軍的何國泉坦言，自己原先從來沒想過離開晉峰，惟合約一直有細節未落實，剛好獲北區邀請，終決定加盟。對於外界有指他「挖角」，他這樣回應，「「我已經很遲（6月初）才開始組軍，當時有（從晉峰加盟的）球員在季尾等足一個月仍沒談好新合約，所以我看中球員就邀請他，職業足球就是這樣的良性（競爭）。」

何國泉表示，自己跟晉峰總教練何信賢仍保持友好關係，期望從晉峰來投的新兵要踢得更進取，「他們應該要踢出表現予大球會賞識，並以入選港隊為目標。」

何國泉坦言本來從沒想過離開晉峰。（袁志浩攝）

連同次級聯賽在內，已為晉峰上陣超過100場的林駿杰就透露，在前球會「太舒適」，所以想轉換環境，「跟教練太熟、沒什麼壓力，他們也不會責備我，想到新球隊磨練一下，希望今季踢好每一場、有穩定發揮。」

林駿杰在晉峰效力過7個球季。（袁志浩攝）

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至於曾坐穩晉峰正選兩季的葉卓文就明言，在前東家已陷入樽頸位。「上季即使簽入陳肇鈞後成績也不太好，我不太能接受。晉峰當時以進攻踢法為主，雖然學到如何從後場組織，但作為隊內少數的中堅，能學到的有限，也非我渴望的東西。」他指晉峰沒足夠資源讓球員改善細節，並認為北區擁有梁志榮、鮑家耀、何國泉等「紅褲子」出身的教練，各有長處值得球員學習。

葉卓文上季在晉峰28場比賽中上陣25次。（袁志浩攝）

葉卓文又補充，另一個轉會原因是跟晉峰的新合約遲遲未能落實，「在香港踢波，大家也很擔心合約問題，我當時已等了很長時間，北區很爽快地開出合約，甚至條件也好一點，自然是考慮因素之一。」他希望今季面對強隊也能搶得分數，「始終做防守球員，不想一直輸波或失很多球。」值得一提，晉峰跟北區在港超第一輪便會對壘，兩隊8月19日下午6時半在青衣運動場交手。