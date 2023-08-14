港超聯︱晉峰韓籍新帥領軍　簽年輕版金判坤　承諾邀女神林襄來港

上季以第八名完成港超聯的晉峰，今季有多位主力離隊，並改由韓國籍教練帶隊。新帥明言球隊實力低於平均，但仍希望力爭中游。

晉峰會長黃俊雄則承諾，會繼上季尾後再邀台灣啦啦隊樂天女孩訪港，包括人氣成員林襄。



約700萬班費的晉峰今季有主力轉投北區外，陳肇鈞、播磨浩謙與費利浦薩等數名外援均離隊。球隊引入澳洲的布雷廸（Smith Bradie Christian）、日援岡村晏登、來自尼泊爾的艾欣（Rai Aryan）、巴西球員凱基（Freitas Ribeiro Caique）、尼日利亞的伊高度（Ikondu Chukwuemeka Obinwa）與兩位韓將金相佑及文智星；華將方面也羅致袁世傑、林樂賢、呂卓芹與曾俊軒，人面全非。

晉峰今季大軍包括多名年輕球員。（袁志浩攝）

30人大軍之中，至少一半欠港超經驗，最年輕的學徒球員仍未滿16歲，總教練何信賢形容球隊如「新升班」，並坦言外援實力不算高，「他們不是國腳級，只是能配合球隊。」

晉峰今季與轉由韓國籍的河赫俊領軍，他曾任當地足協全職講師、韓職水原藍翼體能教練等，並擁有亞洲足協專業級教練牌照。何信賢透露，23歲左中場文智星是河赫俊唯一要求簽下的球員，「他態度很好、很跑得，初來報到表現不錯，像年輕的金判坤。」

晉峰新援、來自韓國的左中場文智星，被形容為年輕版的金判坤。（袁志浩攝）

韓籍新帥重視紀律 坦言球隊實力低於平均

何補充，新帥在上任後首課練習對球員說的一句話，令他十分難忘。「他說：『我交個心來香港，希望你們也交個心給我。我會把你們訓練好。』」

據現場所見，河赫俊熱身時也親自示範動作；若球員表現差，他會高呼「Oh my god」，或叫停練習訓話，甚至經常罰球員做掌上壓。隊長鄭璟昊表示對方講求紀律，以態度行先，「不只教授技術，還有禮貌及如何做人。」河赫俊則笑言，懲罰是因為球員不專心，「這可以讓他們更集中，何況球隊無地方健身，可借機訓練球員的上身。」

河赫俊表示，本已覺得香港足球水平不高，但抵港後發現情況更差、「低於平均」，惟他認為球員訓練時相當努力及「有心」、對此非常欣賞，「今季不論賽果，我只希望球隊踢節奏快、硬淨的足球。以現時情況，球隊需要半年才能達到預期效果，若要成為強隊，至少花兩年時間。」

晉峰新主教練、韓國籍的河赫俊。（袁志浩攝）

晉峰踏入新三年計劃 會長不介意球員被挖角

晉峰新季目標為聯賽中游，會長黃俊雄表示球隊將踏入新「三年計劃」，意味除非降班、至少參與港超至2026年。對於上一個「三年計劃」的培育對象離隊轉會北區，何信賢坦言不捨，內心難免有鬱結，更一度哽咽，「像有願望尚未達成一樣，辜負了老闆......希望有心人可繼續支持足球。今季實力差一點，希望球迷體諒。」

葉卓文等離隊球員昨日聲稱，季尾一直等待新合約無果，終選擇轉會。何信賢拒絕就此評論，但指「認識我的人都知我很急進」；他認為主力離開令球隊要重新建立踢法，但理解球員人各有志，「我好想球員成長，希望離隊的能當個好榜樣，證明踢得好是有人賞識的。」

晉峰總教練何信賢。（袁志浩攝）

然而黃俊雄卻持不一樣的態度，他不介意有數名主力離隊，「非常好！好球員才會被挖（角），否則代表我們青訓有問題，起碼他們待遇更好，而非減薪離開、代表對我們不滿。最好挖走所有人，我們又不是爭冠，而是做青訓。」他期望新「三年計劃」能培育出另一批球員轉至其他球會，「中甲、中超也好，我們的教練在韓國K2也有人脈，踢得好的就有機會。」

晉峰會長黃俊雄。（袁志浩攝）

晉峰上季港超煞科日邀得台灣啦啦隊樂天女孩來港表演，迴響熱烈，該場主場賽事亦滿座。黃俊雄透露，正計劃再邀對方訪港，並承諾成員會包括上次不在名單之上的林襄。「保證她會來，如果她不來，就不會邀請（全隊）了。日期仍在商討中，預計是年尾聖誕或農曆新年。」他認為要做旺球市，不能單靠踢波，表明接下來會舉辦更多活動。」