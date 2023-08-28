冰舞金童玉女天人永隔　31歲Alexandra Paul車禍離世︱體育熱話

加拿大冰舞組合Alexandra Paul與Mitchell Islam，昔日由少年組一起升上成人組作賽，無論練習和比賽總是形影不離，2014年雙雙出戰冬季奧運，由拍檔變成戀人，再組織小家庭情定一生，這對金童玉女的故事如童話般美好。

奈何上天無情拆散這對璧人，一場7車連環相撞意外，奪去Alexandra的生命，Mitchell失去完美另一半和兒子的母親。



加拿大冰舞組合Alexandra Paul與Mitchell Islam出戰2014年冬季奧運。（Getty Images）

加拿大花式溜冰總會（Skate Canada）公布，Alexandra Paul突然離世的消息。根據當地警方消息，Alexandra Paul和手抱兒子Charles上周較早前涉及加拿大安大略省郊區一宗多車連環相撞意外，當時一架貨車撞向多部汽車，Alexandra Paul當場死亡，終年31歲，她10個月大的兒子Charles和另外3人亦受傷送院，Charles並無生命危險。

Skate Canada在社交媒體發文稱：「我們沉痛宣布一位在我們溜冰社群非常珍視的成員Alexandra Paul突然離世。Alexandra的付出、熱情及無與倫比的天份，讓她在世界花式溜冰世界長留印記，冰場內外都是一顆閃耀明星。」

Alexandra Paul與Mitchell Islam這對金童玉女冰舞組合，由少年組一起升上成人組，再由拍檔升格為戀人和夫婦。（Instagram）

Alexandra夥拍Mitchell出戰2014索契冬季奧運會，在冰舞項目獲得第18名。二人在2009年已經組成拍檔，成為加拿大少年組冠軍後，再在2010年少年世錦賽贏得銀牌。他們在2011年起拍拖，冰場內外均盡見默契，2014攜手出戰冬奧，一個月後首度參與成人世錦賽，成功擠身前十名。2016年二人退役後，Alexandra攻讀法律，2021年成為執業律師。

Alexandra Paul與Mitchell Islam2021年9月共諧連理。（Twitter）

Alexandra和Mitchell在2021年9月共諧連理，去年兒子Charles出生，生活正邁向新一頁，Alexandra工作的律師樓Barriston Law合夥人Joanne McPhail形容：「她對未來充滿期待」，又指「失去Alexandra這個朋友和同事，公司每個人都感到很沮喪。我們會想念她的樂天性格，以及對工作和家庭的深厚熱誠。她是個善良、好奇和充滿決心的人。」

Alexandra車禍離世，遺下年幼兒子Charles與丈夫Mitchell。（Instagram）

Mitchell退役後，在Alexandra一起成長溜冰夥伴Paul Matheson共同擁有的溜冰學校當總教練。

車禍發生後，Mitchell暫未公開談論太太死訊，Paul Matheson向當地媒體BarrieToday稱，在這個困難時刻他們盡力維護Alexandra和Mitchell一家私隱，但提供了Mitchell父母今個星期向會員發放的聲明，最後一句令人心酸：「你們毫無疑問會感到，Mitchell需要時間和空間，去面對失去完美另一半和Charles母親。」