「勁過奧拿拿」基奧特入選意甲最佳11人　出迎撞瘀手臂獲讚有勇氣

基奧特(Olivier Giroud)守龍的熱話延續,連意甲賽會也加入湊熱鬧,宣布這位AC米蘭球員入選上周最佳11人,當然這位法國前鋒是出現在門將位置。在意甲的社交網站,有網民留言「新技能解鎖」,亦有人繼續嘲諷曼聯門將奧拿拿,指基奧特「勁過奧拿拿」。

法國國家隊在社交網站發布片段,基奧特與國家隊的門將教練交流,講到AC米蘭作客熱拿亞一戰的撲救,他出迎時被撞瘀手臂,獲盛讚有勇氣。



基奧特(右)客串門將的一次關鍵出迎助球隊以1:0取勝,獲球迷大讚。(路透社)

在AC米蘭作客熱拿亞的意甲比賽中,領先一球的「紅黑軍團」末段有門將邁治蘭被逐,在用光換人名額下,前鋒基奧特臨危受命把關,完場前出迎撲救,幫助球隊力保不失,保持1:0勝局。

基奧特的奮勇表現獲得一片讚好,AC米蘭相當「識玩」,馬上更改官網,將基奧特列入門將名單之列,他身穿的門將波衫亦告售罄。法國國家隊也不遑多讓,在社交媒體上亦將基奧特放入門將名單。

基奧特今選第8周的意甲最佳陣容,他的位置是門將!(網上圖片)

最新連意甲都「玩埋一份」,公布第8周最佳陣容,基奧特入選,但他不是踢前鋒,而是門將!在意甲的Instagram帖文下,網民紛紛留言,有人表示基奧特新技能解鎖(Giroud —> new ability unlocked),有人認為意甲所有門將見到這套最佳11人都哭了(All GK in serie A cry to see this),亦有人繼續抽水,嘲笑奧拿拿,認為基奧特比該位曼聯門將還要強(Giroud >>>> Onana)。

【基奧特與法國門將教練交流】