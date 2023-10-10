「勁過奧拿拿」基奧特入選意甲最佳11人　出迎撞瘀手臂獲讚有勇氣

基奧特（Olivier Giroud）守龍的熱話延續，連意甲賽會也加入湊熱鬧，宣布這位AC米蘭球員入選上周最佳11人，當然這位法國前鋒是出現在門將位置。在意甲的社交網站，有網民留言「新技能解鎖」，亦有人繼續嘲諷曼聯門將奧拿拿，指基奧特「勁過奧拿拿」。

法國國家隊在社交網站發布片段，基奧特與國家隊的門將教練交流，講到AC米蘭作客熱拿亞一戰的撲救，他出迎時被撞瘀手臂，獲盛讚有勇氣。



基奧特（右）客串門將的一次關鍵出迎助球隊以1：0取勝，獲球迷大讚。（路透社）

在AC米蘭作客熱拿亞的意甲比賽中，領先一球的「紅黑軍團」末段有門將邁治蘭被逐，在用光換人名額下，前鋒基奧特臨危受命把關，完場前出迎撲救，幫助球隊力保不失，保持1：0勝局。

基奧特的奮勇表現獲得一片讚好，AC米蘭相當「識玩」，馬上更改官網，將基奧特列入門將名單之列，他身穿的門將波衫亦告售罄。法國國家隊也不遑多讓，在社交媒體上亦將基奧特放入門將名單。

基奧特今選第8周的意甲最佳陣容，他的位置是門將！（網上圖片）

最新連意甲都「玩埋一份」，公布第8周最佳陣容，基奧特入選，但他不是踢前鋒，而是門將！在意甲的Instagram帖文下，網民紛紛留言，有人表示基奧特新技能解鎖（Giroud —> new ability unlocked），有人認為意甲所有門將見到這套最佳11人都哭了（All GK in serie A cry to see this），亦有人繼續抽水，嘲笑奧拿拿，認為基奧特比該位曼聯門將還要強（Giroud >>>> Onana）。

【基奧特與法國門將教練交流】