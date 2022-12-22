英格蘭女足包辦BBC體壇風雲人物三大獎　美亞特一合照揭女足悲歌

英國體壇年度盛事、英國廣播公司體壇風雲人物頒獎禮（BBC Sports Personality of the Year Award）在當地時間周三晚上舉行，英格蘭女子足球隊在今夏歐洲國家盃成功將獎盃帶回家，一如所料橫掃個人、隊伍和教練三項大獎，風雲人物得獎者美亞特（Beth Mead）與女友美迪瑪（Vivianne Miedema）在紅地氈上一張合照，卻揭示女子足球界慘痛經歷。



BBC風雲人物得獎者美亞特（左）與女友美迪瑪（右）一起撐拐杖踏上紅地氈。（Twitter＠阿仙奴女足）

英格蘭女足在歐國盃奪冠，翼鋒美亞特（Beth Mead）個人攻入6球、另加5次助攻，不止並列神射手獎，更贏得賽事最佳球員大獎。這位效力阿仙奴的女足球星，入圍BBC體壇風雲人物，成為6名候選人之一，最終大熱勝出。



昨夜適逢是阿仙奴在女子歐聯最後一輪分組賽，美亞特和女友美迪瑪均受傷缺陣，並因而能夠親自出席頒獎禮。一班隊友9：1作客大勝蘇黎世，助女槍手首名晉級8強，她們只能在隊巴用手機看頒獎禮直播，看到美亞特獲獎一刻全車歡呼慶祝。事實上，一班球隊友賽前已在蘇黎世街頭拍下短片，祝願Beth能得獎，團隊精神教人感動不已。

阿仙奴隊友為美亞特得獎歡呼：

美亞特致辭時說強忍淚水，再次向正與癌症搏鬥而未能在場的母親以及在場的爸爸致謝：「假如沒有我的爸爸、媽媽和所有家人，肯定不能有此成就。」她同時感謝隊友，重申雖然由她獲獎，但這是整支英格蘭國家隊的榮譽。

「最重要的是，這是女子體育界的成就，女子體育正在向正確方向發展，大家一起繼續推動女孩子，去做正確的事情。」美亞特得到全場起立致敬。

英格蘭女足贏得2022歐國盃冠軍，獲頒BBC年度最佳隊伍獎項。（Getty Images）

英格蘭女足贏得2022歐國盃冠軍，成為男子足球隊自1966年世界盃封王以來，英格蘭時隔逾半世紀首項足球大賽冠軍。等待多年，足球終於回家去（Football Came Home），連帶掀起新一浪女子足球熱潮，英格蘭女子超級足球聯賽（WSL）入場人數和電視收視率齊急升。

美亞特之外，英格蘭女足亦贏得年度最佳體育隊伍，主帥域雯（Sarina Wiegman）捧走年度最佳教練，女三獅軍團成功橫掃BBC年度體壇風雲人物頒獎禮三項大獎。可是美亞特早前在對曼聯的聯賽膝部重創，十字韌帶（ACL）撕裂；她的女朋友兼阿仙奴前線拍檔美迪瑪，之後亦在歐聯對里昂一仗重傷被抬離場，4日後證實又是ACL。

美亞特贏得BBC年度體壇風雲人物大獎。（Twitter＠阿仙奴女足）

BBC頒獎禮上，美亞特與美迪瑪一起撐着拐杖踏上紅地氈，令人感慨今年已有大量女子頂級足球員因為ACL這傷患，無法作賽，當中包括應屆金球獎女足得主、巴塞隆納巨星佩迪妮絲（Alexia Putellas）。

目前暫未有統一說法，說明為何女子足球員遠較男子球員容易觸傷ACL，但此傷患正大大影響女子足球以至其他運動員。