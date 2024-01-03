嚴選英超十大最佳收購　賴斯麥迪臣不及維拉中堅　韋斯咸兩大驚喜

踏入2024年，英超賽程亦已過去一半。夏天時英超轉會窗風起雲湧，多名球星以天價成交，迪格蘭賴斯及卡些度成為聯賽「標王」，當時讓不少球迷滿懷期待。然而貴價貨不一定最好，夠眼光的話，能以相宜價錢購入重心球員，提升球隊戰績，才是轉會精明之道，阿士東維拉與領隊艾馬利便是箇中表表者。

熱刺、韋斯咸和狼隊去年夏天的引援工作也做得不錯，《01體育》編輯室挑選出今季夏窗的十大最佳收購。



一、柏奧托利斯（Pau Torres／維拉利爾>阿士東維拉，3150萬鎊）

今季維拉大爆發，中堅柏奧托利斯功勞不少。（Getty Images）

在艾馬利（Unai Emery）執教下，阿士東維拉上季由護級區域一路殺上第7名，今季表現更上層樓，曾在3日內接連擊敗曼城和阿仙奴兩大強隊，目前在英超積分榜第2位，只落後榜首利物浦3分。

維拉今季戰績彪炳，背後原因不少，例如前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）發揮出色、領隊艾馬利戰術得宜，陣中球員合作踢出氣勢等等。今夏從維拉利爾來投、再次與艾馬利合作的中堅柏奧托利斯，亦是維拉戰績出色因素之一。

這名西班牙國腳不止成為維拉後防指揮官，他卓越的控球及長傳能力，助球隊表現提升上另一層次。作為球隊左中堅，柏奧托利斯經常會墮後承受對方逼搶壓力，以釋放中場三閘線附近的空間，再以長傳甚至獨自帶球突破的方式，助球隊從後場反逼搶後，再從較強勢的右路發動進攻。此外，他亦取得兩個重要入球，助維拉迫和狼隊以及反勝熱刺，絕對是2023夏窗英超最強防線新兵，沒有之一。

二：迪格蘭賴斯（Declan Rice／韋斯咸＞阿仙奴，1.05億鎊）

夏天「開飯」時，不少阿仙奴球迷均喜出望外。（Getty Images）

阿仙奴上季由「聖誕冠軍」到最後階段接連失分，與失落多年的英超冠軍擦肩而過，陣容中似乎還欠缺一點什麼，難以跟曼城戰至最後。因此當阿仙奴大破慳囊過億英鎊買入賴斯，讓不少槍迷滿懷期待，認定他是球隊爭冠最後拼圖。

雖然加盟初期未有太多搶眼表現，但賴斯的穩定發揮讓他穩坐球隊正選之位，在數據網站Fotmob統計中，他今季場均評分為7.57，在隊內僅次於右翼布卡約沙卡（Bukayo Saka）。

作為防中，賴斯的進攻數據算不上特別出色，但傳球、鏟球（Tackle）、搶截（Interception）等表現一直合格有餘，其穩定演出更成為阿仙奴堅定後盾，幫助兵工廠目前繼續處於爭冠行列。

三、占士麥迪臣（James Maddison／李斯特城＞熱刺，4000萬鎊）

占士麥迪臣（右）為熱刺進攻組織核心，亦是球隊季初錄得出色戰績的主要功臣。（Getty Images）

澳洲主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）帶領下，熱刺季初曾以10輪不敗的出色戰績佔據榜首，「白百合」的逼搶與狂攻風格令人眼前一亮，當中不得不提的，便是從降班隊李斯特城來投的進攻中場占士麥迪臣。

他今季出戰11場錄3入球5助攻，為熱刺進攻核心，在Sofascore及Fotmob、WhoScore這三個評分網站中，場均得分都名列英超前3名，可見這名進攻中場的表現廣泛受外界認可。

麥迪臣在11月初面對車路士時因傷退下火線，之後熱刺4戰錄3敗1和，球隊戰力明顯大打折扣，隨後才逐漸調整回來。熱刺高價放走神鋒哈利卡尼，進攻火力一度令人擔憂，麥迪臣的加盟令疑慮一掃而空，而且轉會費只需4000萬英鎊，絕對是今季英超最佳收購之一。

在占士麥迪臣（右）的帶動下，熱刺進攻能力提升不少。（Getty Images）

四、謝利美杜古（Jeremy Doku／雷恩＞曼城，約5200萬鎊）

杜古（右一）今季面對般尼茅夫一役可謂一鳴驚人。（Getty Images）

杜古今季初加盟曼城時未有太多上陣機會，但9月地標戰後，很快便用表現征服球迷。11月4日曼城以6：1擊敗般尼茅夫一役，這名年僅21歲的比利時小將攻入1球並錄助攻「大四喜」，表現震驚廣大球迷。

杜古突破能力驚人，今季在英超上陣11場，已貢獻2入球5助攻。據Planet Football在12月中旬的統計，杜古在聯賽共有44次成功過人，排名英超第1，作為參考，香港球迷熟悉的三笘薰今季成功過人33次，排在第5名；在評分網站ＷhoScore中，杜古的場均得分亦為聯賽最高。

五、古度斯（Mohammed Kudus／阿積士＞韋斯咸，約3720萬鎊）

古度斯目前在英超攻入6球並有1次助攻，是韋斯咸目前成績出色的功臣。（Getty Images）

古度斯今季新加盟韋斯咸，便能在隊中射手榜排第2，聯賽錄6入球1助攻，各項賽事合計23場攻入10入球，表現十分搶眼。這名23歲加納國腳在「鎚仔幫」內多擔任右翼，入球類型除快速反擊外，還有遠射、窩利、頭鎚和窄角度抽射，入球瓣數甚多。

他自阿積士來投後跟隊友一拍即合的亮眼表現，為球迷送上驚喜，甚至封他為今季球隊以至英超最佳收購。古度斯不止進攻貢獻良多，防守方面也交足功課，41次從對手腳下搶得控球權，英超名列第四；過去一年他平均每90分鐘鏟球2.6次，此外阻截對手射門、搶截和解圍數據也頗為突出，攻守兼備的他，絕對是韋斯咸今季最大驚喜。

六、域卡利奧（Guglielmo Vicario／安坡里＞熱刺，1720萬鎊）

域卡利奧雖然知名度不高，不過今季加盟熱刺後表現出色。（Getty Images）

熱刺多年主力門將洛里斯（Hugo Lloris）隨年紀增長表現下滑，球會今季位置被取代後未有任何出場機會，終在今個轉會窗離隊轉戰美職聯球隊洛杉磯FC。接替正選門將之位的域卡利奧並非著名球星，名氣與本為法國國家隊隊長的洛里斯自然難以比較，但這名意大利門將加盟後表現卻可圈可點。

「蔗渣價錢，踢出燒鵝味道」，轉會費不足2000萬英鎊的他，多次貢獻關鍵撲救力守熱刺大門，更重要的是域卡利奧表現平穩，沒有洛里斯近年不時出現的低級失誤，能給予後防隊友信心，失球數字保持與爭標對手相去不遠，域卡利奧應記一功。

七、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai／RB萊比錫＞利物浦，6000萬鎊）

蘇保斯拉爾成為利物浦的中場核心之一.。（Getty Images）

夏天時利物浦多名中場離隊，中場人手短缺之下，「紅軍」先後羅致阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、蘇保斯拉爾及遠藤航補強。相比起身為卡塔爾世界盃奪冠功臣之一的麥亞里士打，蘇保斯拉爾的表現可謂更具驚喜，他總是不惜氣力全場高速奔跑，為紅軍中場再次注入活力。今季利物浦得以重生，與蘇保斯拉爾來投後火速融入隊中有一定關係。

由德甲轉戰英超，他完全沒有適應上的問題，每場比賽都能全場高速奔走，開季至今20輪聯賽全部上陣。英超賽場出名多「快馬」，根據足球數據網站Opta統計，蘇保斯拉爾衝刺速度最高達到每小時36.76公里，僅次時速37.31公里的曼城守將基爾獲加（Kyle Walker）及時速36.93公里的盧頓翼鋒奧賓尼（Chiedozie Ogbene），是自2020/21球季以來英超第三快。

這名匈牙利國腳今季暫錄2入球2助攻，表面數據看起來不算亮麗。不過他實際上為「紅軍」創造出不少機會，此數據在隊內僅次於阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）及沙拿（Mohamed Salah）。

八、馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha／馬體會＞狼隊，約4300萬鎊）

過人、入球、助攻、反搶，這些通通都是根夏擅長的事情。（Getty Images）

根夏是狼隊今夏最大手筆引援，半季已貢獻6入球5助攻，是這支中型班今季最耀眼一員。前文提及過杜古是今季英超「過人王」，根夏便是第2名（35次）。

跟今季加盟韋斯咸的古度斯一樣，根夏雖然為前線攻擊球員，但搶截及鏟球均是其拿手好戲，亦擅長奪回控球權。不時會看到他將對手腳下皮球鏟走，從而為球隊製造突擊機會。這名巴西球員目前已成為狼隊絕對主力，在各大評分網站中均名列隊內前3名。

別忘記，狼隊今季中前場一次過放走了兩大「狼王」魯賓尼維斯和摩天奴、還有「大隻佬」翼鋒艾達馬查奧爾和中鋒魯爾占美尼斯，班底來一次大清洗，失去多員球星，依然能保持在舒服的中游位置（20輪後排11位，與一再斥巨資增兵的車路士同得28分），根夏這宗收購相當關鍵。

九、禾特普斯（James Ward-Prowse／修咸頓＞韋斯咸，3000萬鎊）

「罰球王」禾特普斯在韋斯咸可謂大放異彩。（路透社）

上季修咸頓篤定降班後，「罰球王」禾特普斯在夏天加盟「鎚仔幫」，甫開季便立即踢出表現，目前韋斯咸更是排在積分榜第6位。

這名英格蘭國腳披上韋斯咸戰衣，頭4場聯賽均有直接參與入球，交出2入球3助攻的出色表現；其後雖然表現有所回落，不過今季18場英超已累積3入球6助攻，表現絕不失禮，在歐霸亦為隊友送上4次助攻。他的致命傳送成為韋斯咸反擊和入球一大殺着，也為球隊失去迪格蘭賴斯的傷害大大減低。

在上述3個評分網站中，除在WhoScore排名隊內第2外，其餘2個網站禾特普斯的場均評分均為隊內首位，韋斯咸這3000萬鎊可說是花得超值。

十、高爾彭馬（Cole Palmer／曼城＞車路士，4250萬鎊）

高爾彭馬年僅21歲，不過今季已多次拯救車路士。（Getty Images）

車路士今季在普捷天奴帶領下展開重建，雖然班主大灑金錢買來一堆貴價球員，球隊目前仍排在積分榜第10名。

從曼城來投的高爾彭馬，可說是「藍軍」今季陣中最耀眼一人，這名年僅21歲的英格蘭小將，目前是車路士隊內神射手（8球），幾乎佔全隊入球（34）的四分之一，更多次在關鍵時間取得「士哥」，助球隊保住不少分數——同時他也是隊內的並列助攻王。如果不是有他在陣，車路士的戰績真是令人不敢想像。