渣打馬拉松｜紀嘉文退役戰為港披甲　為「一兩個理由」堅持逾20年

今屆渣打馬拉松同場舉行亞洲馬拉松錦標賽，得知紀嘉文在港隊代表名單上不禁有點驚訝，事緣他在去年港珠澳半馬賽後曾說，年末的華倫西亞馬拉松是退役戰。

「阿紀，今次是不是真的最後了？」圍訪時我笑問，並心想「你呃人」。

「今次最後㗎喇。」他笑着續說：「因為本身都設下（退役）期限是40歲，剛好在40歲之前、21號就會有這場比賽，剛好港隊又選到我，緣份就這樣來到時就跑埋佢。」

大概真的是緣份，讓這名前香港紀錄保持者披上港隊戰袍，在渣馬賽道完成生涯最後一戰。狀態嗎？他直言不是最好，惟適當的時間便是所謂緣分。



紀嘉文在1月25日便踏入40歲，是他為自己設下的退役時間。他在去年共跑了三場馬拉松賽事；年初的渣馬以2小時24分45秒成為賽事最快本地跑手，4月的荷蘭鹿特丹馬拉松和12月華倫西亞馬拉松分別跑出2小時20分31秒及2小時20分25秒，無緣刷新2021年造出的2小時19分53秒個人最佳時間（Personal Best，PB），穩定發揮仍獲選入香港隊出戰亞錦賽。

「其實狀態就不太好，因為很累，跑完上個月的華倫西亞馬拉松，回來還未完全調整好，所以今次都盡力吧。」穿上田徑港隊藍色風衣的阿紀坦言沒有壓力，在最後一場渣馬和港隊戰役盡力跑出最佳時間。

左起黃啟樂、紀嘉文和張耀樑，將在周日主場出戰馬拉松亞洲錦標賽。（葉詩敏攝）

能在主場代表香港跑本地最具標誌的渣馬，阿紀回想上一次主場披甲，已數到2009年東亞運動會。「我昨日都在想，在香港穿香港隊服的日子好像不是很多，上一次可能是15年前東亞運。那時印象很深刻，因為當時大學考緊試，連續三日跑三場全部PB晒。唯一少少遺憾，是未能在香港贏得獎牌。」他還記得當年姚潔貞在1500米和3000米障礙賽均奪得銅牌。

自言記性很好的阿紀，繼續數算往年的渣馬經歷。他自2000年第一次參加這個賽事後，除了受傷患困擾之外每年均有參賽，「2000年第一次，記得10公里在梳士巴利道起步，經西隧後在金紫荊（廣場）完，那時報名費好似300蚊𠻹。」

紀嘉文（右）在2021年的渣打香港馬拉松，與好友陳家豪一同在男子半馬衝線，是渣馬「名場面」之一。（資料圖片）

生涯跑出「219」無憾

近年紀嘉文在渣馬留下不少深刻畫面，2021年與好友陳家豪在男子半馬精英組鬥足半程，最後在終點攜手衝線；去年第二次在渣馬跑全馬，阿紀以當時香港紀錄保持者之姿力壓上任保持者黃尹雋，把全馬本地冠軍獻給病父。然而對身經百戰的阿紀而言，最深刻卻是賽事因疫情停賽。「疫情時比較深刻，取消賽事、做病毒測試、戴口罩上線，有時回想起都會反思，原來跑步這件事不是理所當然，所以能夠跑返都覺得很感動和很感恩。」不論熱愛跑步與否，那場世紀疫情的日子確實煎熬。

後來他在疫情下參加2021年華倫西亞馬拉松，跑出當時的香港紀錄2小時19分53秒，對他來說是越過了一個大關口，「其實我跑219之前，PB是230，我真的很慚愧。」他不禁笑道，「覺得自己練了這麼久都跑得不好，成績都好像不是一個長跑運動員，所以很希望自己能有突破。終於做到一個所謂馬拉松運動員要做的事（時間），所以我都覺得生涯無憾了。」

紀嘉文於2021年華倫西亞馬拉松曾刷新香港男子馬拉松紀錄，自言2小時19分是「終做到馬拉松運動員做到的事」。（跑手堂facebook）

馬拉松煎熬 堅持理由僅一兩個

笑言「成日諗住退役」的他，曾想過做出「219」後退場，「因為其實我覺得馬拉松這個過程，太過煎熬，練習又花很多時間，像村上春樹所說，你堅持的理由只得一兩個。」枯燥的練習、自律的習慣，在滿足感的快樂與身體的煎熬無限輪迴，馬拉松最難克服的不是對手與時間，而是自己。

堅持的理由大概真的只得一兩個，紀嘉文也找不到答案為何堅持逾20年，「其實你每天花時間和金錢，換來的是受傷和疲累。有時也會不斷問自己，我是為了什麼呢？但當你問完自己之後，就會為下一場比賽準備，經常都是這樣。」他坦言做到「219」後想推進時間，無奈「身體好像撠住撠住」。

「馬拉松這個過程太過煎熬，像村上春樹所說，你堅持的理由只得一兩個。」紀嘉文笑言也經常反問自己為什麼要跑馬拉松。（葉詩敏攝）

找不到答案，阿紀卻在跑步中找到自己，跑着跑着便跑到生涯最後一場渣馬。說回當下的港隊生涯最終戰，不停強調自己「老」的阿紀笑指希望幾名年輕代表加油、突破極限，「應該這麼說，我自己的心態不同了，因為我覺得馬拉松要花時間計劃，但我這次沒以往準備得這麼足夠。我成日覺得跑馬拉松，最重要是你自己有沒有盡力」，他回復認真說，「跑馬拉松的變化很大，身體的變化很大，不能保證跑步時身體會有什麼狀況發生，所以我會盡力，盡力就係咁解。」

「那不會設目標時間了？」記者問道。「不了，我也希望可以好好享受最後一場比賽，完成已很開心，當然如果有一點好成績，固之然開心，不過我覺得最開心是可以和兩個隊友一起跑。」最後一次代表香港後，阿紀指今後仍會以平常心跑跑「有意義或特色」比賽，像是成績不被承認的雅典馬拉松，他又指或在有需要時當跑手配速員。

40歲的張耀樑笑言自己對跑步仍有熱誠，且還有進步空間。（葉詩敏攝）

40歲張耀樑：「我仍有熱誠」

即將踏入40歲的紀嘉文嚷着老要退役，身旁同齡的張耀樑也會出戰周日的亞錦賽，後者笑言：「我沒有他們跑那麼久，還有些新鮮感，經常聽他們（紀嘉文及陳家豪）說退役、退役，我都很明白，但我還有熱誠，覺得自己年紀不算很大，也不同於其他運動項目，還可以進步。」事實上，2012年開始第一次參加渣馬，兩年後加入跑會作正式訓練的阿樑，近年成績不停推前，亦成為本地長跑界焦點人物，今次亦是他第三次代表香港參賽。

阿樑在去年渣馬以2小時26分03秒完成，成為男子全馬本地第三快跑手，同年4月首次代表香港出戰大邱馬拉松，以2小時24分37秒完賽得第21名；去年9月在柏林馬拉松更跑出2小時23分36秒再次刷新最佳個人時間。他坦言渣馬賽道難以刷新PB，希望今屆能突破去年成績，做出2小時25分。

黃啟樂（左一）去年在肯亞特訓，除投術外亦調整身心，今屆是他第二次在渣打跑全馬賽事。（葉詩敏攝）

馬拉松亞洲錦標賽香港代表名單：



男子：紀嘉文、黃啟樂、張耀樑

女子：屈旨盈、黃美欣、黃詠研

