渣打馬拉松｜黃美欣主場亞錦賽目標Sub 3　那是香港跑手的認證

全世界跑手都在追逐「Sub 3」（3小時以下完成馬拉松）這門檻，黃美欣也曾跑過三次Sub 3，惟從未曾在號稱「魔鬼賽道」的香港渣打馬拉松（下稱渣馬）試過。

去年的渣馬，她曾經無限接近過，「不是有『萬金先生』的大合照嗎？全部『萬金先生』很開心地排在那裏，我就是在後面很努力地衝緊過終點的那個人。」黃美欣既悔恨又無奈笑說。

「好遺憾」、「人生最深刻」、「好大衝擊」，她不停強調道。這名即將代表香港出戰周日與渣馬同場的亞洲錦標賽女將，直言目標就是達成Sub 3。

因為這對她來說，是香港跑手的認證亦是身分象徵。



香港派出3男3女主場出戰馬拉松亞洲錦標賽，包括前馬拉松香港紀錄保持人紀嘉文、張耀樑、黃啟樂，女將則有屈旨盈、黃美欣和黃詠研。

非全職運動員的黃美欣雖然不是家傳戶曉的港隊名字，卻是路跑和山跑界的中堅分子。她的初馬便是2013年的渣馬。這條「魔鬼賽道」除了起初幾公里的路段較為平坦外，賽道一直連續上斜到海拔接近80米高至昂船洲大橋，再一路落斜十多公里，跑出西隧口又再重新上斜，總之就是上落不斷，不少跑手參加渣馬都打消創下個人最佳時間（PB）的念頭。

黃美欣去年在東京馬拉松跑出2小時56分56秒，刷新個人最佳時間，周日將代表香港出戰馬拉松亞洲錦標賽。（葉詩敏攝）

當時黃美欣不敢想像如何跑完42.195公里，唯有立下目標向前衝：在20歲前完成一次全馬。黃美欣一試愛上，她在第二次渣馬已跑出3小時25分，首次晉身3小時30分鐘內完成全馬、獲發田總特別獎金的「千金小姐」行列。

這一屆，她將首次以香港隊身分主場出戰亞錦賽，「好開心可以在渣馬賽道代表香港，因為是第一次在香港代表香港」，她笑道。不但因為是「第一次」而別具意義，更因為她滿滿的決心要在同一段42.195公里上「雪恥」。去年她以3小時00分05秒完賽，與「萬金先生」大合照擦身而過，曾三度Sub 3的她回想起來也咬牙切齒。

渣馬︱馬拉松Sub3／Sub330萬元獎金有幾難？絕非靠僥倖的時間

關於「萬金先生／小姐」：

渣馬傳統向以Sub 3／Sub 330（3小時／3小時30分以下）完成馬拉松的本地男、女子跑手發放千元獎金，達標跑手自此得到「千金先生／小姐」稱號，去年第25屆賽事獎金大增至一萬元，而今屆賽事這項特別獎金亦將繼續維持為一萬元。



黃美欣去年以3小時00分05秒衝線，未能加入「萬金先生」的大合照。（資料圖片／夏家朗攝）

「我的PB（個人最佳時間）是3小時內，但大鐘已經過了，那一刻『萬金先生』在等候拍照，那張圖就全部『萬金先生』好開心排在那裏，我就是後面很努力地衝緊過終點的那個人。」黃美欣笑指「差幾秒就可以成為『萬金先生』圖的一份子」。

6秒說多不多，說少不少，對她來說卻猶如天與地的距離，她坦言努力練習追回這悔恨的6秒。「好遺憾㗎，很多人都說其實你個人時間Sub 3咪得，但其實如果你曾經在那個大鐘看着時間由2變3（小時），那一刻是很大衝擊的。因為你已經盡力了，卻衝不過那幾秒。」

懊悔之深，她事後不停回想「怎樣可以賺回那幾秒」，是不是哪個彎位「過得唔靚」、或是哪個水站拎水慢了。馬拉松果然是一項自虐的運動，曾經Sub 3的她仍然每天晨操晚練，注重日常生活各個細節，「可能隨時跨多幾步就是那幾秒，我其實這一年都是為了這幾秒在努力，真的很想正式在大鐘Sub 3（完成）。」

黃美欣（中）將與屈旨盈（左一）、黃詠研代表香港出戰亞錦賽，半馬常勝軍屈旨盈首次挑戰馬拉松渣馬賽道。（葉詩敏攝）

黃美欣完美演繹何為「邊度跌低邊度爬返起身」，把所有的不甘都轉化為動力。Sub 3她又不是未跑過，為什麼要堅持追逐在渣馬Sub 3？全因這是屬於很「香港馬拉松」的一件事。

「大家都很希望在渣馬跑到Sub 330（3小時30分以下完成馬拉松）和Sub 3的門檻，對香港跑手來說，這是特別的重要。我見很多人都是為此而練習，有時我去運動場見到這些組別的人，即大家開住Sub 3、Sub 330配速的人是很多。一來獎金是大家都想得到，二來真的是為了『萬金先生』和『萬金小姐』而努力，我覺得是一個認證。」

黃美欣目標是在3小時內完成，「今年對我來說很有挑戰性，因為我渣馬最快的時間，已經是上年差幾秒『Sub3』的時間，我想在那張相片出現，一定要盡力才跑到。」她去年在渣馬雖然差6秒才「Sub 3」，但在其後的東京馬拉松跑出2小時56分56秒刷新PB，笑言每個月總有兩至三個比賽維持狀態時，身旁的跑手黃啟樂聽後也不禁佩服得笑出來。

黃美欣除了路跑，還是山賽常客。（跑會「Run役」Instagram）

這名「比賽型」跑手續笑說：「去年渣馬到現在為止都跑了兩個全馬，每個月都有比賽，可能是10公里又或是跑山，其實我每年起碼會玩兩、三場全馬，但你問我，我真的沒有統計至今跑過多少槍，因為我很想跑就去跑，不會記錄，就是喜歡跑就跑。」

穩定地Sub 3是日積月累的付出和努力，漫漫長路的42.195公里什麼狀況也可以發生，這卻成了黃美欣在馬拉松的奧妙與樂趣，「玩完渣打初馬才令我這麼喜歡玩全馬，因為我覺得很有挑戰性，跑步中會很辛苦、『撞牆』，你都要想方法克服和硬撐下去，完成到就很有滿足感。」努力，不一定萬事皆可達成，足夠熱愛和堅持才是。