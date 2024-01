周末足球直播時間表　香港隊再登場鬥伊朗　阿仙奴利物浦先後出戰

香港足球代表隊今晚(19日)深夜出戰亞洲盃分組賽第二輪,惡鬥伊朗,力爭分數,而日本及韓國將會先後登場,亞洲盃全數賽事皆在HOY TV及HOY APP免費直播。另外,歐洲五大聯賽繼續上演,阿仙奴﹑利物浦﹑皇家馬德里及拜仁慕尼黑亦會出戰。



1月19日 周五

晚上07:30 亞洲盃 伊拉克 對 日本 HOY 76台

晚上10:00 非洲盃 佛得角 對 莫桑比克 NOW 638台

晚上10:30 亞洲盃 越南 對 印尼 HOY 77台

深夜01:00 非洲盃 塞內加爾 對 喀麥隆 NOW 638台

深夜01:30 亞洲盃 香港 對 伊朗 HOY 77台

深夜04:00 非洲盃 畿內亞 對 岡比亞 NOW 638台

香港在亞洲盃第二戰鬥伊朗。(袁志浩攝)

1月20日 周六

下午03:40 世界足球傳奇盃 港台電視32台

晚上07:30 亞洲盃 約旦 對 韓國 HOY 76台

晚上08:30 英超 阿仙奴 對 水晶宮 NOW 621台

晚上10:30 亞洲盃 巴林 對 馬來西亞 HOY 77台

晚上10:30 德甲 科隆 對 多蒙特 NOW 639台

深夜01:30 英超 賓福特 對 諾定咸森林 NOW 621台

深夜01:30 德甲 RB萊比錫 對 利華古遜 NOW 639台

深夜03:45 意甲 烏甸尼斯 對 AC米蘭 NOW 638台

深夜04:00 非洲盃 突尼西亞 對 馬里 NOW 639台

孫興慜領韓國在亞洲盃爭冠。(袁志浩攝)

1月21日 周日

晚上10:00 英超 錫菲聯 對 韋斯咸 NOW 621台

晚上10:30 亞洲盃 阿曼 對 泰國 HOY 77台

晚上10:30 德甲 拜仁慕尼黑 對 雲達不來梅 NOW 639台

晚上11:15 西甲 皇家馬德里 對 艾美利亞 NOW 632台

深夜00:30 英超 般尼茅夫 對 利物浦 NOW 621台

深夜01:30 亞洲盃 吉爾吉斯 對 沙特阿拉伯 HOY 77台

深夜03:45 意甲 萊切 對 祖雲達斯 NOW 638台

深夜04:00 非洲盃 南非 對 納米比亞 NOW 639台

深夜04:00 西甲 基羅納 對 西維爾 NOW 632台