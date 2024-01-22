英超｜艾雲東尼「狡猾」罰球回報球會　懶理爭議：「我回來了」

艾雲東尼（Ivan Toney）回歸球場，可說是英超近期最大話題之一。

這名前鋒因違例賭波而被停賽8個月後，周日（21日）面對諾定咸森林射入關鍵罰球，助賓福特在主場全取三分，不過這記罰球亦因艾雲東尼偷偷移動位置而引來極大爭議。

賽後他只簡單解釋，稱將皮球位置移動1碼是被允許行為。諾定咸森林對此大為不滿，關於此情況VAR應否介入等等討論此起彼落——不過在這記入球、這場比賽之前，這名英格蘭前鋒到底是抱着什麼心情重返Gtech社區球場？



艾雲東尼回歸首戰即射入罰球，成為英超熱話。（路透社）

諾定咸森林的球員正緊張地調整着人牆位置，艾雲東尼觀察對方後，偷偷地將皮球往右方移動兩次，並把球證噴在地上的泡沫灑在球的附近。之後他起腳巧妙地彎過人牆射入龍門右下角，助球隊追平1：1。

重返英超僅19分鐘，艾雲東尼便再次成為賓福特球迷的英雄。

由球迷拍下的這一片段，很快便在網上成為球迷熱議話題，森林領隊紐奴（Nuno Espírito Santo）怒斥這球應被VAR取消，「皮球移位，VAR應該介入，因為任何導致入球的情況都應該要檢查。這場比賽雙方都踢得很好，是一場精彩比賽，因此這個結果令人難以接受，特別是我們先開紀錄。」

這記入球引起軒然大波，森林去信英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）要求解釋事件。這些爭議對艾雲東尼來說，當然是「過咗海就係神仙」，因為他被停賽多時，如今重返球場，首要目標就是幫助賓福特護級。

紐奴對艾雲東尼這記入球大為不滿。（路透社）

「我有很多東西要報答球會」

艾雲東尼本月初曾接受英國《天空體育》訪問，承認外界關於他想加盟大球會的傳聞，更不排除可能會在冬季轉會窗離開賓福特，但他補充，目前會將注意力放在球場上。

回想起被停賽的那段日子，他首先便感謝領隊湯馬士法蘭克（Thomas Frank），並表示球會給予他最大幫助：「他們付出額外時間來為我安排訓練，即使落雨亦要出外，他們本不需這麼做。我有很多東西要報答球會，為此我已急不及待。」

艾雲東尼十分感謝領隊湯馬士法蘭克及球會對他的支持。（路透社）

「從一開始，球會便一直在背後支持我，球迷也給予我大力支持。之前有朋友分享一段影片給我，是球迷高唱我的名字，當時我全身都起雞皮，讓我知道即使自己不在球場上，他們仍在我的身後。」艾雲東尼續說道。

他又形容球會像大家庭一樣，對他們及球迷都感激不盡。賽前賓福特在今季聯賽只贏5場，此前已連續5輪不勝，目前僅領先護級區3分。

今場有賓福特球迷歡迎艾雲東尼回歸。（Getty Images）

懶理外界爭議 「我回來了」

雖然這記「聰明」、或許更應形容為「狡猾」的入球備受爭議，但艾雲東尼堅稱自己移動皮球的舉動未有違反球例，更為復出助球隊取勝感到興奮：「我100%肯定這（取勝）會再次發生。在比賽前、離開屋企前，我便想：『今天我們會贏，我也會入波』，然後我讓它發生了。」

「我很感激能回來跟這些隊友並肩作戰，我很想念他們，包括球迷及其他人。我回來了。」