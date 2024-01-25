亞洲盃｜鈴木彩艶獲信任把關曝露弱點　盼從質疑聲中茁壯成長

亞洲盃冠軍大熱門之一的日本，D組最後一輪3：1輕取印尼，確保小組次名出線資格。為「藍武士」把守最後一關的21歲小將鈴木彩艶（Zion Suzuki），連續兩場兩度失守，應付兩邊傳中球更是他的弱點，以為最後一仗可以保持清白之身，可惜末段再一次出事，究竟森保一監督在淘汰賽繼續向這名小將投下信任一票？



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鈴木彩艶（後排左二）繼續為日本把守最後一關。（袁志浩攝）

日本隊主帥森保一今屆亞洲盃徵召前川黛也、鈴木彩艶及野澤大志3名門將，而森保監督向在比利時搵食的鈴木彩艶投下信任一票，3場分組賽皆為「藍武士」把守最後一關。

或許未必太多球迷看過鈴木彩艶場上的表現，但總會聽過他的名字，事關這名加納日本混血兒曾經與曼聯扯上關係，驚傳坦赫格有意羅致這名日本小將，加上他的外貌與曼聯現任門將奧拿拿甚為相似。

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鈴木彩艶連續3場為日本正選上陣。（袁志浩攝）

效力比利時球會聖圖爾登的鈴木彩艶，今次亞洲盃被委以重任把關，卻意外曝露應付兩側傳中球的弱點。日本首戰對越南，裴黃越英接應頭槌頂向龍門，鈴木未能完全撲走皮球，遭范俊海尾柱補中。直至次戰，開賽早段伊拉克左路傳中，鈴木彩艶一手拍走皮球，卻拍向中間，伊拉克艾曼哈辛頭槌建功。

日本連續兩場失兩球，鈴木彩艶難免成為被批評對象，他更在社交網站收到大量種族歧視的評論，鈴木隨即關掉留言功能。即使受攻擊，這名21歲的小將內心依然強大，「就算失球我都不會動搖，我會奮戰到底。」森保監督除了開腔支持他，更以行動證明，對印尼的一仗繼續由鈴木彩艶把關。

森保一：我想他成長，變得更強大

面對印尼，日本大部分時間主攻，鈴木彩艶甚少遇到威脅，以為安然渡過之際，印尼補時階段一次手榴彈戰術，雙方球員爭頂時，皮球落在後柱的辛迪華殊近射，力度﹑角度欠奉，鈴木卻把皮球拍入網內，依然未能力保清白之身。

縱然鈴木彩艶的犯錯對勝局沒有大影響，但是否在淘汰賽階段起用鈴木把關，卻是另一個問題。森保一賽後依然信任鈴木，「前川黛也是充滿經驗的球員，但今仗起用鈴木彩艶並非錯誤，首兩場賽事令他充滿壓力。他很年輕，我希望他從場上累積經驗，這是一個我給他的考驗，我想他成長，變得更強大。」

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鈴木彩艶對印尼的末段再度失守。（袁志浩攝）

鈴木彩艶在美國阿肯色州（Arkansas）出生，在日本埼玉縣長大，是浦和紅鑽的青訓產品，年僅16歲5個月時與浦和簽下一紙職業合約，成為球會史上最年輕的職業球員。他是日本小國腳的常客，過往曾入選多個梯隊，曾出戰2019年的U17世界盃，其後在東京奧運亦有份入選奧運隊。鈴木彩艶唯一一次代表日本大國腳出戰，就是在去年的東亞足球錦標賽，對香港一仗正選把關。