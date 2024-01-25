亞洲盃．採訪手記︱感激港隊讓我們全情投入　約定下次決賽周再見

港足在亞洲盃決賽周分組賽止步，球員、球迷哭成淚人，筆者是工作當下甚少有情緒的人，但從相機觀景器中看見眼睛紅腫、包紮着右手的勞烈斯，「防線」也幾乎崩潰。

感動的不單是球員場上無盡的付出，而是在那90分鐘，香港隊每個崗位的人都完全投入其中，齊心為了一件事去努力，所指的香港隊包括了教練團、職員、後勤、傳媒跟球迷。

而這個「夢」終究醒了，大家才發現不知下一次要待至何時，但只要我們不滿足於今次旅程，能好好總結從中收穫，相信無需再等56年，我們約定下一次亞洲盃決賽周時再見。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



三個月前，香港大球場記者室，港足世界盃外圍賽對土庫曼的賽前記者會，場內空蕩蕩，只得數名記者，記招在幾條問題後便草草結束。

那發生在港隊作客不敵伊朗0：4後三天，也許對本地傳媒來說，記者會的內容，報道價值不大。

港隊獲本地及外地記者爭相採訪。（資料圖片／袁志浩攝）

同樣是港隊不敵伊朗後三天，但港隊今次僅輸伊朗0：1，且踢出拼勁，對巴勒斯坦必須贏波，就有希望出線16強。

在多哈市中心的亞洲盃傳媒中心內的一號會議室，坐着了9間本地傳媒、近10個媒體工作者，雖然數量仍然不算多，但場內還有來自其他國家，如巴勒斯坦記者、亞洲足協官方攝影師、各地電視台及國際通訊社，加上配有即時傳譯服務，場面好不熱鬧。

筆者過去曾採訪港隊作客賽事，老實說，隨隊記者往往一個起，三個止，在香港媒體資源有限、體育受重視程度比其他版面低的情況下，今次無疑是近年來最多人採訪的外地比賽。

這是港隊上上下下，用實力贏回來的尊重。

港隊職球員在傳媒中心一角等待進入記招會場，獲警察隨身保護。（袁志浩攝）

多謝港隊贏得尊重、給我們完全投入的機會

主教練安達臣早前受訪時說過，執掌港隊後最大的感受，是往往被睇低一線（Underdog），甚至受到不合理對待。如三個月前作客伊朗，便被安排到質素極差的球場練習，惹得這位挪威人大發雷霆。

可是今次來到全亞洲最大的舞台，球員獲保安團隊貼身護送、由專屬旅遊巴接載、不論訓練、比賽設施都是「世界盃」級別。

場館內可惡的冷氣吹風口，有時會對準傳媒席，令記者十分頭痛。（袁志浩攝）

球迷也初嘗在有冷氣的場館內打氣，在港隊各場比賽間的空閒時間，又能親眼感受最高平比賽、觀摩外地球迷文化。

有球迷說，在對伊朗賽後拿着區旗在卡塔爾市內步行，少有地沒有被認作日本或韓國人，更有人主動上前聊天，讚港隊踢得好，「一句Good Game，以往會覺得是客氣說話，但今次在街頭聽到一個三唔識七的人說，就覺得有不同意思。平時香港足球被人笑，終於有人睇得起，這種落差很大。」

在傳媒中心吃飯時搭枱，記者亦有跟韓國傳媒閒聊，有一定年資的他還認為，曾執掌韓職球會的安達臣，比韓國籍的金判坤更適合港隊。對方在誇獎港足發揮外，甚至還羨慕我們有個好教練，「奇連士文是個娛樂家，他很有名氣，但我們可能很快就出局。」

亞洲盃每個場館為傳媒提供的設備都十分完善，包括每張椅上的Lan線跟地上的插座。（袁志浩攝）

除此之外，傳媒平日在本地運動場拍攝時要自行搬櫈、詢問場地職員有沒有拖板，工作間亦只得簡陋的一張枱、一張櫈。然而在亞洲盃，就連場邊攝影座位也有專屬叉電位、Lan線連接上網。當然，我們亦有機會近距離拍攝、採訪如孫興慜、富安健洋等英超球星。

有幸現場拍下全亞洲其中一位最受歡迎的球星——孫興慜。（袁志浩攝）

一切都是要多謝香港隊，沒有他們晉身這個舞台，我們也不會有如此寶貴和難得的經驗。多謝香港隊，讓亞洲看見不再是魚腩的香港足球，就如國足中場王上源在看畢分組賽首兩輪賽事後所言，「今屆亞洲盃沒有一支是弱隊。」

港足「器材小隊」為港隊打理大小事。（資料圖片/高詩琦攝）

港足亦給我們一個完全瞓身投入的機會，職球員一個月前已飛往阿布札布備戰，犧牲了跟家人相處的時間；球迷有的寧願即日來回，或花費金錢多次來回，都不惜要親自在場內打氣；記者也連續工作至少兩周，報道港隊大大小小的故事。

這次在場內看到不少熟悉的面孔，有的是前同事、前足總職員，或本地球圈人士，大家都放下了手頭上的工作，從英國或香港到多哈聚首，只是為了「香港隊」三隻字，在那90分鐘的比賽內，我們都是連繫在一起。

我們都因為香港隊而聚首在多哈，但人生有多少個56年？（袁志浩攝）

出局之後 有比不捨更重要的事

所以港隊出局的一刻，不止是賽事旅途完結，亦是這群在香港也許都約不齊的朋友，要互相跟對方告別的時間，當天在你身旁同心為港隊打氣的人，明天或者已跟你天各一方，不知下次再見是何時。

而我們也彷彿突然夢醒，數日後回到現實的工作崗位繼續打拼，但在多哈的遺憾、不捨與回憶，永遠都會在我們腦海中，即使香港是如此細小、什麼都有限，但原來香港足球可以來到這一步；原來香港足球有人撐；原來每人行多步，真係得。何況要不是我們細有細做，也不可能成為決賽周球隊中，少有在比賽間舉辦球迷見面會的球隊，我們跟球員的距離比其他隊近，其實也是一種優勢。

香港隊球員是隨街都可以撞見，貼地，零距離的，這都是我們的優勢。（高詩琦攝）

但然後呢？

香港隊要再打入亞洲盃決賽周，不是天方夜譚，但仍需要各方繼續合作、進步。球員體驗過如此大賽，確有動力向前，也更應了解到自己的差距，自我要求更高。

球壇當權者是否也可認真聆聽港隊職球員的所見所聞、切實需要，去改善本地足球根深柢固的問題，相信從長遠角度而言，總比舉辦幾場明星表演賽有用得多。而且在海外集訓效果理想下，港隊、球會跟足總又能否有更多空間去相討定期舉辦訓練營的做法？

當然，傳媒也要不斷進步。這次有多間傳媒採訪港隊，對讀者來說，便有更多渠道得到港隊資訊，但對傳媒而言，如何在眾多報道中突顯自己的風格，在有限資源下是難上加難。擁有資源的如何善用、擁有流量的是否盲目追求「讚好」，如何創造真正的「內容」，不是把錄音搬字過紙，都是值得深究的題目。

記者每場比賽要踩入草地，都必須取得這張綠色的證件，剛好今屆採訪了「完美」的10場，原諒我很「中二病」地砌出了「HK」字樣。（袁志浩攝）

這次有幸接觸到國內足球名記者馬德興，羨慕他能追隨國足每一次集訓、作客比賽外，也配服他即使身處球圈多年，心中的火仍沒有熄滅。

尤記得今年初的叱咤樂壇流行榜頒獎禮，陳蕾在奪得「我最喜愛女歌手」後說，自己直至現在仍會聽自己的歌，被自己的創作感動。在港隊出局後的深夜，筆者翻看自己今次亞洲盃由賽前人物訪問至今所寫的每一篇文章，仍會為自己所做的事而高興、激動、滿足。

願所有體記在往後日子，都繼續寫下感動別人、也被自己所感動的文字。