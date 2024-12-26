台知名主持當面批評女學生身材「看起來像教練」惹公憤　深夜道歉

台大外文系學生、台灣北一女畢業的駱俠安今年7月參加公視《一字千金》錄影，她在Threads發文透露當時身材被主持人曾國城拿來作文章，曾國城對她說，「我覺得你看起來比較像教練」、「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁」，她不滿表態：「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」對此，公視及曾國城在深夜也都回應了。



台大高材生駱俠安控訴被曾國城言語羞辱她的身材。（Threads圖片）

台大高材生駱俠安控訴被曾國城言語羞辱她的身材。（Threads圖片）

台大高材生駱俠安控訴被曾國城言語羞辱她的身材。（Threads圖片）

駱俠安表示，當時錄影主題是高中樂儀旗隊，她在錄影前看了節目片段，發現曾國城以身材羞辱一位彰師大中文系的女生，當時她有預感自己也會被這樣對待，果然當天介紹到她，曾國城看著她說：「欸，這位是柔道的……啊不是不是不是，你來幹嘛的呀？駱俠安。」她勉強笑著回答：「我是樂隊的！我負責打擊樂器！」接著，他逐一介紹來賓的表演經歷，問到她時，又說：

「我覺得你看起來比較像教練。」



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她當下不知道怎麼回應，只能繼續表面笑著：「當我提到自己負責的樂器是五音鼓、重量達14公斤時，他馬上打斷我，驚訝地重複了一遍，並上下打量我的身材（我覺得那個眼神很輕蔑），說：『難怪，只有你這種身材才撐得起來齁。』」雖然她選擇笑笑帶過，但她很後悔當時沒有勇敢打斷他：

「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？我的身材與樂儀旗隊的主題有任何關係嗎？」



曾國城深夜對此事鄭重道歉：

「今天看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。網友們的留言我也有看見了，記者朋友問我的感覺，我只能說真的很難過。入行到現在超過30年，我總是希望自己能夠持續不斷的學習，在主持風格上可以保持多元彈性，成為一個溫暖的主持人。主持的風格有分很多種，也常常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等營造出不同的節目效果，成效有好有壞，但是無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格。」



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公視也表態：

「針對《一字千金》主持人曾國城，對於北一女畢業生駱同學，於節目錄製時的玩笑言論，節目於今年8月錄製，錄影結束後，製作單位即向駱同學慎重致歉，並表示後製剪輯會刪除該段內容，不會於節目中播出（該集預計明年1月中下旬播出）。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】