廣州網紅粥店員工用掃把洗鍋再刷牆　當地市監立案調查食店急停業

5月12日，廣東廣州。市民李先生（化姓）反映，他和朋友在五羊邨一網紅粥店就餐時，目睹後廚員工將鐵鍋當水桶，用掃把洗鍋、刷牆，而那口鍋正是剛炒完粉的鐵鍋。



隨後，一名店員有所察覺，用身體進行遮擋。約15分鐘後，李先生看到員工用同一把掃把掃地。他表示，此前曾在江南西分店多次用餐，五羊邨店是第一次來，「感覺有點噁心，親眼看到那一刻心理上過不去」。5月14日，記者多次嘗試致電商家，電話無法撥通。

市民李先生（化姓）反映，他和朋友在五羊邨一網紅粥店就餐時，目睹後廚員工將鐵鍋當水桶，用掃把洗鍋、刷牆，而那口鍋正是剛炒完粉的鐵鍋。（羊城晚報）

廣州網紅店用掃把洗鑊兼刷墻▼▼▼

依據《中華人民共和國食品安全法》第三十三條第二款規定，食品生產商家應具有與生產經營的食品品種、數量相適應的生產經營設備或者設施，有相應的消毒、更衣、盥洗、採光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或者設施。

【編按】5月15日，廣州市越秀區市場監督管理局稱，經檢查發現，該粥店持有有效的《營業執照》和《食品經營許可證》從事餐飲服務，影片反饋的情況屬實。當局對該店存在的不符合食品安全操作規範的問題予以立案調查，並安排對該店的餐具等公用具實施監督抽檢，目前該店已自行停業整頓。市監局將繼續加強對該店的食品安全監督檢查並同步開展普法宣傳，要求該店必須按相關規定整改合格後方可營業，對發現的違法違規行為將依法依規嚴肅處置。

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