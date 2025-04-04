尹錫悅被彈劾罷免 韓國政治能「復常」嗎？｜Jack Talk・去片
撰文：葉德豪
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4月4日，韓國憲法法院一致通過對尹錫悅的彈劾罷免，終於為去年12月3、4日「6小時戒嚴」的一連串續集劇情寫上「劇終」作結。根據韓國憲法，總統職位懸空60日內必需舉行總統，因此選舉最遲會在6月3日舉行。
根據目前民調來看。在野共同民主黨的李在明如無意外將會是「躺着贏」。
雖然尹錫悅正式被罷免了，但是失去總統刑事豁免權之後，他除了叛亂罪以外預計還有其他犯罪調查會陸續而來。2022年上台後主動搬離青瓦台的尹錫悅似乎最終也脫離不了韓國總統們的「青瓦台魔咒」。
而且，尹錫悅的慘痛收場並沒有解決到韓國政治的核心矛盾。另一個「尹錫悅」未來還是會出現的。
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