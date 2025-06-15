以色列伊朗戰雲再起　特朗普的「阿拉伯台積電」還能落地？

繼2024年4月與10月的導彈互射後，以色列與伊朗又在2025年跨過戰爭邊緣。

當地時間6月13日凌晨起，以色列對伊朗發動多輪大規模空襲，目標包括德黑蘭附近的軍事基地、高級指揮官駐所，以及納坦茲（Natanz）、孔達布（Khondab）、霍拉馬巴德（Khorramabad）等地的核設施。

截至當下，伊朗已確認伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）、革命衛隊聖城旅指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）、伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）、伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）等官員遇害，阿巴斯（Fereydoun Abbasi）、德黑蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）等核科學家同樣在空襲中喪生。

整體來說，這是兩伊戰爭後，以色列對伊朗發動的最大規模攻擊，後者怒意可想而知，不僅哈梅內伊、伊朗外交部、伊斯蘭革命衛隊第一時間誓言報復，議員博魯傑迪（Alaeddin Boroujerdi）更是代表伊朗公開聲明，「不會參加6月15日原定舉行的第六輪核談判」。

2025年6月13日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）發布電視講話，向在被以色列襲擊中身亡的軍方高層、科學家和平明表示哀悼。哈梅內伊強調，以色列的錫安政權將無法逃避其犯下的滔天罪行。伊朗革命衛隊將採取行動，確保以色列為其行為吞下苦果。伊朗終將戰勝以色列的錫安政權。（X@khamenei_ir）

但以色列的姿態同樣強硬。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）直接放話稱，相關襲擊會持續數天，直到徹底根除威脅；以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）也公開表示，以軍正在動員數萬士兵，「任何試圖挑戰我們的人都會付出沉重代價」。

而作為以色列親密盟友、核談判當事方的美國，同樣是語帶威脅。例如國務卿魯比奧（Marco Rubio）第一時間聲明，這是以色列的單獨行動，即便以方事前通知美國，「但華盛頓並沒有參與其中，所以伊朗不應針對美國的戰略資產或人員」；特朗普（Donald Trump）就更不客氣，直指伊朗必須立刻就核計劃達成協議，否則將面臨「更具破壞性和致命性的軍事行動」。

但美以恫嚇並沒有完全奏效，因為伊朗直接在13日當晚對以發射100餘架「沙赫德」無人機、150枚彈道導彈，並且擊中特拉維夫部分目標，反擊速度與程度都高過2024年的兩次衝突，但以色列隨後又開始一波新攻勢。如果對峙雙方都無意降溫，局勢走向恐怕非常不樂觀。

而從美國視角出發，這次危機雖與2024年的兩次衝突類似，都是2023年「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）觸發以色列、伊朗代理戰爭的延伸，卻也不是完全相同。除了衝突規模更大、雙方敵意更深外，更重要的是事件本身乘載「特朗普2.0」的特殊脈動：美國溫和派嘗試在中東「大轉彎」，卻擺脫不了華府鷹派與以色列的強勢擾動。

伊朗6月14日向以色列發動導彈攻勢，報復對方早前的空襲行動，圖為以色列特拉維夫附近城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）有建築物受損，救援人員到場調查。（Reuters）

特朗普的中東「大轉彎」

當然，「大轉彎」的表述出自媒體分析，而非正式政策聲明。但類似敘事之所以興起，在於5月特朗普中東行引發太多「打破慣例」的話題討論，包括解禁敘利亞制裁、與沙特等海灣國家簽署金額可觀的投資協議，以及極不尋常的行程安排：出訪目的竟然沒有以色列。

許多分析認為，這是3月加沙戰火復燃、4月美國重啟伊核談判的背景下，華盛頓對於特拉維夫的刻意冷落；且出訪目的集中海灣阿拉伯國家，更是意在凸顯美國還有其他「代理人選」、不是「非以不可」。

而接下來的新發展同樣強化了「大轉彎」的論述能量：《彭博社》31日的獨家報道揭露，在美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）知情並參與的背景下，台積電（TSMC）已與阿聯酋知名投資機構MGX多次會晤，評估赴阿設廠的可能。如果計畫成形，阿聯酋將離夢寐以求的「中東AI樞紐」更進一步，也將連帶深化與美國的半導體供應鏈合作。

整體來說，從斡旋加沙停火、與伊朗進行核談判、冷落以色列、聚焦海灣國家、解禁敘利亞，再到討論「阿拉伯台積電」，美國的「大轉彎」動態似乎清晰可見，其底層邏輯也簡單直接：特朗普正準備「冒天下之大不韙」，放棄美國的親以政策傳統，轉而拉攏海灣阿拉伯國家。

但以上種種，還是迴避不了一個現實拷問：如果美國準備拋棄特拉維夫，為何不停止對以軍援？又為何始終不對以色列祭出有效制裁？顯然，「大轉彎」不是簡單的非黑即白，美以關係有其盤根錯節的政治利益與戰略基礎，很難因為一場戰爭盡數毀棄。

2025年5月16日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump）在中東行的最後一站出席一個商業論壇。（Reuters）

如果再跳脫細節、觀察特朗普的施政整體，其實這位強人的部分「驚人之舉」，本質都還是主流政策的變體，例如被諷為「當代張伯倫」的特朗普對俄政策，就明顯帶有默克爾（Angela Merkel）與奧巴馬（Barack Obama）的既視感。現在的中東「大轉彎」當然也是同樣道理：前述種種如果各自拆解分析，其實也都能在過往政策找到足跡。

首先是提升美敘關係、與伊朗進行核談判，以及缺乏進展的加沙停火斡旋，這些操作看上去彼此獨立、毫無關連，其實都朝降低伊朗與以色列對峙，也就是確保以色列安全，同時緩和美伊關係的宏觀目標推進。而美國的最終目的，是讓自己能夠不受以色列掣肘、降低在中東的戰略挹注，轉而投入印太等更重要場域。

顯然，這種戰略傾向並非特朗普首創，而是早在奧巴馬時代就已出現，所以才有「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策，以及2015年的伊朗核協議（JCPOA）。但諷刺的是，美國正是在「特朗普1.0」單邊退出了核協議，並且重拾對伊朗的極限施壓，又在2020年擊殺革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），等於推翻奧巴馬的戰略布局。

再來就是提升與海灣國家的互動，尤其是半導體場域。這種做法既反映美國撤出中東的宏觀背景下，沙特等國持續進行戰略對沖，所引發的中美競相拉攏，更折射沙特與阿聯酋競逐「中東AI強國」的新脈動。但以上種種，也都不是特朗普任內才有的新現象，因為早在奧巴馬時代，如何推進戰略撤出又避免海灣離心，就已經是美國的中東政策大哉問，至於台積電赴阿聯酋設廠的話題，也是早在拜登（Joe Biden）任內就已出現。

從這個角度來看，「大轉彎」並非特朗普個人的「冒天下之大不韙」，而是美國對外政策的又一次擺盪：華盛頓並沒有放棄維護以色列的國家安全，而是想用接近奧巴馬時代的方式來營造；且這也不與拉攏海灣國家相衝突，因為海灣原本就是美國的傳統盟友，而這一區域的繁榮發展、甚至「阿拉伯台積電」的落地，也都需要一個現實基礎的成全：以色列不與伊朗爆發全面戰爭。

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，王儲穆罕穆德（Mohammed bin Salman，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）和超微（AMD）行政總裁蘇姿丰（Lisa Su，中）與舉行會面。（X@IbrahemAlbanawi）

以色列與華府鷹派的反彈

因此回顧過去幾個月，可以發現美國溫和派已經多方布局，嘗試要為以色列、乃至海灣營造更安全、更低對峙的區域局勢；但種種作法似乎反覆觸發以色列與華府鷹派反彈，最終也導致了6月13日的驚天襲擊。

首先是斡旋加沙問題。有鑑於特朗普此前拋出的「清空」與「接管」方案無法推行，美國只好又回到拜登政府的「息事寧人」立場：要求各方先停火、解決較無障礙的人質問題，接著設法讓情況退回「阿克薩洪水行動前」，不積極處理哈馬斯戰後地位、加沙歸屬等複雜問題。但以色列隨即在3月重啟戰事，而美國對此毫無辦法。

接著是拉攏已經變天的敘利亞。2024年12月阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台後，伊朗就失去貫通「抵抗軸心」的重要樞紐，而美國出於將伊朗、俄羅斯逐出敘利亞的考量，也開始與沙拉（Ahmed al-Sharaal）領導的新政權接觸，包括5月出訪中東時宣布解禁敘利亞制裁、與沙拉在沙特會晤，以及訪問結束後在5月23日針對《凱薩法案》（Caesar Act）發布為期180天的豁免，美國駐大馬士革大使官邸更在29日升起美國國旗，意味敘利亞不再是過去名單上的「支持恐怖主義國家」。

而沙拉為投桃報李，也積極攔截從敘利亞運往黎巴嫩的武器，阻止伊朗持續武裝真主黨，同時搗毀伊拉克與敘利亞的軍備走私網絡，目的同樣是拖延真主黨重建。但以色列猶嫌不足，早在2024年12月，以軍就趁變天亂局火速入侵敘利亞南部、建立緩衝區，如今更是打算永久駐紮，且在5月美敘和解後，仍持續對敘利亞軍事設施發動空襲。

再來是最關鍵的伊朗核談判。2025年3月，特朗普公開表示希望重啟談判，伊朗雖一度不置可否，卻也沒有悍然拒絕。4月12日，美伊第一輪談判在阿曼登場，雙方提出達成協議的三步驟計畫。

2025年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）抵達阿曼，準備與美國進行談判。（Reuters）

第一步，伊朗同意暫時將鈾濃縮水準降低至3.67%，以換取美國解凍金融資產和授權石油出口；第二步，伊朗將永久停止高濃度鈾濃縮，恢復聯合國核監督機構的檢查，並承諾履行附加議定書，允許對未申報地點進行突擊檢查；第三步，美國國會將批准該核協議，華盛頓將解除主要和次要制裁，而伊朗將把其高濃縮鈾庫存轉移給第三國。

但就在雙方第二輪羅馬會談後，以色列空軍便傳出開始進行伊朗導彈襲擊的演習，顯然相當不樂見相關協議落地。當然，談判本身也進展不順，關鍵就是「零濃縮鈾」的僵局始終無解：伊朗最高領導人哈梅內伊在5月20日公開拒絕美國關於「零濃縮鈾」的要求，這是4月12日美伊談判以來，哈梅內伊首次公開討論該談判；但特朗普隨後也公開發聲，不會讓伊朗進行任何鈾濃縮。

之後僵局在6月進一步激化：9日，伊朗外交部發言人巴格哈伊（Esmaeil Baghaei）表示，德黑蘭將透過阿曼對美轉交反提案，特朗普則表示，自己已與內塔尼亞胡通話討論伊朗問題，並且取得「積極進展」。12日，以色列即將動手的消息開始在各大媒體不脛而走，接著就是13日的驚天打擊。

基本上，從主動要求談判到對以色列打擊「開綠燈」，美國的立場變化只用不到2個月。雖說兩種方向都不是特朗普首創，但這種劇烈的政策溫差，顯然來自特朗普的「不確定性」，風格就跟4月開始的「解放日」關稅戰如出一轍，反映了新政府的「萬花筒決策」本質：當特朗普信任奧巴馬時代勢大的對伊溫和派，就會有4月開始的美伊核談判與所謂中東「大轉彎」；但當雙方談判陷入僵局、以色列也持續不滿，特朗普就迅速轉向「1.0」時期的對伊強路線，放手讓以色列進攻，同時不忘威嚇德黑蘭「盡快達成協議」。

當然，這也側面反映伊朗核問題與伊以對峙的複雜難解。基本上伊朗核問題就跟朝鮮半島無核化的困境類似：調停大國、甚至伊朗與朝鮮內部溫和派，都希望用解禁制裁交換核發展，但伊朝兩國內部強硬派又存在完全不同議程，也就是想在不完全棄核的前提下卸除制裁重擔。這就導致各種協議與對話，最後都淪為某種「權宜之計」，也讓美國鷹派更有強硬藉口。

2025年4月12日，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在阿曼參與美伊談判後，與伊朗代表團成員交談。（Reuters）

至於伊以對峙，基本上是「阿拉伯之春」亂局下，伊朗成功打造貫通伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、也門、加沙的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）板塊後，便一路持續至今的地緣難題。即便「阿克薩洪水行動」後，以色列大殺四方、多路進軍，看上去戰果豐碩，卻還是沒有徹底杜絕隱憂。

在加沙，以軍與哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）纏鬥至今，中間經歷兩次短暫停火，卻始終無法鞏固和平。以色列雖然成功擊殺哈尼亞（Ismail Haniyeh）、辛瓦爾（Yahya Sinwar）兩位哈馬斯領導人，也在加沙炸毀大量建物、造成上萬死傷，卻還是無法迫使哈馬斯解除武裝，更沒有解決人質問題。

在伊拉克，伊朗支持的伊拉克伊斯蘭抵抗運動（IRI）從2023年11月起持續襲擊特拉維夫、海法等以色列大城。當然，從伊拉克發射的無人機和導彈，絕大多數都被以軍與約旦空軍成功攔截，但這改變不了一個既定現實：伊拉克還是伊朗連通其他「抵抗軸心」的起點，是人員與軍備向西輻射的重要板塊。

在黎巴嫩，真主黨從「阿克薩洪水行動」爆發起，就持續對以色列北境發射火箭，後者也因此疏散十萬居民。2024年9月，在加沙戰爭泥淖浮現、以色列內部要求解決人質問題、內塔尼亞胡司法案件持續發酵的背景下，以色列開始升級對於真主黨的軍事行動：先是引爆上千台傳呼機、擊殺真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah），接著又在10月正式入侵黎巴嫩。這場戰鬥雖在1個月後停火，但以軍至今仍在黎巴嫩南部駐紮，真主黨也開始了軍事重建，雙方似乎都在為遙遠未來的衝突做準備。

再來是也門。胡塞武裝同樣從「阿克薩洪水行動」後開始襲擊以色列，之後更將範圍擴大到紅海水道，大量國際商船因此被迫繞行、全球運價也連帶飆升。美國雖為此發起「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian），卻無法徹底根絕胡塞威脅，反覆空襲同樣起不了效果。最終在阿曼斡旋下，美國與胡塞在2025年5月6日達成停火協議，但以色列並未參與。換句話說，以色列國土不受停火協議保障。

因此從特拉維夫的視角來看，「抵抗軸心」板塊就像伊朗濃縮鈾，只要不歸零，就永遠是威脅。這也成為特拉維夫屢屢掣肘美國「大轉彎」的底層邏輯：固化美伊對峙結構，讓美國永遠做自己的安全保護傘，直到「抵抗軸心」崩解、神權政府垮台。

2025年6月13日，伊朗反擊空襲以色列，以色列特拉維夫城市冒煙 （Anadolu via Getty Images）

阿拉伯台積電能不能落地

至於夾在美國、伊朗、以色列中間的海灣阿拉伯國家，也同樣面臨地緣難題：自己還能安全作壁上觀多久？

與以色列類似，海灣國家同樣是「抵抗軸心」的包圍對象，「伊朗威脅論」也一度在海灣甚囂塵上，沙特與伊朗的地緣糾纏更是遍布「阿拉伯之春」下的各大戰場：在敘利亞，沙特、阿聯酋支持反政府武裝，與支持阿薩德政權的伊朗針鋒相對；在也門，沙特更是直接帶領聯軍對決胡塞武裝，導致自身產油設施多次被襲；甚至在海灣內部，2017年開始的卡塔爾外交危機，也是起於沙特認為卡塔爾與伊朗過從甚密。

只是從結果來看，這場博弈以利雅德的全面認輸告終：沙特先是在2021年與卡塔爾復交、與敘利亞進行外交破冰，又在2022年後逐步撤回在也門戰場的挹注，並在2023年與伊朗正式復交。而導致這一系列動作的關鍵，就是在美國撤出中東的背景下，沙特自知不可能贏得這場地緣遊戲，因此乾脆默認伊朗擴張，並將精力從敘利亞、也門等潰敗前線抽回，專注進行「2030願景」（Saudi Vision 2030）等內部產業改革，同時對以色列、美國、伊朗的危險糾纏作壁上觀。

但加沙戰爭爆發後，無意捲入衝突的海灣國家便步履維艱，小心翼翼拿捏著尷尬平衡。沙特等國雖多次對伊朗強調，自己絕不會協助以色列，但當2024年4月伊朗對以色列發射導彈時，沙特、阿聯酋還是默默為以方提供了相關情報，與積極協助攔截的約旦相比，其實角色所差無幾。

但沙特等國也有自身考量，提供情報與其說是為了以色列，不如說是要避免伊朗與以色列爆發全面戰爭。如前所述，海灣各國都正積極推動經濟轉型、進行「後石油時代」的產業布局，而這一過程仰賴石油收入的積累，如果伊以戰爭在這時爆發，伊朗就可能干擾霍爾木茲海峽，影響海灣的石油出口供應鏈，各國的產油設施也可能遭受波及，不論導彈來自哪一方。因此2025年6月的以色列襲擊發生後，海灣合作委員會（GCC）也第一時間譴責以色列，並敦促各方緩和局勢，避免升級。

2025年5月15日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與阿聯酋穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan，右）舉行會面。（X@MohamedBinZayed）

其中，沙特與阿聯酋的焦慮格外深沉。因為兩國不僅是推動產業轉型最積極的海灣國家，也正在「中東AI樞紐」的賽道上彼此競爭。

此前筆者曾在2024年12月發表文章《中東AI爭霸戰：沙特vs阿聯酋 中美不是局外人》，分析雙方的布局模式與發展概況。基本上作為富裕產油國，沙特與阿聯酋既有擺脫食利模式的動機，也有推動產業轉型的資金，再加上AI商機持續湧現，兩國的競爭格局自然成形。只是在大國博弈擾動下，中美也成了這場AI競賽的局內人：美國希望各國盡可能對華剝離，中國則盡可能要進場布局。

而「阿拉伯台積電」的流轉就是這一角力的時代縮影。2024年9月《華爾街日報》獨家披露，阿聯酋正與台積電、三星電子洽談設廠事宜，但美國擔心「先進AI晶片會通過阿聯酋運往中國」，所以希望先與各方協商監督機制。當然，即便沒有美國反對，設廠阿聯酋本身就要克服許多障礙，包括取得超純水、招募專業人才，整體看來還是道阻且長。

但對阿聯酋來說，如果台積電真的落腳當地，不僅能帶來更穩定的晶片來源，阿聯酋的本土人才、科技企業也將與全球供應鏈進一步整合，從技術的消費者轉化為生產者，能在已經領先沙特的基礎上超前更大一步。因此如果《彭博社》今年5月的獨家報道為真，特朗普政府其實轉化了拜登政府的思維：與其阻攔台積電設廠阿聯酋，不如出於拉攏阿聯酋的考量主動推進，屆時不僅美阿關係更進一步，美國也能強化自己在海灣半導體供應鏈的相關角色。

只是如前所述，這個計畫的前提就跟海灣的產業轉型一樣，需要一個現實基礎的成全：以色列不與伊朗爆發全面戰爭。而類似考量已在東亞預先上演：有鑑於近年的台海緊張，美國要求台積電赴美投資設廠的力道越來越大，原本的「矽盾」敘事正朝「矽人質」的情境扭曲；同理，如果海灣處在隨時可能被戰爭波及的狀態，台積電前往阿聯酋設廠也同樣是不安全的投資，各方就不會考慮推進。

這就回到特朗普政府原本的中東「大轉彎」規劃：如果緩和以色列、伊朗對峙，就能最大程度降低海灣被戰爭波及的風險，台積電赴阿聯酋設廠的障礙也就減少一分。但這一環環相扣的戰略設計，如今明顯被以色列與華府鷹派攪亂。

當然，除了推動台積電前往設廠，美國還有其他拉攏海灣的籌碼。只是以色列導彈影響的，遠不只是台積電落地的可能，更有美國原本的中東戰略規劃，包括可能復甦的伊朗核協議、可能和緩的美伊對峙。原本基於特朗普的不確定性，華盛頓有機會重拾奧巴馬時代的中東政策，如今卻也因為不確定性，而在繞了整整一大圈後，被以色列導彈炸回原點。