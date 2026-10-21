張登及談中國外交・五｜伊拉克戰爭的「機遇」　伊朗戰爭再現？

撰文：劉燕婷
出版：更新：

進入特朗普（Donald Trump）第二任期，中美關係始終在乍暖還寒中前行。

首先是2025年10月的釜山峰會，這是習近平與特朗普自2019年G20峰會以來，時隔六年的首次面對面交流，也是「特朗普2.0」關稅戰開打後，中美宣布休戰一年的關鍵節點，雙方更藉此公布2026年的元首互訪規劃：特朗普預計在4月訪華，並且邀請習近平擇時訪美。

但沒想到2026年2月的伊朗戰爭打亂一切：美國與以色列的貿然進攻，不僅沒有造成伊朗政權更迭，還導致德黑蘭憤而封鎖霍爾木茲海峽，同時對海灣國家進行打擊。結果，原定4月進行的特朗普訪華，被迫推遲到了5月，伊朗議題也因此成為貿易戰外的新焦點，諸如「台灣換伊朗」、對台軍售成為談判籌碼等話題，則同樣貫穿了特朗普的訪華行。

在這之後，中國面向全球南方的外交持續進行。首先是8月底在吉爾吉斯的上海合作組織峰會，標誌了這一歐亞安全機制的25周年，也照見不斷擴員下的各方身分轉變，包括俄羅斯與中國的國力流轉；再來是9月中於印度登場的金磚國家峰會，同樣適逢這一機制成立20周年，中俄印的三方互動成為全場焦點，中國也將在2027年主辦第19屆峰會。

接著就是9月下旬登場的習近平訪美。毫無疑問，由於伊朗戰爭仍未終結，「台灣換伊朗」、對台軍售被交易因此再成話題，不過中美也同樣圍繞AI、關稅戰等領域進行對話，特朗普精心安排的高規格接待，則同樣引發媒體討論。

可以發現，從中美的結構性摩擦、幾次「習特會」的元首互動、針對台灣與經貿領域的各式競合，再到面向全球南方的多邊布局，當代中國外交展演了多重旋律的「複調」結構。

而針對這種複雜現象，台灣十餘位學者合著了《當代中國對外關係概論》加以探討，並在2026年9月正式出版，是近二十年來台灣第一本針對當代中國對外關係的全面性專著。對此，《香港01》專訪到編者之一的台灣大學政治學系教授張登及，以其在書中提出的中國外交「三個理念型」：國際體系平衡者（systemic balancer）、國際秩序負責者（responsible stakeholder）、國際現狀挑戰者（status-quo challenger），解析圍繞金磚、上合、「習特會」、關稅戰、AI、伊朗戰爭、台灣議題的中國外交脈絡。

系列報道共六篇，本篇為第五篇，聚焦中國外交未來會更接近平衡者、負責者或挑戰者，以及當前伊朗戰爭對於中美關係的可能影響。

台灣大學政治學系教授張登及撰文指出，就冷戰經驗而言，中美之間如果「脱鈎」成為主流，則國際秩序遲早大難來臨。（多維新聞）
張登及談中國外交・一｜是平衡者、負責者，也是挑戰者張登及談中國外交・二｜金磚國家崛起　中國準備挑戰國際秩序？張登及談中國外交・三｜上合組織平衡美國　但中國不是「天可汗」張登及談中國外交・四｜從對台軍售到AI　特朗普萬事皆可談？

中國能否維持「位置」

張登及指出，中國未來的外交角色，還是取決於「位置」的變化。尤其當前大國競爭已不只限於國土空間，包括南北兩極極地、外太空、虛擬空間、新能源、超級智慧等新高地或新空間，前述種種都會影響未來的「位置」升降。

張登及表示，過去的國力指標就是GDP、槍炮、工業生產、人均所得，但如今的新形態競爭，其實也會反過來影響舊指標。例如過去或許更強調工業資本、金融資本，但如今這兩個指標都會受技術資本、平台資本影響。因此中國也必須要在當前競爭過程中，不斷調整自身步伐與應對。

張登及表示，當前中國還是「黨領導一切」，雖說中共目前相對不強調「工人階級領導」、「工農聯盟為基礎」、「無產階級專政」，但對於「人民民主專政的共和國體制」，依然是不忘初心，可謂江山不能變色、旗幟不能動搖。只是當前確實是「百年未有之大變局」，國際局勢風高浪急、變化迅速，中國也因此要不斷面對一個問題：如何維持自身「位置」？換個方式來說，其實就是如何避免「位置」往下掉。

張登及指出，前幾年，中國的經濟規模原本已經到了美國的70%以上，也就是7比10，但是近期又跌落到了6.2比10，原因就是人民幣貶值。不過美國對於這種現象，反而指控是中國刻意操縱匯率，而這又會連動到西方與中國的長期議題：出超。「現在因為中美關稅戰的原因，中國對美出超或許有降低，但歐洲國家還是相當不滿，所以才有近期的各種對華貿易調查。」

張登及分析，其實從西方國家的視角出發，中國最「不負責」的一件事，就是產能過剩，也就是「不負責」地增加自身產能、「不負責」地補貼自己，等到自己「過度生產」後，再把中國的「捲」外銷到全世界，導致世界各處市場都「捲到不行」，「捲」到各國都只剩資本家與最有錢的人，中產階級、鐵鏽帶（Rust Belt）、聖經帶（Bible Belt）則持續下滑，接著不得不引進外來移工或難民，於是又會衍生社會與治安問題。以上種種都是西方長期認為中國「不負責」的重要原因。

但張登及也指出，這種思維主要還是集中在少數發達國家；當前發展中國家與中國即便因為產能過剩，而出現了某種競爭關係，卻還是存在很多合作和對接的機會。

「但歸根到底，關鍵還是中國如何因應這個競爭的新時代，競爭的模式更是百年未有之大，雖說科學技術還是第一生產力，但科學技術的內涵已經發生了劇烈變化。」張登及指出，當前中國已在某些領域與美國出現「黃金交叉」，例如新能源運用，因為美國長期不重視這一板塊，但在某些領域還是有所落後，某些領域則是代差半年，某些領域可能還差得很遠。「在這種複雜競爭的背景下，中國如何繼續保持『第二的位置』，就至關重要。」

習近平訪美晤特朗普：白宮2026年10月發放更多花絮照片（美國白宮）

如果極化氛圍瀰漫

張登及進一步分析，如果中國能夠維持現有「位置」，就有能力在未來繼續做「負責任的挑戰者」；反之，如果與美國的距離被拉大，中國外交就可能發生變化。

張登及說明，距離拉大的背景可能不只中美博弈，也可能是因中國的內部問題。例如，如果中國因為過度內捲、房市不振、通貨緊縮，導致人口老化、下崗問題同時爆發，造成一些社會上的不穩定，可能就很難從既有的現狀秩序中獲益，又或是獲取邊際收益的能力可能開始下降。

張登及反問，如果進入這種情境，中國是否還願意繼續做投資「一帶一路」、 投資全球南方的「負責者」？又或是會因資源變少，而逐漸回歸成「消極的平衡者」，又或者是轉為「革命式的挑戰者」？

張登及補充，這個問題的答案也取決於世界各地的脈動，包括當前方興未艾的「去全球化」趨勢，以及經濟民族主義、資源民族主義崛起，其實都帶動了各國新右派勢力的上升。此外人口老化問題也不只出現在中國，而是遍及美國等發達國家；正如東南亞或是其他發展中國家，也一樣有難民或排外的現象，可以說是各有各的危機。

張登及指出，當中國不願意再支付公共財，就有可能從「負責者」重回韜光養晦的「平衡者」，不會傾向擴張，這或許就如西方所願。但如果各國都出現了激烈的左右對立、全球也瀰漫極化氛圍，或許就不能完全排除中國也會因為發生衰退，而逐漸走向社會極化。

不過張登及表示，中國當前仍是「黨管一切」，而黨其實會為極化社會踩剎車。關鍵在於，中共一定不樂見社會極化，因為只要極化就容易出現王洪文等四人幫，以及薄熙來等投機分子，「唱紅打黑，搞一些平均主義、大民主等形左實右的危險路線。」

張登及指出，中共還是希望國家維持正常的發展路徑，在穩定中求發展，而不是走極化和民粹主義。但如果這個機制無法維持，再加上世界各地也有類似現象，或許就很難排除將來中國與其他地方，會不會出現相互呼應的民粹情緒，畢竟中國當前雖還沒有，其他地方卻已經湧現。

張登及進一步推演，如果未來中國陷入與西方的激烈對抗，又沒有能力繼續投資聯合國、「一帶一路」、上合組織與金磚，就有可能變成資源較少、但類似文革式的國家，也就是散發革命理想、號召各國共同反對現狀秩序。

「屆時或許更誇張的是，美國也不願意投資現狀秩序，那麼世界秩序就會從G2變為G Zero，也就是部分美國報告所謂的『漂流世界』（Drifting World），沒有大國願意為了國際秩序負責，各國又都是分裂社會。」張登及補充，如果這時AI又已經相當發達，卻缺乏大國之間的協調式管理，情況恐怕就會走向失控。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）。（X@WhiteHouse）

伊拉克戰爭機遇是「世紀巧合」

而針對伊朗戰爭能否促成中美關係和緩，正如過去伊拉克戰爭爆發後，美國也一度修好對華關係，伊拉克戰爭因此被稱為中國的「戰略機遇」，張登及給出了否定答案。

「兩場戰爭的背景並不一樣」，張登及指出，伊拉克戰爭時美國之所以緩和中美博弈，關鍵在於中國的特殊角色，那就是東亞還同時出現了朝核危機，而北京正好是促成六方會談的重要樞紐，讓美國不必中東、東亞蠟燭兩頭燒，也不用兩線作戰，所以美國選擇緩和中美對峙。

張登及說明，原本小布殊（George W. Bush，又譯小布希）對中國抱有一定敵意，甚至把中國定義為「戰略競爭者」，卻很快又回到了克林頓（Bill Clinton）時代的論述，也就是不強調中美競爭。「這背後主要是還是時任副國務卿佐利克（Robert Zoellick）的推動，也就是針對中國提出了『利益攸關的負責者』這一說法，改變了美國對中國的定位。」

但為佐利克之所以能夠說服原本抗中的小布殊，關鍵還是伊拉克戰爭與朝核危機的「世紀巧合」。張登及說明，原本小布殊政府有不少對華鷹派，包括擔任國防部長的拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld）、副總統切尼（Dick Cheney），可是小布殊更想處理伊拉克，因為伊拉克問題涉及布殊家族的顏面，畢竟當年老布殊（George H. W. Bush）介入時，並沒有成功顛覆侯賽因（Saddam Hussein）政權，所以小布殊一定程度上是要「為父雪恥」，因此萬事莫如伊拉克。

「為此還讓國務卿鮑威爾（Colin Powell）在安理會拿出不明粉末，宣稱這是來自伊拉克的『大規模毀滅性武器』，同時也將英國的貝理雅（Tony Blair）拖下水，最後導致布萊爾灰頭土臉、狼狽下台。」張登及表示，當年小布殊政權為了發動2003年的伊拉克戰爭，可說是用了九牛二虎之力。

而也正是在同一時期，朝核危機再度爆發。張登及指出，當時金正日已不只進行核試，更作勢要對韓國發動進攻，這就為中國提供了特殊機遇，能以自己與朝鮮的特殊關係，為美國緩衝半島局勢。六方會談不只是中國第一個創立的多邊論壇，更是以中國為主場的多邊論壇，而且涉及了區域安全的具體事項，包括核子武器。「雖說朝鮮最終還是退出了，但這個機制確實為半島和緩爭取了一定時間。」

張登及表示，正因中國在伊拉克戰爭期間，成功以六方會談發揮了「負責者」的角色，美國也因此軟化對華立場，雙方更對台海局勢形成一定默契，後續陳水扁的許多激進做法，就因此沒有受到美國支持。

可是當前伊朗戰爭的時空背景不同，張登及說明，除了目前並沒有發生朝核危機外，一來中國的「位置」已經顯著拉升，不似伊拉克戰爭爆發時，還在第五、第六名徘徊；二來，美國國內朝野，不論是民主黨或共和黨，乃至「深層政府」（Deep state），其實都已形成共識，認為中國威脅已不可同日而語。正因如此，伊朗戰爭對於緩和中美對峙的效果相當有限。

張登及談中國外交・一｜是平衡者、負責者，也是挑戰者張登及談中國外交・二｜金磚國家崛起　中國準備挑戰國際秩序？張登及談中國外交・三｜上合組織平衡美國　但中國不是「天可汗」張登及談中國外交・四｜從對台軍售到AI　特朗普萬事皆可談？深圳APEC：特朗普普京將中美俄三方會晤的皮球踢給了中國以色列大選舉行在即　特朗普力挺內塔尼亞胡能否逆轉選票頹勢？強勢美元的邏輯與中國國內市場的應對法國示威｜法國政府「自食惡果」不動武不是中國的大國恩惠　弱小不是菲律賓辱大鄰的擋箭牌法國示威｜街頭「第四權」解決不了問題法國暴力騷亂根在債務　最糟時刻未到｜點經
分析評論
伊朗
以巴衝突
美伊關係（美國伊朗關係）
伊朗核協議
以色列伊朗衝突
伊拉克
中東
中國外交
小布殊
美國
特朗普
特朗普外交
中美關係
中美貿易戰
朝鮮(北韓)
朝韓關係
朝鮮核試
六方會談
HK01 Space Promotion