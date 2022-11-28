美國「黑色星期五」：從狂歡變焦慮

可預料的是，美國人將面臨一個物價飛漲的聖誕季，拜登政府也將迎來一個難捱的冬天。

美國消費出現「黑色星期五」不可怕，股市偶然出現「黑色星期五」也無關宏旨，怕的是疫情風險、市場恐慌和民生焦慮的疊加，這將在美國形成難以遏制的系統性風險渦流，衝擊美國市場和民生的各個方向，並誘發新的全球性危機。

作者：張敬偉，中國人民大學重陽金融研究院客座研究員



11月26日，美國迎來糟糕的「黑色星期五」。

本是開啟年末假日購物狂歡的「黑色星期五」，卻變成了股災氾濫的「黑色星期五」。

圖為11月25日，一名男子在美國加州三藩市一間梅西百貨公司（Macy's）外經過時，玻璃上的倒影。（AP）

今年「黑色星期五」，美國大品牌不打折，供應不足帶來的物價上漲，讓習慣從「黑色星期五」開啟的購物狂歡變成了焦慮。據美國農業局聯合會( AFBF）官網進行的第36次年度感恩節膳食調查顯示，2021年，美國人平均將為感恩節晚餐多支付14%的費用。購物狂歡沒了，股市恐慌來了。

美國三大股市齊跌。道瓊斯跌2.53%，納斯達克跌2.23%，標普500跌2.27%。歐洲股市更慘，英國股市暴跌3.64%，法國股市暴跌4.75%，德國股市暴跌4.15%。原油價格也跌破10%，這波股災還會繼續在全球蔓延。

當然，股市動盪是常有的，但也折射出市場情緒的極度焦慮。一者，全球供應鏈危機的老問題沒有緩解，美國供給側不足的問題更為突出，美國民眾不僅發現商品不足，不僅沒有折扣，而且還在漲價，這樣的「黑色星期五」令人失望。

二者，冠病疫情已成沉痾，「黑色星期五」美國民眾出遊和室內聚集人士達到疫前水平，但是美國確診病例又達10萬起。疫情肆虐兩年，美國維持確診人士和死亡病例全球「雙冠」，這個不光彩的記錄，反讓美國變得麻木。將抗疫視為首要目標的拜登政府，在抗疫成效上並不比特朗普好到哪裏去。

美國「黑色星期五」，密蘇裏州聖彼得斯的亞馬遜物流中心STL8有員工罷工，爭取較佳待遇。（AP）

三者，疫情難以消除就刺激經濟。拜登收穫了美國貨幣政策放水和大規模開支的經濟利好，美國經濟復甦推升了全球商品價格和供應鏈危機，同時養了大批靠政府發錢救濟的懶人和閒人，導致美國人有錢卻無法消費的尷尬。

這是惡性循環的怪圈，作繭自縛的惡性通貨膨脹的怪圈。美國商務部11月24日公布了美國10月核心個人消費支出（PCE）物價指數，10月PCE物價指數按月增加0.6%，較0.3%的前值增幅翻倍；按年增4.1%，高於美聯儲定下的通脹目標2%，創下自1991年1月以來近31年的最快增速。美國勞工部此前公布的10月美國消費價格指數（CPI）也飆升6.2%，是30年以來最高漲幅。

要不要貨幣政策正常化？美聯儲不敢。擰緊水籠頭，會使美國經濟失能，拜登政府難以承受。疫情陰霾下，經濟增長是拜登政府的亮點。不加息，通脹水漲船高，支撐美國經濟增長的消費動力不足。通脹怪圈短期內難以破解，還會形成外溢傳導的全球漣漪效應。

美聯儲只能通過縮債釋放壓力，全球市場感受到美國貨幣政策正常化的趨勢性信號，已經引發新的市場動盪。土耳其貨幣里拉上周暴跌20%以上，年內對美元匯率下跌幅度超過45%。若美聯儲後續縮表疊加加息，新興市場都會受到波及，不僅資金外流而且貨幣貶值。美式通脹，不僅害己而且禍延全球。

南非出現新的病毒變異毒株奧密克戎，給全球抗疫蒙上了新的陰影。新毒王要比德爾塔病毒變異株傳染性更強，考慮到德爾塔肆虐全球帶來的危害，奧密克戎將給全球帶來新恐慌。

2022年11月底， 即將離職的白宮首席醫學顧務的福奇（Anthony Fauci）仍稱美國「肯定」仍處於新冠疫情之中。（AP）

全球疫情震中轉移到了歐洲，美國疫情形勢依然不容樂觀。美歐基於經濟考量，全面實行「帶病開放」，將大概率成為新一輪疫情重災區。顯然，全球產業鏈工業鏈短期內難以穩定，美國市場還將面臨更嚴重的供給不足。「黑色星期五」開始的假期消費旺季，就會變成物價飛漲的焦慮季，敏感的美國三大股市也會受到波及傳導，並將恐慌情緒蔓延到全球股市。

美國消費出現「黑色星期五」不可怕，股市偶然出現「黑色星期五」也無關宏旨，怕的是疫情風險、市場恐慌和民生焦慮的疊加，這將在美國形成難以遏制的系統性風險渦流，衝擊美國市場和民生的各個方向，並誘發新的全球性危機。

美國表面的經濟繁榮已經掩蓋不住內部風險蠢動。支撐美國經濟增長的「三架馬車」不僅難成合力而且乏力。大規模開支和過度舉債看似為美國投資注入強大動能，排除投資投放的低效和是否最終到位，關鍵是缺乏執行主體的參與。從洛杉磯碼頭堆積的集裝箱和美國每天有40%的卡車運力被閒置即可看出，美國存在消極怠工的普遍情勢。

除了行業工會的掣肘，美國過度發錢也消磨了美國民眾的勞動積極性。此外，美國製造業已經空心化，美國掌握的優勢技術和來自華爾街的金融資本，寧願選擇在中國等市場投資牟利，而不願在美國配合拜登政府做無用功。美國對華貿易戰消耗了美國貿易動力。至於推動美國經濟增長的消費動力，則被供應鏈危機帶來的物價高企阻斷了。

拜登政府面臨中期選舉，只能靠高通脹下的經濟增長維持顏面。然而，系統性的物價飛漲，讓消費者的「黑色星期五」狂歡化為泡影，美國三大股市則迎來「黑色星期五」災難。按下葫蘆浮起瓢，拜登要安撫民意了，開始和中國等原油消費大國協商釋放原油儲備以緩解油價。並非所有國家都附和美國，而且釋放的儲備油也是杯水車薪。更糟的是，此舉也引發「OPEC+」對美國的報復性反彈——停止增加原油產量。

後市如何，值得關注。可預料的是，美國人將面臨一個物價飛漲的聖誕季，拜登政府也將迎來一個難捱的冬天。