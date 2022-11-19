Starbucks員工掀「紅杯叛亂」：美國草根工會振興之戰？

美國星巴克（Starbucks）於周四（17日）舉行一年一度的「紅杯日」（Red Cup Day）當天，全國100多家分店的員工發動了自工會成立以來的最大規模罷工，抗議公司一年以來非法解僱凍薪等方式懲罰工會成員。近一年來，星巴克年輕員工艱難的領導了一場新興工會運動，這場「紅杯叛亂」會否成為美國勞工振興工會運動的開端？



每年的這個時期，咖啡連鎖巨頭星巴克會迎來一年最忙碌、銷量最高的日子之一，全國上下的分店會限量派發可重用的紅色星巴克咖啡杯給購買節日或季節性飲料的顧客，美其名曰「紅杯日」。

今年，為了抗議星巴克解僱參與工會的員工、干涉員工參加工會的權利以及怠慢與工會的談判，來自25個州的超過2000名員工發動了該公司史上最大規模的罷工行動，儘管參與罷工的分店只在全國近9000家分店中只佔少數。

隨着去年12月的紐約州水牛城（Buffalo）的星巴克分店成立第一個工會組織，一場自下而上的工會運動席捲了這個咖啡連鎖巨頭，至今已形成超過250個組織。但工會認為，這一勢頭遭到了Starbucks的打壓，包括解僱數十名工會支持者、以及不給有工會活動的分店漲薪、加福利的政策。

2022年11月17日星期四，波士頓一家Starbucks門市陳列着節日紅杯。(AP)

其中，紐約市一名為星巴克工作7年的28歲咖啡師Joselyn Chuquillanqui自稱因遲到幾分鐘而被開除；另一名來自俄勒岡州（Oregon）的咖啡師Austin Locke則在請病假後因沒有填寫新冠調查問卷而被開除。在今年初的熱潮過後，工會化之勢迅速下降，申請工會投票的數字從3月份的約70個下降到8月份的不到10個。

今年，美國勞資關係委員會（National Labor Relations Board）就着對星巴克提出的逾百項不公平勞動行為指控進行調查後，已向該公司提出45項投訴，並在多項訴訟中裁定星巴克違反勞工法，要求星巴克為支持工會員工復職。

對星巴克的咖啡師們來說，「紅杯日」是一年當中工作最辛苦、最瘋狂的一天，有來自加州長灘市（Long Beach）一家分店的員工Serrano稱：「老實說很多咖啡師都會試圖......在這一天請假......」

2022年11月17日，Starbucks在俄亥俄州哥倫布市（Columbus）參加全國性罷工。(AP)

工會表示，周四的罷工也是為了抗議公司沒有為門店安排足夠的員工，也沒有提供與繁忙時期等價的薪酬，希望藉此推動各地被拖延的與資方的談判。在一些地區，星巴克公司代表直接退出了與工會的談判。

Vox新聞網報道，受此次罷工影響而關閉的分店外，民眾向正在抗議的店員表示支持。在德州奧斯汀（Austin）一家分店，員工Potts稱：「很多人都停下來和我們聊天，問一些問題。」他指，還有路人對罷工表示理解，對他們說：「我家裏有咖啡。我今天就回家自己做。」

疫情創造時機 Gen Z引領草根工運？

美國的工會近幾十年來逐漸式微，只有不到13%的美國人加入工會，與1950年代中期三分之一的比例相去甚遠。在歐盟，成員國平均工會參與率亦超過20%，當中，丹麥、瑞典和芬蘭有超過三分之二的勞工是工會成員（截至2013年）；在法國和奧地利，只有少數人加入了工會，但98%的人受到集體談判合同的保護。相比之下，美國參加工會的勞工人數之少、工會勢力之弱讓許多學者得出結論：「工會已死」。

然而，從去年12月水牛城的星巴克分店開啟的這場工會化潮流，卻同時開啟了一場新型工會化運動。

2022年11月17日，在俄亥俄州哥倫布市中心，咖啡師Ben Baldwin手持標語並散發資料。(AP)

鎖售轉線上 工作量更重

在疫情影響銷量的同時，防疫政策也推動星巴克銷售轉向線上，訂單愈發傾向定製和冷凍飲品，並需要配送，這些均加重了員工的負擔，行政總裁舒爾茨（Howard Schultz）也表示：「星巴克門店沒有為在家辦公時代做好準備」。

因為前所未有的高強度工作感到疲憊的員工們不得不向公司爭取更好的工作條件，催生了新的工會組織。它們與傳統工會不同，由具有政治參與力的Z世代年輕人領導、從各個分店開始自下而上形成更廣泛的聯盟，而非由專業的工會組織者、自上而下組建。

繼星巴克水牛城工會之役後，亞馬遜、知名連鎖速食店Chipotle、連鎖超市Trader Joe's也開始形成這類草根工會組織。當中，零售巨頭亞馬遜員工成立的工會尤其被視為工會勢力的歷史性勝利。

2022年9月5日，在紐約市，支持工會的抗議者在時代廣場舉行集會。參加者包括亞馬遜工會成員、Starbucks員工和社區組織，要求資方承認其工會。(Getty Images)

星星之火，可以燎原？

三藩市州立大學研究勞工的教授John Logan撰文指，在疫情以前，這些勞工運動的發展幾乎是不可想像的。由於美國國家勞動關係委員會規定僱主有權利強迫勞工參加反工會組織，過去幾十年間美國企業藉此成功打壓了工會：他們批評這些由專業工會代表組織的工會不能代表員工利益，他們是「第三方組織」，不關心員工而只是為了收會費。但眼下這些自下而上形成的新工會組織則與過去那些工會截然不同，這使得他們能夠與大企業抗衡。

此外，民意調查顯示，公眾對工會的支持達到了1965年以來的最高點，有71%的美國人支持工會。

圖為紐約市的一個亞馬遜分揀中心外，有員工代表對媒體發言。(Getty Images)

不過，截至目前，沒有一個星巴克工會成功與企業進行就勞工協議進行集體談判，即一項能夠改善工會成員工作條件的具有法律約束力的合同，勞工學者普遍將此視為工會化道路上最重要的一步。

華盛頓大學研究勞工的政治學教授Jake Grumbach表示，如果這些由工人領導的基層工會之一能夠獲得一份合同，它可能「成為向全國勞工運動展示工會策略的火花」。此次「紅杯叛亂」正是員工們迫使公司進行談判的努力，一旦成功，或許這些星星之火便可形成燎原之勢。