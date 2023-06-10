「我艦奉命撞你艦」中美持續擦槍　布林肯又傳訪華　來了又如何？

本周以來，一連串美國媒體都引述匿名官員消息，稱美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將在月內訪問中國，政治新聞網站POLITICO更指他最快下周會到。

自布林肯本年2月因中國氣球闖美上空而取消訪華行程之後，「布林肯訪華」恍惚就變成了中美關係最近走向的風向標。

可是，中國對美軍的無節制靠近已擺出「我艦奉命撞你艦」般的強硬姿態，雙方關係的負面消息一浪接一浪，布林肯還來得了嗎？

2023年6月7日，美國務卿布林肯（Antony Blinken，中）與沙特阿拉伯外長費薩爾在位於利雅德的海灣阿拉伯國家合作委員會秘書處同行（Reuters）

最近的中美關係，可說是「冰火兩重天」。

一方面有美國總統拜登（Joe Biden）在G7峰會「出口術」預言中美「很快開始解凍」，而且中美高層5月以來也確實開展了異常緊密的接觸，本周就有美國國務院亞太務事助理國務卿康達等人的訪華行程，一度中斷的溝通顯然已經恢復。

↓布林肯正出訪沙特，此行被指為抗衡中俄影響力↓

另一方面則「中美交惡」的消息也接踵而來：

5月30日，美國指控中國軍機在南海上空「不必要挑釁」；

6月2日至4日的新加坡香格里拉對話上，中美防長「拒絕對話」兼「隔空交火」，期間中國軍艦更在台海加速橫切美艦航道；

中國防長李尚福（中）2023年6月2日出席香格里拉對話（Reuters）

6月8日，《華爾街日報》稱中國將在古巴建設竊聽站「直插」美國後花園（中美都否定事件的真確性）；

更不用說美國國會持續不斷的種種反華動作。

從種種新聞看來，中美似乎和中有鬥、鬥中有和。但從中美關係的大勢來看，美國的「和」是嘴上說的，美國的「鬥」則是以制裁、軍事部署等實際行動來推動的。「和」是美國表面的緩兵之計，而「鬥」是必然選項。布林肯訪華與否其實無改大局。與其值此猜測中美關係是好是壞，不如回他一句：來了又如何？