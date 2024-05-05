KOL話業主無良租金重皮、食肆執笠　但唔知租金僅佔營業額15%

有KOL話，香港食肆業主太無良，有調查機構表示，租金佔食肆營業額38％。所以，近期有咁多食肆要執笠。



KOL唔知道，那些所謂調查機構，根本不存在，只是發文的人用調查機構，突顯數字可信性。其實，求奇問一間食肆，租金支出大多數在15至18％之間，很少超過18%，低於15 ％反而很多，因為業主見租客交租準時，可能會收少一些租金。



當食肆結業，報紙一定會話市民北上消費，業主無良，卻從不檢討食肆本身問題，例如食物質素，服務水準等。正如一樂老闆娘話，佢做得掂，點解你做唔掂，原因是沒有自我檢討，將責任諉過於人，最後就會被淘汰。

調查機構其實做錯了一件事，他們話租金支出佔營業額38%，目的是突顯業主無良，有不少收租佬同我講，原來租金收入佔營業額咁高，他們只收15至18％營業額，過去收少了很多租金，在未來續約可以大幅加租，就算加到25％都很和味。至於新租客就冇可能，收咁高租真係搵鬼租，舊客續租就冇辦法，如果唔租，裝修生財工具全部作廢。所以，調查機構好心做壞事，KOL亦唔應該引用調查機構的報道，本來冇乜人知，現在令到業主有機會加租。

老實說，市民北上消費令食肆生意減少是事實，但亦有少內地旅客南下，不少食肆變成打卡店，生意做到做唔切，就算做唔到內地旅客生意，提高自己產品質素亦是生存之道。例如我公司附近茶餐廳，獨沽一味炸雞餐，半隻雞賣88元，一日可以賣1,000個餐，老闆話本來根本唔夠時間去切，賣300餐都很困難，後來索性唔切，半隻半隻咁賣，佢少做功夫，食客又開心，咁樣就可以賣1,000隻，做生意，變則通就是大道理，只識得諉過於人，最後一定會俾淘汰。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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