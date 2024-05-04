「五一黃金周」 感受經濟復甦　一起留港消費　講好香港故事

今年的「五一黃金周」，根據入境處數字顯示，首日（5月1日）全天有逾80萬人次出入境，入境佔約46.8萬人次，比出境人次多了13.6萬，其中內地客有18萬人次，也比去年增加了約4成。港府晚上8時於尖東海濱花園對出海面舉行海上煙火表演，吸引大批內地旅客來港欣賞，這是五一勞動節特別舉行的表演，大家不要將其與國慶或農曆年的大型煙花匯演作比較。雖然煙火表演只有10分鐘，評論區有讚有彈，但筆者認為是成功的，因為這個表演成功製造了熱門話題，已成為遊客訪港時希望參觀的節目之一。



筆者向來支持留港消費，不太喜歡舟車勞頓一窩蜂地到內地（如深圳）消遣娛樂，偶爾一次半次尚且可以接受，如果長期出動成了習慣，就會浪費很多時間。五一勞動節放假當天，我與家人到尖沙咀逛街購物，雖然天氣隨時仍有暴雨警告，但是馬路上依然車水馬龍，需要警察疏導人流與管制交通；逛了幾個大商場皆是人如潮湧，商店幾乎擠滿人群，名店也再見人龍，想找個位置喝咖啡與吃飯都不容易。這個節日，筆者發現有一個特點，商場裡的人幾乎有一半是講國語的，證明大量遊客已重返香港。

撤辣令負資產不再惡化

本人曾經形容，撤銷樓市辣招是講好香港故事，因為撤辣讓成交量恢復正常，能夠帶動整個相關的產業鏈；同樣地齊齊留港消費，振興本土經濟，也是在講好香港故事。香港目前處於相對高利率時期，對一衆向銀行借貸比率較高的經商者（包括中小企業和物業投資公司）來講，可謂負擔沈重，此外，也由於港幣匯率走高，打擊外來遊客的消費意慾。面對目前種種困難，港府開始多管齊下，推出不同措施支援各行各業，港人也應該逆境自強，多留港消費。筆者第一個作出響應，宣布平日不在家吃飯，全家人出街飲食和購物，支持香港零售業和飲食業。

大家別小看這個微小的舉動，如果今天我請你吃飯，明天你回敬我喝茶，後天又有朋友請大家宴會，這樣互相輪流做東，是能夠拉動飲食業的生意的。同樣地去商店購物也一樣，在這個關鍵時刻，有能力者應多作付出，多一點留在本地消費，香港本來就是美食之都和購物天堂，何必浪費時間總是外出旅遊呢？就如地產市場一樣，假如只是業界作出撤辣要求並不足夠，要說服當局全面撤辣，當然少不了整個社會發出的強烈的聲音。而事實也證明樓市撤辣是正確的決定，一個穩定健康的樓市，既可支援地產整條產業鏈，又可增加政府庫房稅收，還能重啟換樓階梯，改善居住環境，進一步讓基層受惠。

樓市表面上形勢不錯，其實暗藏風險。數據顯示，香港樓市目前的負資產數字高達3.2萬個，令人有點擔憂，幸好之前撤辣及時，否則後果難料。根據目前樓市成交走勢分析，今年樓價上落或只是在5%左右，總算穩住了陣腳。假如樓價再跌10%，就可能會有5萬個負資產的情況出現，以此類推，又再跌10%至20%，那麼便重回當年10.6萬個負資產的淒涼景況，想起猶有餘悸，香港真可說是逃過一劫。

近百家中資申請IPO 股市似在「建倉」

不過，各位不必太擔心，樓市成交雖然有所放緩，新樓從3月份4176宗跌至4月份約2000宗，但還是比未撤辣之前每月1千多宗高出近一倍，勢頭依然良好。還有樓市的「孖公仔」股市，剛剛連升了8日，創逾六年來最長升浪，恆生指數累計升近2000點。觀股市方面出現量價俱升局面，形勢似乎比樓市更好，股市每天成交量有所上升，或許有大行開始在暗中「建倉」，釋出外資重回香港股市的重大信號。

加上今年首4個月，據說已有94家中國企業申請來港上市，比去年全年的72家IPO申請多出近3成。這些舉動完全證明，香港是不少大陸企業赴港上市看重的地方，香港市場擁有海外資金和國際市場的影響力，而且上市制度和揭露標準與國際接軌。更重要的一點使我們更有信心，誠如之前中國證監會公布五項香港資本市場政策，包括支持大陸行業龍頭企業赴港上市、拓寬滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中心地位等等！

5月1日內地勞動節五一黃周金首日，有內地旅客到中環海濱坐摩天輪及玩機動玩戲。（夏家朗攝）

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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