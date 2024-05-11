半世紀改革開放、一條心招商引資　借鑑內地經驗、香港方可成功

筆者是內地省級政協委員，在過去二十幾年的委員生涯中，每年都要回內地開會至少一至兩次。大家别以為當政協委員是吃吃喝喝識朋友，其實不然，作為委員要履職盡責，要有建樹和貢獻，每次開會還要遽交提案和社情民意信息等等，而內地政府也非常重視這些建議，並會進一步加以落實，本人撰寫的提案就曾經被全國政協採納。內地改革開放四十幾年，一向貫徹「走出去，引進來」的方針，全力對外招商引資，我們共同見證了改革開放帶來的成果，相信這些年內地經濟得以突飛猛進，少不了政協委員的功勞。



正如近期内地三十幾個省市領導訪港，與各自負責的省市相關人士召開交流座談會，討論的都是如何提振中港兩地經濟，他們對於經濟發展的重視，非常值得港府學習。時代已經不同，內地政府官員很淸楚香港背靠祖國，面向世界，希望借助香港這個對外窗口，幫助企業進一步擴大市場發展，例如進行IPO融資、推廣科研公司、推介醫藥產品和新能源產業等，也不斷召開招商引資大會，將有實力的財團引進中國，這些做法也很值得香港借鏡。連日來內地領導與委員們會面，別以為他們天天都在講政治，更重要的是要如何發展經濟。領導更親自來探訪香港委員們的企業，關心委員的工作與生活，提供寶貴的經驗和意見。

這是拼經濟的年代，中國幾十年來經濟高速度發展並非偶然，今年預期GDP也有逾5%的增長，大家可以說中國經濟基數比較低，所以增長的幅度容易比較大一點，說法雖然也沒錯，但是如果以深圳上海為例，為何他們已是先進城市，GDP仍然可以大幅提升？這一點香港需要認真檢討。就如為實施14年的「樓市辣招」撤辣，早幾年前就應該做了，為何要爭議這麼久才撤？別總是宣稱以辣招捆綁樓市成交就能壓低樓價，讓未買樓者上車，事實證明這種觀念是錯誤的。樓市的升與跌是以經濟好不好為基礎，經濟周期向下，人們的收入減少，樓價自然缺乏動力。撤銷辣招為樓市鬆綁，只是增加市場交投量，幫助整個產業鏈，不會讓樓價上升。樓市是經濟重要支柱，施政應該以香港整體的利益為重，不應以個人的民望為先。

5年前大刀闊斧施政 不會讓競爭對手拋離

雖然說撤辣是遲來的春天，但也支援了疲弱的經濟，幫助中小企業暫時鬆一口氣。住宅市場總算穩定下來，斷供比率只有0.06%，仍屬於輕微數字；不過工商市場就已經遲了，今年工商物業壞帳比例會擴大，一個物業淪為銀主盤，並非只是銀行金融的問題，也是一個家庭出現經濟困難的問題，更代表一家公司（可能是大公司）將有機會倒閉的問題，影響更多的當然還有一衆打工階層。所以為什麼外界一直苦口婆心要求盡快撤辣，就是不想樓市病入膏肓而失救，從而拖累各行各業，影響香港整體經濟發展。

香港作為國際大都市，需要鞏固和提升國際金融中心地位，外商對香港的觀感必須重視。今天樓市已全面撤辣，股市也有所回升，然而某些外資行近日仍然看淡樓市前景，他們認為香港撤辣為時已晚，樓市成交量短暫反彈之後，終將回歸平靜。原因是幾年來香港經濟嚴重內傷，雖然多項吸引人才計劃彌補了部分資金和人才的流失，但是工商市場缺乏新公司進駐，也沒有新資金投入，前景未許樂觀。筆者雖不完全同意這種看法，但我認為執政者必須有所警惕和作出檢討。有人說如果香港早5年大刀闊斧引進外資和人才，大膽推出金融改革措施，早5年為樓市撤辣，經濟一定比現在好很多，就不至於今天讓競爭對手拋離。你同意這個說法嗎？

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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