多元包容、移民之都、金融中心　移民外國港人為何不唱好香港？

香港從遠古的小漁港發展到今天的國際大都會，人口從20世紀初的50萬人，大幅增加到約750萬人。在漫長的發展過程中，有大量的內地同胞移民香港，也有部份港人移民歐美、加拿大、澳洲以及東南亞等地。經過歷史不斷的洗禮，移民香港的人始終比移出的更多，今天香港什麼種族的人都有，擁有移民之都和金融中心稱號，是一個多元包容的社會。



大多數的港人都希望香港好，尤其是生活在本地的香港人。近年來有不少港人移民海外，當然有種種原因，和以往有所不同的是，以前移民的港人平均年齡比較大，他們大多數是在香港營營役役了幾十年，儲蓄了一大筆退休金，到了晚年想過一些悠閒的生活，選擇移民美加澳等國是覺得那邊的生活不緊張，他們並不打算移民後再找工作或營商；當然也有一部分人是為了小孩讀書和將來前途而選擇移民。而在近幾年移民海外的港人當中，大多數是年輕一輩，年齡介於25歲到45歲的為數最多，他們都正處盛年，這些是香港精英勞動力，不少還是專業人士，他們的移民可說是香港的損失。

當然人各有志，所謂「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」！香港近期就吸引近14萬外地的高才優才移民進來香港找工作，他們認為香港更具國際優勢，薪酬待遇更勝一籌，對香港前景投下信心一票。至於移民他國的港人，也希望他們能找到更好的生活，和前幾次移民潮不同的是，這些年輕的勞動階層，移民國外後並不是退休，仍然會繼續找工作和為小孩找學校等等。但是有一樣不太正常的現象，就是喜歡講述自己在外國的工作和生活多美好，相反更喜歡指出生活在香港的不好之處，以此來證明自己的移民是正確的。

為何指出香港不好 因要證明移民正確

坦白說，這幾年受到地緣政治影響和新冠疫情衝擊，加上國內外經濟環境不佳，香港自然也好不了哪裡去。不過，雖然說工商界和中小企業經營困難，但是打工階層卻沒有受到太大影響，香港的失業率仍然處於3%左右的極低水平，幾乎可形容是全民就業，也就是說港人找工作很容易，薪水還有上調空間，生活質素沒有下降。但是近年來歐美國家政經混亂，不斷捲入戰爭漩渦，大量難民偷渡他國，四處飄流。在此等環境下，目前移民外國的港人要與不同種族的人競爭，成年人就業和小孩讀書並不容易，很多人處於失業狀態，仍在消耗身邊的積蓄。即使他們好運地找到工作，也需將待遇大幅降低，據說大多數人的薪金要比在香港的少三分之一，甚至一半左右，可以說他們為移民付出了代價。

也由於外國的生活和工作不容易，有部分人開始回流香港，畢竟香港才是我們的家園，香港政府水才若渴，自然也歡迎大家回歸。然而，現在仍有很多移民外國的朋友心理不平衡，既然作出移民決定，當然希望外國比香港好，可能有一些國家的確是比香港好，但並非代表移民的港人生活比香港好。實事求是地說，我們都擁有一張東方中國人的面孔，在紅鬚綠眼的老外眼中，能有多少機會給予新移民的你呢？

有一樣外國比香港好，就是居住空間，外國的樓價肯定比香港便宜得多。不過，筆者還是覺得有好的工作，有穩定的收入，以及有上游的機會，才是人生奮鬥的目標。不管怎麼樣，作為中國人，無論在外國生活得好不好，都不要唱衰中國和香港，應該為自己留一條後路。如果刻意散播香港的不好，你在外國也不會有什麼好處；萬一香港真的大衰退，更讓外國人看不起我們，因為寄人籬下，老外始終不會當我們是自己人，甚至還會更排斥我們，生怕新移民搶奪他們的資源。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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