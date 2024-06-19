年輕人能自置物業　數據如山！　歡迎以數據理性討論認知真相！

筆者到加拿大度假，發現溫哥華有不少華人都在網上不斷關注香港「何伯何太」的故事，真是奇景！除了有關電視台報導的內容外，很多網上衍生出來的訊息竟然繼續當作事實去不斷戲劇性發展和翻炒，人們對未能求證的事實似乎更加有興趣，這是不健康的文化，在樓市上亦有很多人高唱樓價會再跌七成至八成，甚至有些評估說會跌九成半。



有關的評論純粹是滿足個別想「香港沉船」的海外群組，那些群組成員不是要知道事實，最重要是訊息可以令他們「過癮」，追求的純粹是戲劇功能！近年因為有人覺得筆者是樓市大好友的關係，所以他們都喜歡報導一些不現實的故事說我投資失敗的，無論我其實在現實中是多麽幸運也好，一些外國的KOL都造就我的投資是一敗塗地的題材，因為觀眾群只想看到大好友一敗塗地。

筆者認為完全不值得關注相關的話題，因為有關的KOL都是想引起罵戰而增加瀏覽人數而已，何況我認為大衆網民已經日益成熟，有關故事經過時間洗禮後其實已無傷大雅！但是最近有KOL批評筆者的觀點：「年輕人能夠靠自己置業！」甚至抨擊我是用促銷手法希望年輕人去買納米樓！因為牽涉公眾認知的關係，有關批評可能令一些年輕人誤以為社會真的沒有給予他們置業機會，所以筆者必須以理據回應！

祥益經營二手市場 一手樓佔生意額僅兩成之內

有關筆者促銷樓花納米樓的指責，是令人啼笑皆非的，在以行內人來說：「祥益或者汪敦敬是經營二手市場，尤其是上車盤為先為主」，我們當然有代理一手樓花，但從不「賣屁股」，我們不交人只交單，一手樓佔我們的生意額從來都是在兩成之內！說我促銷一手樓，行內人聽到都說是個笑話！

KOL真的要做好功課，有關「年輕人能夠靠自己置業」這個概念，其實筆者已經發表了很多年，而我每次的建議都是以應選擇二手兩房單位為優先的，我的評論甚至乎清晰呼籲不應該迷信一手樓花！

筆者的概念是以兩位年輕人的人均入息中位數(25至34歲全職僱員是2.16萬元)，他們只要每月儲蓄3成的收入，3年左右就可以儲到首期買樓價480萬元左右 (以利率4.125厘和按揭年期30年計算)，而且是通過到入息要求！一對年輕夫婦獲得人均入息中位數的收入，是否很罕有？當然不是！

兩位年輕人每月儲蓄3成 3年已儲到首期

每月儲3成收入是否不可能？可能有些人不願意，但是完全是可以合理做到！想質疑筆者的人其實很容易，只要推翻我這個觀點已經可以了，請陳列數據！

筆者並沒有說過，但KOL卻認為我想推廣樓花納米樓，相信是因為他認為只有納米樓才有這個價錢，那可能是基於他對樓市不熟悉，其實在未撤辣招前甚至樓價未跌之前，400多萬元是可買到兩房的二手住宅單位，起碼在屯門、天水圍、元朗甚至荃灣等多區都做到。以屯門區及天水圍區來說，480萬元或以下(私樓或自由價居屋)的兩房單位有逾750個放盤，400萬元或以下則有逾350個放盤。

天水圍嘉湖山莊。（資料圖片）

如果說400多萬元買不到市區！對不起，我們現在的話題是上車置業，上車就應該買上車板塊，如果上車要買市區，這是概念上的混淆和不正確，那就應該好好修正！如果要推翻筆者的觀點，另一個觀點就是400多萬元在香港境內買不到上車盤。

如果沒有人可以推翻筆者以上兩點的話，那應該要弄清楚社會所面對的不是年輕人買不買到樓，而是年輕人願不願意儲錢買樓，我們就要對症下藥！否則只會連累了年輕人一生！筆者對於惡性侮辱可以選擇法律行動，當然亦可選擇默默忍讓，但我們不可以因為這些人向市場發放錯誤的訊息，質疑我的人請列舉數據，我很樂意去討論，因為有關討論對社會弄清楚年輕人的置業機會是很有幫助的。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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